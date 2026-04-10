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全台瘋媽祖！大甲媽祖遶境準備攻略，必追路線日程看這裡

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大甲媽祖遶境。圖／klook
大甲媽祖遶境。圖／klook

【FunTime小編群】每年的三四月，就是全台灣民眾群起沸騰的時候，因為大甲媽祖遶境進香活動就要熱鬧展開啦！只要是媽祖遶境經過的鄉鎮，各地民眾都會熱情的參與，每一年的參與人數更是逐年飆高，如此盛大的活動，在參加前一定有很多需要準備跟知道的事情，下面就跟FunTime小編一起來看看，參加大甲媽祖遶境，需要知道的幾件事吧！

大甲媽祖遶境

四面環海的台灣，自古以來人們的生活都離不開大海，漁民們在面對未知浩瀚的大海，難免惴惴不安，因此航海的守護神－媽祖，便成了台灣人心靈上的主要依歸與寄託，更是台灣最重要的民間信仰之一。每年農曆三月，媽祖誕辰各地皆有盛大的慶祝活動，其中以大甲鎮瀾宮的媽祖遶境活動最為盛大，Discovery更將「大甲媽祖遶境」視為「世界三大宗教活動」之一。而在現代都市的壓力及繁忙的腳步下，人與人的關係似乎越來越冷漠，如果你想重拾台灣人最真實的情懷，體會台灣本土文化價值，那麼你一定得參加「大甲媽祖遶境」。

遶境路線

大甲媽祖遶境是台中大甲鎮瀾宮於每年農曆3月間舉行長達9天8夜的出巡活動，每年元宵節晚上大甲媽祖都會進行擲杯儀式，請示媽祖起駕日期，今年確定於4/17（農曆三月初一）進行遶境進香，行經台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，全程約340公里，駐駕的地點依序為彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮，返程則是回先回到西螺鎮福興宮，再往北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮，最後回鑾大甲區鎮瀾宮。

遶境行前準備

遶境行前準備。圖／klook
遶境行前準備。圖／klook

1. 進香旗：在整個媽祖遶境的過程中「進香旗」扮演著非常重要的角色，帶上旗幟目的是為了表示自己隨香的身份，一人一支，代表與媽祖的約定。進香旗禮儀中，遶境進香出發前有請旗、放旗子、犒軍的前置作業，遶境進香期間則有起馬、下馬、封旗的傳統禮俗。

2. 輕便衣物：大甲媽祖遶境時部份地區天氣已經相當炎熱，穿著以排汗、快乾、易清洗為主。

3. 好走的鞋子：遶境路途較長，建議穿著舒適、不易磨腳的鞋子。

4. 淨香：出發前，須先用「淨香」淨身，隨身行李與交通工具也要淨。

5. 環保餐具：在大甲媽祖遶境的期間，「吃」的問題幾乎由沿途的居民所包辦，而為了愛地球，建議自備碗筷及水壺，一起響應環保。

6. 大甲媽祖APP：隨著科技日益進步，大甲媽祖遶境活動也已結合數位化的功能，運用GPS技術，提供媽祖鑾轎衛星定位及鎮瀾宮現場遶境實況，讓網友能隨時追蹤與觀看，且APP掌握沿途各商家、休息站、加油站及微笑單車站點等資訊，讓跟轎的信徒能更輕鬆、彈性的安排行程。最重要的是透過此APP你還能記錄自己的行走路線、拍照記錄，是跟隨大甲媽祖一定要下載的遶境神器！

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遶境禁忌

遶境禁忌。圖／klook
遶境禁忌。圖／klook

1. 第一次參加進香不能穿舊衣服，全身衣物必須是新的，以示對神明的尊重。

2. 喪者未滿一年或家中辦喪事者，不得入廟。

3. 孕婦不能鑽轎底，以免胎兒被神轎八卦所傷。

4. 人員必須是潔淨之人，不能是守孝之人（喪家），也不能是做月子的女性。

5. 進香旗、平安符不能帶進廁所內、不能倒插也不能帶著旗「鑽轎腳」。

6. 身穿「號褂」者，不得進洗手間。

7. 出發前要禁葷食，從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束才可開葷

8. 在隨香遶境期間，要禁酒、禁賭、禁色。

9. 躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎；背包不能揹後面，要放在胸前，好讓鑾轎通過；不能戴口罩；戴帽子的人記得脫帽。

10. 參與遶境期間不得亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

延伸閱讀>>【2026大甲媽祖遶境】全台瘋媽祖！路線、日程全攻略

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