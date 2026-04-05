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最愛免門票！故宮南院「全家人免費逛」 暢玩戶外遊憩區、體驗觸摸國寶 2026燈會最夯「國寶造型燈」也回來了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／國立故宮博物院南部院區粉專、故宮南院提供
圖／國立故宮博物院南部院區粉專、故宮南院提供

親子最愛免門票！不只連假期間「全家人免費」，故宮南院還將「燈會人氣王」帶回來了，朝聖國寶造型燈趁現在。

圖／故宮南院提供
圖／故宮南院提供

故宮南院於兒童連假期間（至4/6）開放免費入館，只要有12歲以下兒童（2014/4/3(含)後出生者）同行，即享全家入館免費；本國學生與65歲以上、18歲以下（不分國籍）同樣可以免費參觀。

〈年年有餘〉國寶文物造型燈。圖／國立故宮博物院南部院區粉專
〈年年有餘〉國寶文物造型燈。圖／國立故宮博物院南部院區粉專

圖／國立故宮博物院南部院區粉專
圖／國立故宮博物院南部院區粉專

不僅如此，更重磅將2026台灣燈會超人氣展品〈霽青描金游魚轉心瓶〉大型文物造型裝置請回故宮南院，展出位置位於博物館2F大廳戶外廊道，之前錯過燈會的這次機會可要把握了！

圖／國立故宮博物院南部院區粉專
圖／國立故宮博物院南部院區粉專

此外，院方也推薦了南院限定親子玩法，包含有白螺沙灣、紅魔毯溜滑梯、飛白泉、波波迷宮等設施的戶外遊憩區、1F兒創中心不需門票即有互動、遊戲等趣味體驗，以及3F《悅目娛心》特展除展出國寶〈翠玉白菜〉外，一旁還設有「翠玉白菜 觸摸教具」，可用「手」認識文物細節，用感官學習更能加深記憶。

圖／國立故宮博物院南部院區粉專
圖／國立故宮博物院南部院區粉專

圖／國立故宮博物院南部院區粉專
圖／國立故宮博物院南部院區粉專

圖／國立故宮博物院南部院區粉專
圖／國立故宮博物院南部院區粉專

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