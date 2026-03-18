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雪霸觀霧「霧社櫻王」盛開！台灣原生櫻花王者再現壯觀雪色

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


位於雪霸國家公園觀霧遊憩區的「霧社櫻王」，是觀霧地區最具代表性的春季景觀之一。這棵櫻花巨樹樹齡接近百歲，每到花季便綻放潔白花朵，形成極為壯觀的花景。今年花季目前已進入盛開期，花況約達七至八成，整棵樹被白色花朵覆蓋，也讓山林呈現出如雪般的景象。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


台灣原生櫻花的代表物種

霧社櫻是台灣特有的原生櫻花品種，最初在南投霧社地區被發現，因此得名。與常見的粉紅櫻花不同，霧社櫻花瓣呈現純淨的白色。當花朵盛開時，潔白花海如同覆雪一般，也展現出與眾不同的優雅氣質。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


百年櫻花巨樹展現王者姿態

這棵被稱為「霧社櫻王」的巨樹，胸高直徑達81.9公分，是目前已知體型最大的原生霧社櫻。近百年的歲月讓它形成壯觀的樹冠，每到花季時，整棵櫻花樹如同一座巨大的花傘，靜靜矗立在山林之中，也因此被譽為全台最壯麗的櫻花之一。



守護櫻王健康的賞花方式

由於霧社櫻枝葉相對脆弱，賞花時也建議遵守「零接觸賞花」原則。避免觸碰或搖晃枝條，不僅能維持櫻王健康，也能讓這棵珍貴的櫻花巨樹持續綻放多年。若想一睹櫻王滿開的壯麗景象，未來約十天內將是最佳賞花時機。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


【霧社櫻王】

景點位置：雪霸國家公園觀霧遊憩區


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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