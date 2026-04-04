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一枝獨秀！ 板橋蝴蝶公園「巨型紫白花椰菜」滿開美景 新北河濱「苦楝花雨」把握最後花期

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@nikopapa9授權提供
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最新花訊更新：據網友回報蝴蝶公園的巨型苦楝樹，今年度已花開並花謝，本文供大家欣賞最後滿開的美景紀錄。

新北河濱春日限定美景快把握！近日Threads社群熱議的「苦楝花雨」正值大滿開，一串串淡紫色小花如繁星點綴枝頭，風一吹花瓣如細雪紛飛，形成詩意十足的夢幻花海

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苦楝樹每年3月至4月期間悄悄綻放，無數細小的淡紫色花朵如繁星般點綴枝頭。近日路過新北河濱公園的民眾一定會被這奇景吸引，在板橋蝴蝶公園有一棵參天高大的苦楝樹傲然挺立，花開如霧般輕盈覆蓋在層層綠葉之上，宛如巨大的花椰菜矗立在河畔，成為耀眼的隱藏版地標。

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最新花訊更新：據網友回報蝴蝶公園的巨型苦楝樹，今年度已花開並花謝，本文供大家欣賞最後滿開的美景紀錄。

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新北河濱公園全區免門票、免費停車（依各停車場規定），快以「板橋蝴蝶公園」作為導航點，可將車輛停放至華江光復停車場，沿光復橋方向步行即可輕鬆到達，適合板橋在地人或下班後快閃朝聖。

📍導航：蝴蝶公園地景花海

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公園 花海 苦楝 新北河濱公園

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