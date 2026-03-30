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行動電源登機規範升級！華航3/31起「限帶2顆」，出國3大航空規定更新1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
記者黃仲明／攝影
記者黃仲明／攝影

隨著全球航空安全標準持續調整，2026年起旅客攜帶行動電源搭機規定明顯趨嚴。雖然台灣並非國際民航組織會員，但交通部民用航空局表示，相關飛安政策長期依循國際標準，此次也將配合最新指引，研議實施細節並與各航空公司同步推動，讓台灣航班規範與國際接軌。

其中，中華航空已率先公告，自3月31日起，每名旅客可攜帶的行動電源數量將限制為2個，且全程禁止於機上使用。這項措施明確化過去僅限制容量的規範，成為國籍航空中最早訂出「數量上限」與「全面禁用」的業者之一，也提醒旅客須事先確認隨身電子設備規定。

<a href='/search/tagging/1013/星宇航空' rel='星宇航空' data-rel='/1013/223570' class='tag'><strong>星宇航空</strong></a>最新聯名是請超寫實機械美學大師空山基操刀的兩架全新聯名機「STARLUX AIRSORAYAMA」。（取自星宇航空網站）
星宇航空最新聯名是請超寫實機械美學大師空山基操刀的兩架全新聯名機「STARLUX AIRSORAYAMA」。（取自星宇航空網站）

相較之下，航空早在2025年3月便已禁止航程中使用行動電源，但目前對於可攜帶數量仍表示將依主管機關後續公告調整；星宇航空則指出，將依ICAO指引跟進限制數量政策，但實際上路時間尚未定案。整體而言，華航在執行時間與細節上相對明確，其他航空公司則採「政策一致、時間彈性」的做法。

<a href='/search/tagging/1013/長榮' rel='長榮' data-rel='/1013/89647' class='tag'><strong>長榮</strong></a>航空，客機，機身編號B-16217，機型A321-211。記者黃仲明／攝影
長榮航空，客機，機身編號B-16217，機型A321-211。記者黃仲明／攝影

根據國際規範，行動電源仍以容量（Wh）作為管理基準：100Wh以下通常可免申請攜帶，100至160Wh需經航空公司同意且多限制2顆，超過160Wh則全面禁止攜帶。此外，行動電源不得託運，須隨身攜帶，並避免放置於頭頂行李艙，以利即時應對異常狀況。

值得注意的是，國際航空運輸協會近年也同步強化鋰電池安全規範，部分航空公司甚至進一步收緊限制，例如加強標示檢查或要求端口防護，顯示全球對電池安全風險的重視。

旅遊旺季將至，航空業者建議旅客出發前務必確認所搭乘航空公司的最新規定，特別是華航已正式上路新制，避免因攜帶不符規範的行動電源，在機場安檢或登機時受阻，影響行程。

中華航空北美出發5月將推出參考Marc Jacobs人氣款The Snapshot相機包的旅行包。（中華航空提供）
中華航空北美出發5月將推出參考Marc Jacobs人氣款The Snapshot相機包的旅行包。（中華航空提供）

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