12萬株、2.5公頃夢幻花海免費拍！ 「2026彩色海芋季」連開17天拍到手軟 8大打卡點+樂天女孩見面會必衝
春日盛典絕對要衝！「2026桃園彩色海芋季」於3月27日至4月12日，連續17天在大園區溪海休閒農業區盛大登場，種植14個品種、約6萬5千株彩色海芋，並搭配百合、波斯菊、小蒼蘭等多樣花卉，總花量超過12萬株，打造2.5公頃夢幻花海。
今年以「圓夢奇芋記」為主題，結合樂天桃猿2025年逆襲封王的城市記憶，開幕時花況預估達7至8成，紫色海芋與黑色百合更是首次亮相，絕對是春日賞花首選。
園區規劃8大打卡點，包括大聖花海、勝利飛船、園夢列車、夢想巴士等主題裝置藝術，將棒球奪冠精神與花卉藝術完美結合。主裝置「大聖花園」以花果山為概念，樂天大聖高舉冠軍獎盃，象徵「大勝」意象；「勝利飛船」則融入桃園國際機場元素，猿氣小子搭乘飛機現身，超有故事感！
首次採用「雙IP」設計，桃園市吉祥物丫桃、園哥與樂天桃猿吉祥物猿氣小子、大聖同框，還移置去年燈會「馬力食足」及仙草嘉年華裝置，除了賞花打卡，這場圓夢之旅還準備了「繽紛花海展區、主題裝置藝術、互動活動演出、DIY體驗活動、農創特色市集」等多元體驗。
開幕日3/27上午11點半，園區將舉辦盛大開幕典禮，邀請樂天桃猿球員呂詠臻、廖健富，以及樂天宣傳大使嘎琳、樂天女孩啦啦隊成員筠熹、韓國成員廉世彬、金佳珢、高佳彬等熱情站台，為活動注入滿滿活力。
花季期間還有吉祥物見面會、樂天女孩見面會（採事先報名制）、天馬戲創作劇團、YOYO家族見面會、咖哩玩具團等舞台表演，現場完成指定任務就能獲得限量閃卡，更有集章抽獎活動，等你來挑戰！
【2026桃園彩色海芋季】
．活動日期： 2026/3/27（五）～4/12（日）
．活動地點： 桃園溪海休閒農業區（聖德北路與田溪路交叉口）
．開幕活動： 3/27 上午 11:30（邀請樂天女孩、球員出席）
．交通接駁圖片參考
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