國家級景點「和平島」兒童免費入園！基隆人帶朋友「免票一整年」 小朋友免費玩沙、星光草原狂奔放電
國家級景點「和平島」陪你顧小孩！兒童節連假，「和平島」祭出連續4天「兒童免費入園」，還有基隆人專屬免票活動，北部人連假衝一波！
「和平島地質公園」迎接連假，4/3至4/6限定推出「6-12歲兒童免費入園」，出示活動貼文及相關證件，至售票口兌換票券即可免費入園。需注意，每位兒童需由家長陪同入園，留意天氣狀況並遵守園區規範。
除了入園免費外，還有DIY手工捏捏皂、手作雞蛋糕等趣味體驗，以及免費定時導覽（現場報名），部分活動需提前預約，詳情請見粉專。此外，也有玩沙體驗、星光草原可讓小孩放放電，大人看海、吹風一樣可以很愜意。
別忘了！「和平島地質公園」基隆人專屬活動持續中，基隆市民帶外地朋友可享「市民本人免門票、同行親友（最多5位）門票半價60元（原價120元）」，平日名額無上限，假日/連假每日限量100張，2026全年適用。活動對象部分，基隆市民需攜帶身分證件，外地朋友需為基隆市以外縣市市民或外國遊客。
「和平島地質公園」內擁有兩千三百萬年的地質景觀、3000年的史前遺跡及400年大航海歷史與豐富海洋生物多樣性，網友實地造訪後分享「很棒的地方，值得至少去一次」、「如果你對歷史與自然景觀有興趣，和平島無疑是個值得一遊的好地方」、「風景、玩水、步道，一次搞定」。
和平島地質公園 兒童入園免門票資訊
活動期間：2026/4/3～2026/4/6
優惠對象：6-12歲兒童（2013/4/3後出生）
入園方式：出示官方臉書指定貼文及相關證件至售票口兌換票券即可免費入園
粉絲專頁：https://www.facebook.com/hepingislandgeopark
地址：基隆市中正區平一路360號
開放時間：5-10月8:00-19:00、11-4月8:00-18:00
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。