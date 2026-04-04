桃機接送新制上路「小心罰1200元」！3分鐘限停掀熱議，聰明接機攻略一次看
隨著清明連假出國潮升溫，桃園國際機場自2026年4月1日起正式於第一、第二航廈啟動科技執法，針對入境接送區車輛停留超過3分鐘即開罰，最高可處1200元罰鍰。新措施上路後，讓不少準備接送親友的民眾直呼「時間壓力倍增」，也讓機場接送動線成為討論焦點。
更新：航空警察局4月3日表示，因系統尚未完成測試，措施暫緩實施，現階段以宣導為主，暫不取締開罰
AI導入辨識蒐證改善機場接送壅塞
此次制度由航警單位導入AI辨識與自動蒐證系統，全天候監控接機區車流狀況，正式取代過往人工巡查模式。新制核心目標在於改善長期以來「車等人」導致的壅塞問題，提升入境動線效率。對於經常進出機場的旅客與接送族而言，未來接機方式勢必要有所調整。
機場接送超過3分鐘最高可罰1200元
3分鐘的停留限制若超過最高可罰1200元罰鍰，也迅速在網路引發兩極評價。不少民眾認為此舉有助改善亂象，強調應以「人到車到」為原則；但也有網路聲音指出，若遇到長輩、孩童或大量行李時，短時間內完成接送並不容易。對此，相關單位表示，若屬特殊情況，現場仍會依實際需求彈性處理，盼兼顧效率與人性。
機場接送攻略1次看，這招等30分鐘還免費
面對新制上路，機場也提出接送建議，提醒駕駛多加利用航廈停車場的前30分鐘免費時段。建議可先行停車等候，待旅客完成通關並抵達指定會面點後，再進入接送區短暫停靠接人。掌握「先等後接」的原則，不僅能避免違規受罰，也能讓整體接送流程更加順暢。
改搭機場捷運更輕鬆，省錢又避開接送壓力
除了自行開車接送外，民眾也可多加利用桃園機場捷運作為替代方案。機場捷運串聯台北市區與桃園機場，設有直達車與普通車，班次密集且準時，對於單人或輕裝旅客來說相當便利。相較自行開車不僅需負擔油資與停車費，也可能面臨違規風險，搭乘機捷不僅能節省交通成本，也能避開接送區限時壓力，成為近年愈來愈多旅客青睞的往返機場方式。
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