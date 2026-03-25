2026「西拉雅森活節」熱氣球體驗4月登場！還有「毛小孩運動會」齊聚春日慶典

2026春季最受矚目的戶外盛會「西拉雅森活節」即將登場！活動於西拉雅國家風景區展開，其中最吸睛的「熱氣球嘉年華」將於4月25日至4月26日限時兩天登場，繽紛熱氣球升空搭配晨昏美景，預料再掀打卡熱潮。

圖／西拉雅森活節提供

本次熱氣球體驗採「繫留升空」形式，規劃每日上午（05:30－07:30）與下午（16:30－18:30）兩個時段，共四場次開放民眾購票搭乘。上午場自04:30起於官田遊客中心對面公車亭販售，下午場則於15:30於現場搭乘處開賣。每場名額約百人以上，實際搭乘人數將依當日天候與現場狀況調整，若氣候不佳亦可能延後或取消，主辦單位提醒民眾留意最新公告。

圖／西拉雅森活節提供

此外，持合作飯店「熱氣球繫留體驗兌換券」的旅客，可於活動當日至指定兌換處換取搭乘號碼牌，上午與下午皆設有兌換時段，方便旅客安排行程。值得一提的是，現場開放免費參觀熱氣球升空，未購票民眾也能近距離感受壯觀畫面。

西拉雅森活節今年同步推出三大主題活動，除熱氣球嘉年華與開幕限定光雕秀外，5月1日將舉辦毛孩運動會與人氣角色見面會；5月2日至3日則由草原音樂祭接力登場，結合樂團演出與台語主題活動，打造多元春日慶典。

圖／西拉雅森活節提供

為炒熱活動氣氛，主辦單位也推出Facebook限定抽獎，祭出25份200元市集券。民眾只要完成按讚、分享貼文並留言最想參加的活動，即有機會抽中好禮，活動截止至4月17日，並於4月21日公布得獎名單。市集券限活動期間使用，為現場美食與攤位增添消費樂趣。

圖／西拉雅森活節提供

結合熱氣球升空體驗、音樂、市集與親子活動，「2026西拉雅森活節」不僅是春季旅遊亮點，也為台南帶來充滿活力的戶外新玩法。

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