快訊

足跡遍及捷運、信義區燒肉店！北市30多歲男確診麻疹 緊急匡列383人

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

聽新聞
0:00 / 0:00

合歡山高山杜鵑已花開2成 交通管制4/11啟動

中央社／ 南投縣10日電
合歡山高山杜鵑花季交通管制11日啟動，農業部林業及自然保育署南投分署10日表示，目前花開約2成，石門山、合歡山主峰、小奇萊步道等都是熱門賞花點，提醒賞花注意降雨後步道溼滑。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社
合歡山高山杜鵑花季交通管制11日啟動，農業部林業及自然保育署南投分署10日表示，目前花開約2成，石門山、合歡山主峰、小奇萊步道等都是熱門賞花點，提醒賞花注意降雨後步道溼滑。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社

合歡山高山杜鵑花季交通管制明天啟動，象徵賞花期正式展開，南投林保分署表示，4月上旬已有零星綻放，目前花開約2成，石門山、合歡山主峰、小奇萊步道等沿線是熱門賞花點。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，合歡山是台灣首座及最高海拔森林遊樂區，由於交通便利，遊客可短時間到達3000公尺以上高山；春雨後緊接高山杜鵑花季，由玉山杜鵑帶領綻放，花色隨著綻開由桃紅色漸漸變為粉紅、白色，豐富山林色彩。

南投分署表示，高山杜鵑的花芽在前一年逐漸孕育形成，經冬季低溫刺激，隔年春季氣溫回暖，花經由春化作用後綻開，為適應高山環境，高山杜鵑擁有硬且厚的革質葉片，表面有光亮蠟質、葉緣反捲以減少水分蒸發及禦防寒冷氣候，歡迎遊客觀察高山植物特性。

有關目前合歡山杜鵑花況，林保署南投分署表示，花季是每年4月中旬至6月中旬，通常5月中下旬至6月中旬是最佳賞花期，4月上旬已有零星綻放，目前開花約2成，石門山、合歡山主峰、北峰、東峰、小奇萊步道沿線是熱門賞花點，提醒賞花注意降雨後步道溼滑。

紓解花季期間台14甲線交通，交通部公路局中區養護工程分局4月11日至6月14日例假日及勞動節連續假期，上午6時至11時實施汽車乘載3人（含）以上高乘載及流量管制，西端管制點台14甲線18公里處翠峰管制站、東端管制點台14甲線41.5公里處大禹嶺與台8線110公里處路口；流量管制視壅塞啟動，每10分鐘放行20輛車。

玉山 賞花 林保署

延伸閱讀

春天賞花去哪裡？推薦去「這裡」的春季花海美到不想回家！

陽明山海芋季浪漫來襲！採海芋技巧與照顧方法大公開

新北石門嵩山春季限定美景 鳶尾花綻放百年梯田間

2026合歡山杜鵑花季將登場 賞花攻略及交管一次說清！

相關新聞

全台瘋媽祖！大甲媽祖遶境準備攻略，必追路線日程看這裡

【FunTime小編群】每年的三四月，就是全台灣民眾群起沸騰的時候，因為大甲媽祖遶境進香活動就要熱鬧展開啦！只要是媽祖遶境經過的鄉鎮，各地民眾都會熱情的參與，每一年的參與人數更是逐年飆高，如此盛大的活動，在參加前一定有很多需要準備跟知道的事情，下面就跟FunTime小編一起來看看，參加大甲媽祖遶境，需要知道的幾件事吧！

台南春日必逛市集限時3天！「森のピックニック」200品牌登場，日系咖啡名店齊聚打造野餐風景

台南春季市集「2026森のピックニック」將於4月10日至12日舉行，吸引200個品牌參與，並聚焦日系咖啡文化。活動免費入場，現場還提供互動體驗及限量紀念品。建議民眾搭乘大眾交通前往。

春季旅遊最高折1,111元！ 海外「晚櫻行程」高搜尋 「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香、基隆嶼、海芋季登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】春季旅遊進入規劃高峰，旅遊體驗線上平台 KKday 觀察，近期相關商品瀏覽量持續升溫，除了日本與韓國櫻花季逐漸進入尾聲帶動「晚櫻行程」搜尋外，台灣春季活動與花季旅遊需求也同步增加，不少旅客開始安排近郊踏青與文化行程。例如四月份國內重要的文化行程，「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香即將登場，配合推出進香體驗接送每人799元起。且本月份也祭出早鳥優惠，為暑假檔期做準備，日本新幹線全路線92折！再加上 KKday 迎接12歲生日，本月將推出最高折1,111元優惠等活動！ 在海外賞花旅遊方面，KKday 指出，先前觀察到今年旅客出現「錯峰賞櫻」趨勢，偏好避開熱門賞櫻景點與連假人潮，選擇清晨賞櫻散策、夜櫻點燈或近郊賞花行程。隨著部分熱門賞櫻城市花期逐漸進入尾聲，近期「晚櫻行程」搜尋度也逐漸增加。KKday 推出之晚櫻行程例如：富士賞櫻採果一日遊，1人成團2,506元起；京都嵐山賞櫻半日遊

台北市立美術館「免票參觀」到月底！當期展覽一次看 新展《超現實主義：對話中的世界》接力開展

北美館「免票參觀」到月底！台北市立美術館因應本館佈、卸展期間展覽減少，即日起開放免費參觀，當期展覽一次看好看滿。

島語、LOPIA進駐！漢神洲際購物廣場十大人氣品牌揭曉 必逛、必吃清單一次看

懶人包｜台中漢神洲際購物廣場話題不斷，躍升為最新逛街指標。從排隊美食、精品、最齊全美妝到人氣娛樂一次集結，帶你快速掌握最夯消費攻略！

飛韓國700元起！濟州航空「全航線促銷」來了 北高出發「4航線」任你選 「1優惠碼」再享9%折扣

全航線700元起！各家航空相繼調漲燃油費，濟州航空逆勢而行，即日起推起全航線促銷700元起，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。