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住一晚「現省1000元」！嘉義市「國旅補助」搶先登記 4／13起省錢入住、限量2萬名 登錄方式、合作旅宿一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
嘉義市國旅補助來了！每房每晚最高折抵1000元。圖／AI生成
嘉義市國旅補助來了！每房每晚最高折抵1000元。圖／AI生成

趕快回嘉吧！ 嘉義市政府為了振興在地觀光，特別推出2026年國旅自由行住宿補助「玩嘉攻略大方送」，專案總預算2000萬元，每房每晚最高可折抵住宿費用1000元。活動不分平日假日，適用對象為本國自由行旅客（散客），只要入住嘉義市合法旅宿，就能申請補助。

嘉義市擁有豐富文化底蘊，市府推薦遊客可安排「住一晚、玩兩天」，白天可以安排走訪文化景點，如嘉義市立美術館、阿里山林業文化區，或逛逛熱鬧的開嘉市集；晚上則漫步文化路夜市，品嘗經典火雞肉飯、擔擔麵等小吃，用慢步調感受城市魅力。

嘉義市<a href='/search/tagging/1013/國旅補助' rel='國旅補助' data-rel='/1013/250192' class='tag'><strong>國旅補助</strong></a>來了！每房每晚最高折抵1000元。圖／AI生成
嘉義市國旅補助來了！每房每晚最高折抵1000元。圖／AI生成

想申請補助的旅客要注意時間。活動系統登錄已於3月26日下午2時開放，民眾可提前登錄資料。活動期間為4月13日中午起至6月30日止，或經費用罄提前結束，預計可補助約2萬名旅客。市府提醒，預算有限，請務必關注官網公告，若預算用完後想取消訂房，需依「個別旅客訂房定型化契約」辦理。

「玩嘉攻略大放送」補助怎麼領？3步驟超簡單

1.先上網登錄資格：即日起至活動官網（https://www.chiayistay.com.tw/）開放登記，填寫姓名、身分證字號、手機號碼、生日等資料，每一身分證字號限申請一次。

2.直接向業者訂房：完成登錄後，務必直接向參加活動的旅宿業者訂房（訂房平台或住宿券不適用），官網有完整參與名單可查。

3.入住當天核對：入住前或當日至民眾專區確認資料，入住時出示身分證或健保卡正本，由本人入住即可現場折抵。補助以實際入住當天check-in為準。

申請注意事項一次看

．使用折抵的旅客本人必須入住

．每人限申請一次，每房每晚最多一人可申請1000元（例如一家三口住四天三夜，每晚可由一人申請）

．每一身分證字號限使用1次，入住時須出示身分證或健保卡正本（任一）供旅宿業者核對

．需直接向有參加活動的旅宿業者訂房(住宿券及訂房網站不行)

．申請後資料無法修改，若有錯誤需重新提交。

玩嘉攻略大放送活動。圖／嘉義市政府
玩嘉攻略大放送活動。圖／嘉義市政府

「玩嘉攻略大放送」國旅自由行住宿補助

．登記時間： 3/26日下午2時開始登錄

．登錄網址：https://www.chiayistay.com.tw/customer_apply_page

．使用日期：4/13至6/30期間，或經費用完提前截止

．活動官網：https://www.chiayistay.com.tw/

．參與旅宿名單：https://www.chiayistay.com.tw/hotel (持續更新)

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國旅補助 自由行 嘉義旅遊

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