巴洛克風城堡「全面免費入園」！佐登妮絲城堡4周年 坐擁逾百個打卡點 還有「3個全台之最」必朝聖

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。 根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為： ◎ 1件手提行李（登機箱等） ◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。 最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子

2026-04-04 08:00