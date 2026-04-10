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春季旅遊最高折1,111元！ 海外「晚櫻行程」高搜尋 「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香、基隆嶼、海芋季登場

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日本富士賞櫻採果行程。　圖：KKday／提供
日本富士賞櫻採果行程。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春季旅遊進入規劃高峰，旅遊體驗線上平台 KKday 觀察，近期相關商品瀏覽量持續升溫，除了日本與韓國櫻花季逐漸進入尾聲帶動「晚櫻行程」搜尋外，台灣春季活動與花季旅遊需求也同步增加，不少旅客開始安排近郊踏青與文化行程。例如四月份國內重要的文化行程，「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香即將登場，配合推出進香體驗接送每人799元起。且本月份也祭出早鳥優惠，為暑假檔期做準備，日本新幹線全路線92折！再加上 KKday 迎接12歲生日，本月將推出最高折1,111元優惠等活動！

▲日本<a href='/search/tagging/1013/京都' rel='京都' data-rel='/1013/89282' class='tag'><strong>京都</strong></a>嵐山賞櫻遊船。　圖：KKday／提供
▲日本京都嵐山賞櫻遊船。　圖：KKday／提供

在海外賞花旅遊方面，KKday 指出，先前觀察到今年旅客出現「錯峰賞櫻」趨勢，偏好避開熱門賞櫻景點與連假人潮，選擇清晨賞櫻散策、夜櫻點燈或近郊賞花行程。隨著部分熱門賞櫻城市花期逐漸進入尾聲，近期「晚櫻行程」搜尋度也逐漸增加。KKday 推出之晚櫻行程例如：富士賞櫻採果一日遊，1人成團2,506元起；京都嵐山賞櫻半日遊，1人成團2,385元起！

▲白沙屯媽祖進香體驗接送。　圖：KKday／提供
▲白沙屯媽祖進香體驗接送。　圖：KKday／提供

除了海外賞花外，台灣春季旅遊活動也逐漸升溫。每年吸引大量信眾參與的「白沙屯媽祖進香」即將於四月登場，KKday 推出白沙屯媽祖進香接駁體驗商品，提供交通接駁服務，讓信眾能更便利參與年度宗教盛事，2026白沙屯媽祖進香體驗接送799元起。

此外，每年春夏限定開放的基隆嶼也於04/01正式開島，同步推出基隆嶼登島與導覽行程700元起；而陽明山竹子湖海芋季近期亦吸引不少旅客安排近郊踏青行程，四人成團每人899元起，顯示春季花季與戶外旅遊需求持續升溫。

▲基隆嶼開島。　圖：KKday／提供
▲基隆嶼開島。　圖：KKday／提供

迎接品牌成立12週年，KKday 於04/01-04/30推出「KKday 12歲生日慶優惠搶好康」活動。活動期間每週推出指定商品最高折1,111優惠，除每日限時折扣，包括指定商品折1,111元、飯店商品折555元，以及推出限量eSIM只要12元優惠，全站消費滿8,000元還可現折600元，讓旅客在春季旅遊旺季也能以更優惠的價格規劃出遊。

同時，KKday 呼籲提早規劃暑期旅遊，本月份祭出「新幹線早鳥優惠」折扣，全路線出發日期在07/01-08/31皆92折，提早預訂暑假檔期以及日本花火大會檔期路線！並且+1元就可選擇座位，任選富士山景座位、森林主題車廂、特大行李附帶席等！即早預訂更省錢。

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