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「青森睡魔抵嘉」移展朴子配天宮 ！步行5分鐘6家老字號美食必嚐

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限時免費朝聖！ 「青森睡魔抵嘉」移展朴子配天宮 拍爆霸氣樸仔媽、步行5分鐘6家老字號美食必嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝慢遊嘉義臉書
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台日聯名地標限時朝聖！ 台灣燈會雖然已經落幕，但一座爆紅的燈組並沒有就此消失，「青森睡魔抵嘉」燈組宣布將一路展出至5月10日為止，讓錯過燈會的民眾還有最後機會近距離觀賞！

「青森睡魔抵嘉」不僅在2026台灣燈會期間大獲好評，更特別以配天宮「樸仔媽」媽祖、千里眼、順風耳將軍及山軍尊神（虎爺）為創作原型，將日本百年祭典文化與台灣在地信仰完美融合，同步向台日情誼致敬。

圖／翻攝慢遊嘉義臉書
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建議安排半天行程，白天先到配天宮參拜祈求平安，傍晚或夜晚再來欣賞燈組在夜色中發光的美感，氣氛格外迷人。

別急著離開！配天宮周邊就是朴子老街區，步行或車程短短幾分鐘，就能吃到傳承數十年的道地小吃，以下幾家根據嘉義縣文觀局「慢遊嘉義」分享，在地人推薦必訪的朴子美食名店：

✦ 鴨肉儀祖傳當歸鴨

圖／翻攝慢遊嘉義臉書
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超過一甲子的老店，鴨肉香嫩帶有淡淡煙燻味，當歸湯頭中藥香氣適中不苦澀，平日也常常座無虛席，是補身暖胃的經典選擇。

📍嘉義縣朴子市第二市場十棟1號

✦ 真好味 鴨魯飯

圖／翻攝慢遊嘉義臉書
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招牌鴨魯飯將入口即化的肥肉與鴨肉完美結合，鹹香入味超下飯！雖然無法內用，但外帶便當依舊排隊熱潮不斷，份量超有誠意。

📍嘉義縣朴子市中正路166號

✦ 虎兒油飯

圖／翻攝慢遊嘉義臉書
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古早味油飯Q彈不油膩，搭配大塊有肉感的肉羹，再點幾樣小菜，簡單卻讓人回味無窮，是許多人懷念的樸實滋味。

📍嘉義縣朴子市平和路16號

✦ 六十年老店－賜伯肉圓

圖／翻攝慢遊嘉義臉書
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肉圓外皮Q彈有咬勁，內餡能吃到完整紮實的肉塊，淋上蒜泥辣椒後風味更突出，還附贈一碗甘甜柴魚湯，銅板價就能吃得滿足。

📍

✦ 麻糬棟 朴子必買伴手禮

圖／翻攝慢遊嘉義臉書
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手工麻糬包著綠豆餡與帶點花生顆粒的糖粉，鹹甜交織的口感好吃不膩，是朴子最受歡迎的伴手禮之一，買回家送禮或自吃都適合。

📍麻糬棟，導航：朴子第一市場裡面

✦ 一甲子豆花（傳承第三代）

圖／翻攝慢遊嘉義臉書
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傳承外公傳統工法的豆花，口感綿密細滑，可選擇搭配豆漿或糖水，夏天消暑、冬天暖身都超讚，是許多人結束行程後的甜蜜收尾。

📍嘉義縣朴子市山通路128號

「青森睡魔抵嘉」

．地點： 嘉義縣朴子配天宮旁停車場

．展出日期： 即日起至5/10止

．開放時間：平日：14:00~22:00；假日(含國定假日)：10:00~22:00

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配天宮 朴子美食 青森睡魔 台灣燈會

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