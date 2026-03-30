行動電源登機規範升級！華航3/31起「限帶2顆」，出國3大航空規定更新1次看
隨著全球航空安全標準持續調整，2026年起旅客攜帶行動電源搭機規定明顯趨嚴。雖然台灣並非國際民航組織會員，但交通部民用航空局表示，相關飛安政策長期依循國際標準，此次也將配合最新指引，研議實施細節並與各航空公司同步推動，讓台灣航班規範與國際接軌。
其中，中華航空已率先公告，自3月31日起，每名旅客可攜帶的行動電源數量將限制為2個，且全程禁止於機上使用。這項措施明確化過去僅限制容量的規範，成為國籍航空中最早訂出「數量上限」與「全面禁用」的業者之一，也提醒旅客須事先確認隨身電子設備規定。
相較之下，航空早在2025年3月便已禁止航程中使用行動電源，但目前對於可攜帶數量仍表示將依主管機關後續公告調整；星宇航空則指出，將依ICAO指引跟進限制數量政策，但實際上路時間尚未定案。整體而言，華航在執行時間與細節上相對明確，其他航空公司則採「政策一致、時間彈性」的做法。
根據國際規範，行動電源仍以容量（Wh）作為管理基準：100Wh以下通常可免申請攜帶，100至160Wh需經航空公司同意且多限制2顆，超過160Wh則全面禁止攜帶。此外，行動電源不得託運，須隨身攜帶，並避免放置於頭頂行李艙，以利即時應對異常狀況。
值得注意的是，國際航空運輸協會近年也同步強化鋰電池安全規範，部分航空公司甚至進一步收緊限制，例如加強標示檢查或要求端口防護，顯示全球對電池安全風險的重視。
旅遊旺季將至，航空業者建議旅客出發前務必確認所搭乘航空公司的最新規定，特別是華航已正式上路新制，避免因攜帶不符規範的行動電源，在機場安檢或登機時受阻，影響行程。
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