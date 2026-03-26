「柯南主題樂園」來新竹了！解謎闖關、互動體驗打造親子出遊亮點1次看

迎接兒童節與清明連假，新竹市政府結合人氣動漫「名偵探柯南」打造期間限定「偵探樂園」，自4月3日至4月6日於 新竹公園 熱鬧登場。活動以沉浸式體驗為主軸，規劃多元互動場域與解謎任務，邀請親子一同化身偵探，在遊戲中動腦也放電，成為連假出遊新選擇。

圖／新竹市文化局提供

此次活動依不同主題打造三大展區，從戶外舞台、市集到室內體驗一次滿足。「放大鏡廣場」設有表演舞台與特色攤位，適合親子輕鬆逛市集、欣賞演出；「解謎實驗室」則主打動腦挑戰，結合科學實驗與互動關卡，讓孩子在遊戲中培養觀察與推理能力；「情境偵探社」則透過劇場式演出與故事體驗，帶領民眾走入柯南世界，感受解開謎團的樂趣。

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除了主題展區外，現場亦設置大型氣墊與體能遊戲區，提供孩童盡情奔跑放電；園區內多處結合角色元素的打卡裝置，也成為粉絲拍照熱點。活動期間每日自上午10時至下午5時開放，適合規劃半日或一日遊行程。

圖／新竹市文化局提供

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此外，4月6日更邀請韓國人氣啦啦隊成員 李多慧 現身與民眾互動，為活動再添話題。結合動漫IP、親子互動與戶外休憩，新竹此次推出的兒童節限定活動，不僅豐富假期選擇，也為城市旅遊注入嶄新魅力。

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