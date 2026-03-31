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「全台樂園景點優惠」懶人包！ 兒童節連假4天開衝 這幾間「12歲以下免費」、義大只要1元、小人國門票最低67元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

2026兒童節連假將到，全台各大主題樂園紛紛祭出超狂優惠，不只有「12歲以下免費玩」，還有「入園只要1元」或「身分證對對碰」等驚喜折扣。爸媽快筆記下來，趁著4天連假帶孩子瘋玩一波！

兒童新樂園

圖／台北市兒童新樂園提供
圖／台北市兒童新樂園提供

兒童新樂園連假期間推出國小以下兒童免費入園，只要持數位學生證或健保卡，連同陪同家長1位都能免門票。想玩晚一點的人，4/3至4/5每日16:00後還有「星光樂FUN券」7折優惠，限定價只要140元。

●小人國主題樂園

圖／小人國主題樂園提供
圖／小人國主題樂園提供

小人國主題樂園門票驚喜價更狂，3至6歲只要67元，7至12歲也只要267元。此外，4/3與4/6兩天特別加碼「數字對對碰」，身分證或出生年月日中「6、7」同時具備，門票直接下殺267元，CP值直接爆表！

六福村主題遊樂園

圖／六福村提供
圖／六福村提供

新竹六福村推出多重優惠，6歲（含）以下兒童免費入園，全民同樂票只要799元（7-60歲）。桃園、新竹鄉親或身分證字號開頭H、J、O者，更享599元童樂價，結合動物園與遊樂設施，一票玩到底超適合家庭出遊。

劍湖山世界

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

雲林劍湖山世界是全台最早開水的樂園，車牌含1、7、9、8任兩碼（含）以上，全車每人只要299元；任一碼則499元（數字不重複計算，汽車限4人、機車限2人），開車出遊的家庭最划算。

●尚順育樂世界

圖 / 尚順君樂飯店官方網站
圖 / 尚順君樂飯店官方網站

苗栗尚順育樂世界祭出超值遊園券，只要499元就能玩全館套票設施（原價1199元），連假帶孩子來場育樂世界冒險，划算又好玩。

麗寶樂園

圖／麗寶樂園提共
圖／麗寶樂園提共

台中麗寶樂園12歲以下兒童免費入園（需搭配一位成人購票），購買異想新樂園B2樂園三區/全區票或1F異想呼啦啦20次套票，還加贈價值250元的SUPER WINGS互動交通小鎮乘車招待券，數量有限送完為止。

九九峰動物樂園

圖／翻攝九九峰動物樂園臉書
圖／翻攝九九峰動物樂園臉書

南投九九峰動物樂園針對3-12歲兒童推出優惠，4月4日兒童節當天只要99元，其他三天（4/3、4/5、4/6）則為200元，超適合親子放鬆親近動物。

●義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界
圖／義大遊樂世界

高雄義大遊樂世界主打三代同堂，12歲以下兒童與65歲以上長者只要1元入園（每位需搭配一名購買1080元全票的成人）。

●大立空中樂園

圖／翻攝大立空中樂園臉書
圖／翻攝大立空中樂園臉書

高雄大立空中樂園於4月3日重新開幕，本月假日票券買一送一，活動時間為假日上午11:00至晚上20:30，適合想玩高空設施的親子。

●壽山動物園

新壽山動物園動物明星黑熊波比。圖：高雄市政府觀光局／提供
新壽山動物園動物明星黑熊波比。圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄壽山動物園同樣祭出全國12歲以下兒童免費入園好康，近距離觀察動物，輕鬆又教育。

●遠雄海洋公園

圖／遠雄海洋公園粉專
圖／遠雄海洋公園粉專

花蓮遠雄海洋公園主打海洋主題，活動期間12歲以下兒童（2013年含以後出生）可免費入園玩，只要搭配一位大人購買全票，就能暢玩八大主題園區與海豚表演，親子共遊超划算。

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