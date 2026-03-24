全球「最乾淨航空榜」出爐！台灣3大航空全數上榜，老字號「長榮奪第一」展現服務實力

國際航空評鑑機構 Skytrax 公布2025年「全球最乾淨航空公司」排行榜，台灣航空表現亮眼，由 長榮航空 奪下全球第一，成為榜單最大焦點；新興航空品牌 星宇航空 名列第7，而老字號 中華航空 也穩居第11名，三大航空齊登榜，展現台灣航空產業的高品質服務水準。

長榮航空「高雄-首爾」航線4月30日起由Hello Kitty A321彩繪機飛航，「粉萌機」重返南部天空。圖／長榮航空提供

此次評比聚焦於機艙整潔度，包括座椅清潔、洗手間維護與整體環境舒適度等細節。長榮航空長期以細膩服務與高標準管理著稱，不僅在機艙清潔維持領先，更透過完善流程確保旅客擁有舒適飛行體驗。星宇航空則以新穎機隊與設計美學迅速崛起，結合高質感服務與潔淨環境，成功擄獲旅客青睞；中華航空則憑藉穩定服務與持續優化的機艙品質，在國際市場維持良好口碑。

成立僅六年的星宇航空在 AirlineRatings.com公布的「2026年全球最佳航空公司」評選中躋身全球前五名。圖／星宇航空提供

中華航空，客機，機身編號B-18115，機型A321-271NX。記者黃仲明／攝影

隨著旅遊市場復甦，旅客對飛行品質與衛生安全更加重視。此次三家航空同時上榜，不僅凸顯台灣在航空服務上的競爭力，也讓「從登機開始的旅遊體驗」成為吸引國際旅客的重要亮點。未來隨著航線拓展與服務升級，台灣航空有望持續在全球舞台發光發熱。

圖／取自Drinzio臉書粉絲團

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