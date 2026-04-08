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兩大樂園4月優惠！ 小人國「穿校服」全民免費入園、六福村「對中證件14碼、綁高馬尾」門票超激省

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝小人國主題樂園臉書、六福村提供
圖／翻攝小人國主題樂園臉書、六福村提供

4月份北部兩大主題樂園祭出「超佛心」優惠！小人國主題樂園宣布 4 月份特定周日推出「全民返校日」，無論你是大學生還是已經畢業多年的社會人士，只要穿上制服就能免費入園；新竹六福村則因應潑水節，點名指定姓氏與字母，門票直接下殺599元，趕快檢查你的身分證！

●小人國：穿校服「這3天」免費！手遊族也享折扣

圖／小人國主題樂園提供
圖／小人國主題樂園提供

桃園龍潭的小人國主題樂園4月童樂會大放送，最吸睛的莫過「全民返校日」，只要在 4/12、4/19、4/26 這三個周日，穿著台灣學校正式制服（需有明確校名或校徽辨識），不分年齡免票進場！另，針對特定族群也有不同優惠：

圖／翻攝小人國主題樂園臉書
圖／翻攝小人國主題樂園臉書

1.免費入園： 穿著正式校服者（4/12、4/19、4/26 限定）、未滿 3 歲孩童（憑健保卡）。

2.手遊族專屬： 出示《Roblox》或《Minecraft》遊戲畫面，門票特價 467 元（每支手機限購一張）。

3.在地人/字母優惠： 桃竹苗地區民眾或身分證字號含 H、J、O、K 者，出示證件享 499 元優惠。

●六福村：點點名！身分證對中「9大姓氏」或「綁高馬尾」激省優惠

圖／六福村提供
圖／六福村提供

新竹關西六福村連兩個周末4月11日至12日、4月18日至19日舉辦「春日清涼水戰嘉年華」，推出一系列與「水」相關的門票方案。只要你符合以下條件，入園票價直接從原價減掉800元，比半價還划算！

1.「水水點點名」599 元（原價 1,199 元）：指定姓氏： 江、洪、沈、潘、游、溫、汪、湯、木（含木部首者皆可），或身分證英文字母： 包含 W、A、T、E、R 其中任一碼。

圖／六福村提供
圖／六福村提供

2.造型合作優惠：

-高馬尾女孩： 只要綁著「高馬尾」髮型入園，本人門票即享 699 元。

-《決勝時刻 Mobile》玩家： 即日起至 5/31，出示遊戲畫面同樣享有 699 元入園價。

圖／六福村提供
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六福村 遊樂園 小人國

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