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2026深度旅遊新玩法！「跟著節氣去旅行」隱藏版行程隆重登場

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股份魚鄉－烏魚子限定團（烏魚活動照片精選）。　圖：農遊超市／提供
股份魚鄉－烏魚子限定團（烏魚活動照片精選）。　圖：農遊超市／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】當旅遊不再只是打卡拍照，而是追求與土地的連結，季節限定成為旅人心中最嚮往的深度玩法。為了帶領旅客重拾土地的律動，2026年全新農業旅遊企劃「跟著節氣去旅行」正式登場！

▲2026年全新農業旅遊企劃「跟著節氣去旅行」節氣限定團主視覺。　圖：農遊超市／提供
▲2026年全新農業旅遊企劃「跟著節氣去旅行」節氣限定團主視覺。　圖：農遊超市／提供

這項企劃由農業部農村發展及水土保持署輔導、台灣休閒農業發展協會創立的「農遊超市」執行，打破傳統旅遊框架，以傳統二十四節氣為核心，結合農遊年曆、全台時令物產與地方文化，推出每月一場、全年僅12場的獨家限定行程，打造台灣首創的節氣型農遊品牌。

▲天然茶莊－尋找包種茶故鄉限定團（保留許多近百年的製茶老器材，製茶 DIY 時可以體驗，藉此瞭解台灣製茶工藝的演變）。　圖：農遊超市／提供
▲天然茶莊－尋找包種茶故鄉限定團（保留許多近百年的製茶老器材，製茶 DIY 時可以體驗，藉此瞭解台灣製茶工藝的演變）。　圖：農遊超市／提供

亮點一：在對的季節，遇見最美農村「隱藏版」

「跟著節氣去旅行」打破傳統旅遊框架，將大地化作地圖、讓節氣成為導遊。每一場行程皆強調「只在此時、只此一團」的獨特性，帶領旅客親身參與一般觀光行程難以觸及的「季節限定感動」。 例如：

・冬季之約：追逐海潮的「鰻苗團」、探訪冬季限定的「烏魚子製作」。

・春夏盛產：走進「牧場」親手製作起司、感受「香魚」盛產的清爽滋味。

・秋收豐饒：穿梭在「龍眼」與「柚子」林間，體驗職人採收與加工的智慧。

▲仙湖休閒農場－覓蜜團。　圖：農遊超市／提供
▲仙湖休閒農場－覓蜜團。　圖：農遊超市／提供

亮點二：職人帶路「開外掛」，深入一般遊客禁區

每一場限定團皆由在地農友與職人親自帶路 。透過職人導覽，旅客將深入食材源頭與一般遊客難以觸及的農村故事，從產地到餐桌落實食農教育。這不僅是一場旅行，更是一次五感並進的深度饗宴，讓旅客在旅行中與自然同步，創造無法複製的體驗價值。

亮點三：搶攻2026旅遊話題！玩農場上「農遊超市」

「農遊超市」作為提升台灣農遊競爭力的重要品牌，透過這項年度企劃，引導遊客以更慢、更深的方式認識台灣農村之美。由於這些行程僅在「對的時間」發生，错過便要再等一年，2026年度系列行程已陸續開團，由於每團名額有限，將引發資深旅人的「秒殺」搶購。

誠摯邀請所有嚮往儀式感旅遊的民眾，跟著節氣的節奏，重新發現台灣最真實動人的風景。探索更多旅遊行程及好康活動，詳情請上「農遊超市」官網https://www.taiwanfarm.com.tw

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