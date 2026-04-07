快訊

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

台積電收盤大漲50元收1,860元 拉抬台股收盤上漲657點、雙雙站上月線

聽新聞
0:00 / 0:00

巴洛克風城堡「全面免費入園」！佐登妮絲城堡4周年 坐擁逾百個打卡點 還有「3個全台之最」必朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
佐登妮絲城堡建築風格橫跨哥德式、文藝復興及巴洛克時期，以聖彼得大教堂為藍圖打造新古典美學園區。記者黃于凡／攝影
佐登妮絲城堡建築風格橫跨哥德式、文藝復興及巴洛克時期，以聖彼得大教堂為藍圖打造新古典美學園區。記者黃于凡／攝影

最大歐風城堡「免費入園」！不需出示證件、人人免門票，來到這座巴洛克風城堡有「這3大特色」必朝聖，隨時出發不受限！

圖／<a href='/search/tagging/1013/佐登妮絲城堡' rel='佐登妮絲城堡' data-rel='/1013/240211' class='tag'><strong>佐登妮絲城堡</strong></a>官網
圖／佐登妮絲城堡官網

嘉義大林「佐登妮絲城堡」迎來4周年盛典，霸氣宣布自4/1起免費入園，不分地區、年齡統統入園免門票。特別一提的是，免費入園活動目前暫無標註截止日期，建議出發前先至官網或粉專確認有無相關公告喔。

圖／佐登妮絲城堡官網
圖／佐登妮絲城堡官網

圖／佐登妮絲城堡官網
圖／佐登妮絲城堡官網

佐登妮絲城堡受文化復興時期古典巴洛克風格啟發，結合人文美學與碩大建築。園區內擁有逾百個拍照打卡點，但「這3大特色」是絕對不容錯過的，包含全台最高50公尺巴洛克穹頂、全台最長14公尺高藝術廊道，以及全台最大40,000平方公尺戶外花園。

全台最高50公尺穹頂。圖／佐登妮絲城堡官網
全台最高50公尺穹頂。圖／佐登妮絲城堡官網

全台最長200公尺藝術廊道。圖／佐登妮絲城堡官網
全台最長200公尺藝術廊道。圖／佐登妮絲城堡官網

佐登妮絲城堡50公尺穹頂為全台最高，噴泉高達4層樓相當壯麗。記者黃于凡／攝影
佐登妮絲城堡50公尺穹頂為全台最高，噴泉高達4層樓相當壯麗。記者黃于凡／攝影

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

營業時間：9:00-17:30

門票：2026/4/1起免費入園（活動期限尚未公布，請見官方網頁及臉書公告）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/JDST.care

圖／佐登妮絲城堡官網
圖／佐登妮絲城堡官網

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

佐登妮絲城堡 嘉義旅遊 熱門景點 免費入園 免門票

相關新聞

巴洛克風城堡「全面免費入園」！佐登妮絲城堡4周年 坐擁逾百個打卡點 還有「3個全台之最」必朝聖

最大歐風城堡「免費入園」！不需出示證件、人人免門票，來到這座巴洛克風城堡有「這3大特色」必朝聖，隨時出發不受限！

Taiwan PASS新升級 觀光署優化雙鐵兩版本 輕鬆跨域旅遊首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署為順應永續旅遊趨勢及自由行旅客需求，熱銷的「Taiwan PASS」交通電子套票04/01全新改版升級。將原有2款產品，優化精簡為國際旅客限定之「高鐵版」與國內、外旅客皆適用之「台鐵版」等2款，並升級納入4大都會捷運及全臺15項景區接駁服務，藉由多元轉乘運具的無縫串聯，有效加強旅客在都會核心與熱門景點間的移動便利性，帶動跨域旅遊之觀光效益。 觀光署說明，「Taiwan PASS」本次改版將過去較為複雜的5款產品（包含高鐵與台鐵的經典版、景點版及亮點 EasyGo 版）整合為「高鐵版」（定價2,800元）與「台鐵版」（定價2,500元）。這2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，解決長途跨區交通需求；此外，旅客還能從四大都會捷運中任選一項，並從15項景區接駁中自選一項服務，一票在手即可輕鬆串聯全台熱門景點。

最愛免門票！故宮南院「全家人免費逛」 暢玩戶外遊憩區、體驗觸摸國寶 2026燈會最夯「國寶造型燈」也回來了

親子最愛免門票！不只連假期間「全家人免費」，故宮南院還將「燈會人氣王」帶回來了，朝聖國寶造型燈趁現在。

桃機接送新制上路「小心罰1200元」！3分鐘限停掀熱議，聰明接機攻略一次看

桃園國際機場自2026年4月1日起，針對入境接送區車輛停留超過3分鐘將開罰，最高可達1200元。新措施旨在改善接送壅塞，引發多方討論，民眾可利用航廈停車場前30分鐘免費等候，或選擇搭乘捷運以避開壓力。

4月起日籍航空「登機手提行李新制」上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。 根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為： ◎ 1件手提行李（登機箱等） ◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。 最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子

「這個博物館」免門票1個月！直接進館開逛 不只免費看展 連假還有「文創市集」文青一日遊排起來

「這個博物館」免票1個月！不只連假免費入館，更直接開放免門票到5月；兒童節連假期間還有文創市集，放風走逛一整天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。