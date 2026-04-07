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巴洛克風城堡「全面免費入園」！佐登妮絲城堡4周年 坐擁逾百個打卡點 還有「3個全台之最」必朝聖
最大歐風城堡「免費入園」！不需出示證件、人人免門票，來到這座巴洛克風城堡有「這3大特色」必朝聖，隨時出發不受限！
嘉義大林「佐登妮絲城堡」迎來4周年盛典，霸氣宣布自4/1起免費入園，不分地區、年齡統統入園免門票。特別一提的是，免費入園活動目前暫無標註截止日期，建議出發前先至官網或粉專確認有無相關公告喔。
佐登妮絲城堡受文化復興時期古典巴洛克風格啟發，結合人文美學與碩大建築。園區內擁有逾百個拍照打卡點，但「這3大特色」是絕對不容錯過的，包含全台最高50公尺巴洛克穹頂、全台最長14公尺高藝術廊道，以及全台最大40,000平方公尺戶外花園。
佐登妮絲城堡
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號
營業時間：9:00-17:30
門票：2026/4/1起免費入園（活動期限尚未公布，請見官方網頁及臉書公告）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/JDST.care
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