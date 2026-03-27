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台中山城新地標再添話題！純白景觀宴「森邸」全新亮相，結合戶外證婚與精緻餐飲搶攻旅遊市場

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／雲品國際提供
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旅遊版圖再添新亮點！看準中台灣聚會與婚宴市場持續升溫，雲品國際於台中北屯山城推出全新精品宴會空間「森邸」，主打純白建築結合開闊景觀，將宴客場域延伸為兼具旅遊氛圍的體驗據點，近期開放預訂後即引發關注。

「森邸」選址於北屯富貴天心一帶，坐擁相對靜謐的低密度環境，遠離市中心喧囂。整體規劃以三層樓複合式空間呈現，融合宴會、餐飲與聚會機能，打造近似度假會所的氛圍。隨著台中近年發展快速，兼具自然景觀與交通便利的區位，也讓此類新型場域逐漸成為旅遊與活動新選擇。

圖／雲品國際提供
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空間設計是最大亮點。主宴會廳以大面積採光與簡約線條為核心，透過明亮通透的視覺效果，營造輕盈且具儀式感的場景。場地規模走精緻路線，鎖定中小型婚宴與品牌活動市場，強調私密性與質感兼具。另設有室內酒吧機能，提升活動彈性與互動性。

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除室內空間外，戶外證婚平台亦成吸睛焦點。場域可眺望山城景致，天氣晴朗時視野遼闊，讓儀式從室內延伸至戶外自然景觀，增添層次感與記憶點，成為近年婚禮市場中備受青睞的形式之一。

圖／雲品國際提供
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餐飲部分則結合宴會需求，規劃多樣化中式菜色，並融入經典料理元素進行變化，兼顧視覺與口味表現。業者指出，隨著消費者對聚會品質與場域美感要求提升，未來將持續以多元空間與餐飲整合，深化旅遊與宴會結合的市場布局。

隨著「森邸」正式對外開放，台中不僅多了一處宴客場地，也為旅遊與城市體驗再添新選項，預料將吸引新人與旅客前往踩點。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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