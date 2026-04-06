快訊

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區

高雄春捲中毒案爆134人送醫 檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

Taiwan PASS新升級 觀光署優化雙鐵兩版本 輕鬆跨域旅遊首選

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
全新「Taiwan PASS 台鐵版」包含台鐵3日周遊券、都會捷運4選1及景區接駁15選1。　圖：交通部觀光署／提供
全新「Taiwan PASS 台鐵版」包含台鐵3日周遊券、都會捷運4選1及景區接駁15選1。　圖：交通部觀光署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署為順應永續旅遊趨勢及自由行旅客需求，熱銷的「Taiwan PASS」交通電子套票04/01全新改版升級。將原有2款產品，優化精簡為國際旅客限定之「高鐵版」與國內、外旅客皆適用之「台鐵版」等2款，並升級納入4大都會捷運及全臺15項景區接駁服務，藉由多元轉乘運具的無縫串聯，有效加強旅客在都會核心與熱門景點間的移動便利性，帶動跨域旅遊之觀光效益。

▲全新「Taiwan PASS 高鐵版」包含高鐵3日周遊券、都會捷運4選1及景區接駁15選1。　圖：交通部觀光署／提供
▲全新「Taiwan PASS 高鐵版」包含高鐵3日周遊券、都會捷運4選1及景區接駁15選1。　圖：交通部觀光署／提供

觀光署說明，「Taiwan PASS」本次改版將過去較為複雜的5款產品（包含高鐵與台鐵的經典版、景點版及亮點 EasyGo 版）整合為「高鐵版」（定價2,800元）與「台鐵版」（定價2,500元）。這2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，解決長途跨區交通需求；此外，旅客還能從四大都會捷運中任選一項，並從15項景區接駁中自選一項服務，一票在手即可輕鬆串聯全台熱門景點。

▲運用「Taiwan PASS」輕鬆預約熱門的阿里山林業鐵路。　圖：交通部觀光署／提供
▲運用「Taiwan PASS」輕鬆預約熱門的阿里山林業鐵路。　圖：交通部觀光署／提供

▲「Taiwan PASS」改版新增宜蘭、<a href='/search/tagging/1013/日月潭' rel='日月潭' data-rel='/1013/89421' class='tag'><strong>日月潭</strong></a> FunTOUR 巴士，引領旅客探索在地特色。　圖：交通部觀光署／提供
▲「Taiwan PASS」改版新增宜蘭、日月潭 FunTOUR 巴士，引領旅客探索在地特色。　圖：交通部觀光署／提供

觀光署指出，為解決旅客抵達目的地後最後一哩之交通銜接，「Taiwan PASS」景區接駁服務納入4條熱門台灣好行路線（清境、日月潭、阿里山、墾丁），並提供阿里山林業鐵路、宜蘭好行3日券、台中 Go、高雄 MeN Go、租車或計程車抵用券等彈性交通服務選擇。此外，新版「Taiwan PASS」還新增機車24小時租賃服務，以及宜蘭、日月潭 FunTOUR 一日遊巴士，結合交通接駁與自導式解說，引領旅客深度探索在地特色。

「Taiwan PASS」自前年推出以來，已銷售3.4萬份，今年第一季銷售量較去年同期成長約59%，而根據國外旅客使用數據顯示，主要市場包括日本（19.9%）、菲律賓（17.2%）、馬來西亞（10.6%）及韓國（10.4%），北美市場（6.4%）亦呈現穩定成長。「Taiwan PASS」可有效引導旅客將旅程進行跨域延伸，未來將持續透過整合景區接駁產品與國內、外通路行銷，吸引更多旅客使用「Taiwan PASS」暢遊全台各地，深入體驗自然風景與人文魅力。更多資訊請至官方網站查詢。

▲「Taiwan PASS」升級改版產品資訊懶人包。　圖：交通部觀光署／提供
▲「Taiwan PASS」升級改版產品資訊懶人包。　圖：交通部觀光署／提供

【Taiwan PASS 升級改版】

1. 高鐵版／國際旅客限定

・定價2,800元；含高鐵3日周遊券、都會捷運4選1、景區接駁15選1。

2. 台鐵版／國內、外旅客皆適用

・定價2,500元；含台鐵3日周遊券、都會捷運4選1、景區接駁15選1。

・販售通路：KLOOK、KKDAY 及其他合作電商平台。

・舊版產品使用：產品皆具備購買後一年之開卡效期，已購票消費者之使用權益不受改版影響，消費者可隨時至原購買通路之訂單頁面，檢視原產品方案內容並依規開卡使用。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日月潭 觀光 台鐵

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

Taiwan PASS新升級 觀光署優化雙鐵兩版本 輕鬆跨域旅遊首選

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署為順應永續旅遊趨勢及自由行旅客需求，熱銷的「Taiwan PASS」交通電子套票04/01全新改版升級。將原有2款產品，優化精簡為國際旅客限定之「高鐵版」與國內、外旅客皆適用之「台鐵版」等2款，並升級納入4大都會捷運及全臺15項景區接駁服務，藉由多元轉乘運具的無縫串聯，有效加強旅客在都會核心與熱門景點間的移動便利性，帶動跨域旅遊之觀光效益。 觀光署說明，「Taiwan PASS」本次改版將過去較為複雜的5款產品（包含高鐵與台鐵的經典版、景點版及亮點 EasyGo 版）整合為「高鐵版」（定價2,800元）與「台鐵版」（定價2,500元）。這2款產品分別以高鐵或台鐵的「3日周遊券」為主軸，解決長途跨區交通需求；此外，旅客還能從四大都會捷運中任選一項，並從15項景區接駁中自選一項服務，一票在手即可輕鬆串聯全台熱門景點。

最愛免門票！故宮南院「全家人免費逛」 暢玩戶外遊憩區、體驗觸摸國寶 2026燈會最夯「國寶造型燈」也回來了

親子最愛免門票！不只連假期間「全家人免費」，故宮南院還將「燈會人氣王」帶回來了，朝聖國寶造型燈趁現在。

桃機接送新制上路「小心罰1200元」！3分鐘限停掀熱議，聰明接機攻略一次看

桃園國際機場自2026年4月1日起，針對入境接送區車輛停留超過3分鐘將開罰，最高可達1200元。新措施旨在改善接送壅塞，引發多方討論，民眾可利用航廈停車場前30分鐘免費等候，或選擇搭乘捷運以避開壓力。

4月起日籍航空「登機手提行李新制」上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。 根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為： ◎ 1件手提行李（登機箱等） ◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。 最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子

「這個博物館」免門票1個月！直接進館開逛 不只免費看展 連假還有「文創市集」文青一日遊排起來

「這個博物館」免票1個月！不只連假免費入館，更直接開放免門票到5月；兒童節連假期間還有文創市集，放風走逛一整天。

兒童節連假／親子首選！台灣萬里長城文化園區「13歲以下免費暢遊」

【旅奇傳媒/編輯部報導】兒童節與清明節連續假期即將到來，台灣萬里長城文化園區特別推出四天限定的親子優惠活動。04/03-04/06期間，13歲以下兒童只要出示健保卡或相關證明，即可免費入園，讓孩子在遊玩中學習歷史文化，體驗「玩中學、學中玩」的樂趣。 走進歷史｜親身體驗最有感 台灣萬里長城文化園區以「走進歷史、親身體驗」為核心，打造多項特色場景，讓大小朋友能親眼見證、親手觸摸，感受比課本更真實的歷史氛圍。園區亮點包括秦代兵馬俑、可俯瞰嘉南平原的烽火台，以及山海關、英雄關、美人關等經典關卡，並設有約 3 公里長的萬里長城步道，適合親子共同挑戰。 網紅必訪｜穿越古今拍大片 除了

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。