Taiwan PASS新升級 觀光署優化雙鐵兩版本 輕鬆跨域旅遊首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署為順應永續旅遊趨勢及自由行旅客需求，熱銷的「Taiwan PASS」交通電子套票04/01全新改版升級。將原有2款產品，優化精簡為國際旅客限定之「高鐵版」與國內、外旅客皆適用之「台鐵版」等2款，並升級納入4大都會捷運及全臺15項景區接駁服務，藉由多元轉乘運具的無縫串聯，有效加強旅客在都會核心與熱門景點間的移動便利性，帶動跨域旅遊之觀光效益。

▲全新「Taiwan PASS 高鐵版」包含高鐵3日周遊券、都會捷運4選1及景區接駁15選1。 圖：交通部觀光署／提供

觀光署說明，「Taiwan PASS」本次改版將過去較為複雜的5款產品（包含高鐵與台鐵的經典版、景點版及亮點 EasyGo 版）整合為「高鐵版」（定價2,800元）與「台鐵版」（定價2,500元）。這2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，解決長途跨區交通需求；此外，旅客還能從四大都會捷運中任選一項，並從15項景區接駁中自選一項服務，一票在手即可輕鬆串聯全台熱門景點。

▲運用「Taiwan PASS」輕鬆預約熱門的阿里山林業鐵路。 圖：交通部觀光署／提供

▲「Taiwan PASS」改版新增宜蘭、日月潭 FunTOUR 巴士，引領旅客探索在地特色。 圖：交通部觀光署／提供

觀光署指出，為解決旅客抵達目的地後最後一哩之交通銜接，「Taiwan PASS」景區接駁服務納入4條熱門台灣好行路線（清境、日月潭、阿里山、墾丁），並提供阿里山林業鐵路、宜蘭好行3日券、台中 Go、高雄 MeN Go、租車或計程車抵用券等彈性交通服務選擇。此外，新版「Taiwan PASS」還新增機車24小時租賃服務，以及宜蘭、日月潭 FunTOUR 一日遊巴士，結合交通接駁與自導式解說，引領旅客深度探索在地特色。

「Taiwan PASS」自前年推出以來，已銷售3.4萬份，今年第一季銷售量較去年同期成長約59%，而根據國外旅客使用數據顯示，主要市場包括日本（19.9%）、菲律賓（17.2%）、馬來西亞（10.6%）及韓國（10.4%），北美市場（6.4%）亦呈現穩定成長。「Taiwan PASS」可有效引導旅客將旅程進行跨域延伸，未來將持續透過整合景區接駁產品與國內、外通路行銷，吸引更多旅客使用「Taiwan PASS」暢遊全台各地，深入體驗自然風景與人文魅力。更多資訊請至官方網站查詢。

▲「Taiwan PASS」升級改版產品資訊懶人包。 圖：交通部觀光署／提供

【Taiwan PASS 升級改版】

1. 高鐵版／國際旅客限定

・定價2,800元；含高鐵3日周遊券、都會捷運4選1、景區接駁15選1。

2. 台鐵版／國內、外旅客皆適用

・定價2,500元；含台鐵3日周遊券、都會捷運4選1、景區接駁15選1。

・販售通路：KLOOK、KKDAY 及其他合作電商平台。

・舊版產品使用：產品皆具備購買後一年之開卡效期，已購票消費者之使用權益不受改版影響，消費者可隨時至原購買通路之訂單頁面，檢視原產品方案內容並依規開卡使用。

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