一枝獨秀！ 板橋蝴蝶公園「巨型紫白花椰菜」滿開美景 新北河濱「苦楝花雨」把握最後花期
最新花訊更新：據網友回報蝴蝶公園的巨型苦楝樹，今年度已花開並花謝，本文供大家欣賞最後滿開的美景紀錄。
新北河濱春日限定美景快把握！近日Threads社群熱議的「苦楝花雨」正值大滿開，一串串淡紫色小花如繁星點綴枝頭，風一吹花瓣如細雪紛飛，形成詩意十足的夢幻花海。
苦楝樹每年3月至4月期間悄悄綻放，無數細小的淡紫色花朵如繁星般點綴枝頭。近日路過新北河濱公園的民眾一定會被這奇景吸引，在板橋蝴蝶公園有一棵參天高大的苦楝樹傲然挺立，花開如霧般輕盈覆蓋在層層綠葉之上，宛如巨大的花椰菜矗立在河畔，成為耀眼的隱藏版地標。
最新花訊更新：據網友回報蝴蝶公園的巨型苦楝樹，今年度已花開並花謝，本文供大家欣賞最後滿開的美景紀錄。
新北河濱公園全區免門票、免費停車（依各停車場規定），快以「板橋蝴蝶公園」作為導航點，可將車輛停放至華江光復停車場，沿光復橋方向步行即可輕鬆到達，適合板橋在地人或下班後快閃朝聖。
📍導航：蝴蝶公園地景花海
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