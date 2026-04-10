合歡山高山杜鵑已花開2成 交通管制4/11啟動

合歡山高山杜鵑花季交通管制明天啟動，象徵賞花期正式展開，南投林保分署表示，4月上旬已有零星綻放，目前花開約2成，石門山、合歡山主峰、小奇萊步道等沿線是熱門賞花點。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，合歡山是台灣首座及最高海拔森林遊樂區，由於交通便利，遊客可短時間到達3000公尺以上高山；春雨後緊接高山杜鵑花季，由玉山杜鵑帶領綻放，花色隨著綻開由桃紅色漸漸變為粉紅、白色，豐富山林色彩。

南投分署表示，高山杜鵑的花芽在前一年逐漸孕育形成，經冬季低溫刺激，隔年春季氣溫回暖，花經由春化作用後綻開，為適應高山環境，高山杜鵑擁有硬且厚的革質葉片，表面有光亮蠟質、葉緣反捲以減少水分蒸發及禦防寒冷氣候，歡迎遊客觀察高山植物特性。

有關目前合歡山杜鵑花況，林保署南投分署表示，花季是每年4月中旬至6月中旬，通常5月中下旬至6月中旬是最佳賞花期，4月上旬已有零星綻放，目前開花約2成，石門山、合歡山主峰、北峰、東峰、小奇萊步道沿線是熱門賞花點，提醒賞花注意降雨後步道溼滑。

紓解花季期間台14甲線交通，交通部公路局中區養護工程分局4月11日至6月14日例假日及勞動節連續假期，上午6時至11時實施汽車乘載3人（含）以上高乘載及流量管制，西端管制點台14甲線18公里處翠峰管制站、東端管制點台14甲線41.5公里處大禹嶺與台8線110公里處路口；流量管制視壅塞啟動，每10分鐘放行20輛車。