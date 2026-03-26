快訊

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

孩子的爸現身認了…孫芸芸愛女孕肚照曝光 身份起底「不是不負責任的人」

柯文哲求降保失敗！沈慶京、應曉薇加保3千萬 李文宗解除電子腳環

聽新聞
0:00 / 0:00

不輸國漫館九重葛！台中街道旁「巨大九重葛」滿開了 超吸睛「桃色花瀑+花毯」同框 「爆滿九重葛」1趟拍齊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@jack_hung777888授權
圖／IG@jack_hung777888授權

不輸國漫館九重葛！同樣位於台中，街道旁即有一棵巨大九重葛滿開，茂密桃紅花朵綻放，落花在地面組成花毯景緻，路人經過都會駐足拿起手機拍一張。

往年花況。圖／FORE直火料理台中店IG
往年花況。圖／FORE直火料理台中店IG

台中九重葛都開得這麼狂！不只國漫館九重葛爆紅，位在台中西區餐廳外的一棵巨大九重葛同樣開好開滿，桃紅花瀑與花毯同框，把整個畫面的飽和度拉高了一個層次。而這棵九重葛位於FORE直火料理台中店外，從店內也能拍到不同角度的九重葛盛況。

udn小編使用Google導航查詢，國漫館與此處九重葛車程約7分鐘、步行約22分鐘，可以安排一次打卡2棵爆滿九重葛喔！

往年花況。圖／FORE直火料理台中店IG
往年花況。圖／FORE直火料理台中店IG

Google導航：FORE 直火料理 台中店（台中市西區五權西四街170號）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

九重葛 台中旅遊 熱門打卡

相關新聞

12萬株、2.5公頃夢幻花海免費拍！ 「2026彩色海芋季」連開17天拍到手軟 8大打卡點+樂天女孩見面會必衝

「2026桃園彩色海芋季」將於3月27日至4月12日盛大展開，帶來超過12萬株花卉，打造2.5公頃夢幻花海。本次活動主題為「圓夢奇芋記」，結合樂天桃猿的城市記憶，開幕典禮邀請多位明星助陣，並規劃多元打卡點與精彩表演。

不輸國漫館九重葛！台中街道旁「巨大九重葛」滿開了 超吸睛「桃色花瀑+花毯」同框 「爆滿九重葛」1趟拍齊

不輸國漫館九重葛！同樣位於台中，街道旁即有一棵巨大九重葛滿開，茂密桃紅花朵綻放，落花在地面組成花毯景緻，...

「柯南主題樂園」來新竹了！解謎闖關、互動體驗打造親子出遊亮點1次看

新竹市政府聯合人氣動漫「名偵探柯南」，舉辦「偵探樂園」，4月3日至4月6日在新竹公園登場。活動包含互動解謎與親子體驗，是兒童節連假的理想出遊選擇。

發票先別丟！誠品行旅推「四人同行一人免費」 松菸消費滿額就能用

搶攻春季聚餐與商場消費人潮，誠品行旅攜手誠品生活松菸推出跨場域餐飲優惠，即日起至5月31日主打「松菸食旅提案｜你的發票我請客」，平日聚餐可享「四人同行一人免費」禮遇。

連續4天「人人免費入園」！全台首座希臘美學「觀光莊園」連假全開放 「兒童送爆米花、碰碰車免費體驗」1日遊暢玩

全台「最美莊園」免費入園！這次不限地區、不限年齡，連續4天「所有人入園免門票」，還有一系列兒童節活動，邀請大小朋友一同共襄盛舉。

兒童免費吃Buffet！ 台北3間「兒童節飯店優惠」懶人包 爽吃夢幻甜點、爽拿科教館門票、加碼糖果裝到飽

迎接2026年兒童節連假，台北各大星級飯店紛紛祭出超狂好康！不僅有飯店推出「兒童免費用餐」及「糖果裝到飽」活動，還有入住就送熱門景點門票，甚至有超萌的「天外奇蹟」蛋糕DIY組，讓爸媽帶孩子吃大餐省荷包。 ●台北萬豪酒店「Garden Kitchen」：兒童免費用餐、糖果袋任你裝 台北萬豪酒店「Garden Kitchen」自助餐廳推出「童樂時光」活動，自4月3日至4月6日連假期間，只要大人帶著未滿12歲的小朋友用餐，並加入官方LINE領取兌換券，孩子就能「免費享用」午間或下午茶Buffet。 於午餐餐期時段更特別準備了「兒童造型糖果袋」，現場提供超過20款繽紛糖果，讓小朋友可以發揮創意，挑選自己喜歡的糖果裝滿帶回家，簡直是孩子們的夢想天堂！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。