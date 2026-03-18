雪霸觀霧「霧社櫻王」盛開！台灣原生櫻花王者再現壯觀雪色
位於雪霸國家公園觀霧遊憩區的「霧社櫻王」，是觀霧地區最具代表性的春季景觀之一。這棵櫻花巨樹樹齡接近百歲，每到花季便綻放潔白花朵，形成極為壯觀的花景。今年花季目前已進入盛開期，花況約達七至八成，整棵樹被白色花朵覆蓋，也讓山林呈現出如雪般的景象。
霧社櫻是台灣特有的原生櫻花品種，最初在南投霧社地區被發現，因此得名。與常見的粉紅櫻花不同，霧社櫻花瓣呈現純淨的白色。當花朵盛開時，潔白花海如同覆雪一般，也展現出與眾不同的優雅氣質。
這棵被稱為「霧社櫻王」的巨樹，胸高直徑達81.9公分，是目前已知體型最大的原生霧社櫻。近百年的歲月讓它形成壯觀的樹冠，每到花季時，整棵櫻花樹如同一座巨大的花傘，靜靜矗立在山林之中，也因此被譽為全台最壯麗的櫻花之一。
由於霧社櫻枝葉相對脆弱，賞花時也建議遵守「零接觸賞花」原則。避免觸碰或搖晃枝條，不僅能維持櫻王健康，也能讓這棵珍貴的櫻花巨樹持續綻放多年。若想一睹櫻王滿開的壯麗景象，未來約十天內將是最佳賞花時機。
景點位置：雪霸國家公園觀霧遊憩區
延伸閱讀>>苗栗新地標曝光！全台最大懷舊影視基地成最夯旅遊打卡點！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。