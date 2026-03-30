國家級景點「和平島」兒童免費入園！基隆人帶朋友「免票一整年」 小朋友免費玩沙、星光草原狂奔放電

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接清明節與兒童節連續假期，林業及自然保育署（簡稱林業保育署）04/03-04/06推出期間限定親子專屬優惠，12歲以下兒童可免費進入內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源、太平山（僅開放至鳩之澤）等14處國家森林遊樂區，並可免費搭乘烏來台車。邀請大小朋友走進森林，在觀察與想像探索自然，一起發現屬於自己的森林屬性與自然樂趣。 林業保育署表示，每一座森林遊樂區都有獨特的自然風貌，就像每個孩子都有不同的個性與興趣，今年兒童節，不妨帶著孩子走進森林，透過趣味「森林屬性」探索，找到最契合的自然體驗。 草屬性／森林探索家 喜歡觀察自然、對森林植物與四季變化充滿好奇的孩子，

2026-03-30 14:56