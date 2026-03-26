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不輸國漫館九重葛！台中街道旁「巨大九重葛」滿開了 超吸睛「桃色花瀑+花毯」同框 「爆滿九重葛」1趟拍齊
不輸國漫館九重葛！同樣位於台中，街道旁即有一棵巨大九重葛滿開，茂密桃紅花朵綻放，落花在地面組成花毯景緻，路人經過都會駐足拿起手機拍一張。
台中九重葛都開得這麼狂！不只國漫館九重葛爆紅，位在台中西區餐廳外的一棵巨大九重葛同樣開好開滿，桃紅花瀑與花毯同框，把整個畫面的飽和度拉高了一個層次。而這棵九重葛位於FORE直火料理台中店外，從店內也能拍到不同角度的九重葛盛況。
udn小編使用Google導航查詢，國漫館與此處九重葛車程約7分鐘、步行約22分鐘，可以安排一次打卡2棵爆滿九重葛喔！
Google導航：FORE 直火料理 台中店（台中市西區五權西四街170號）
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