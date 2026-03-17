亞洲首艘！「迪士尼探險號」新加坡啟航 全球最長海上雲霄飛車與海上限定達菲商品登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」（Disney Adventure），03/10起正式在新加坡啟航，讓旅客不必飛到歐美，就能體驗原汁原味的「迪士尼遊輪」海上魅力。配合首航，「可樂旅遊」也贈送每位登船旅客「首航限定大禮包」，同時宣布於官網開賣2027年3月前出發之航次，團體及自由行商品每人最低41,888元起，使用指定信用卡還可享最高5,000元回饋。

▲亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」（Disney Adventure），03/10起正式在新加坡啟航。 圖：可樂旅遊／提供

全新的「迪士尼探險號」排水量達20.8萬噸，共有2,111間艙房，最多可服務6,700位旅客。船上規劃7大主題區域、6間主題餐廳，並設有分齡兒童與青少年主題俱樂部、成年人專屬餐廳，無論大人或小孩都能沉浸式享受一趟迪士尼海上奇幻之旅。

其中最大的亮點，是甲板擁有一座超過250公尺、全球最長海上雲霄飛車「Ironcycle Test Run」；迪士尼遊輪更首度在船中打造一座三層樓高、宛如童話書中城堡的藝術建築，並有經典迪士尼故事現場演出。

▲以各種漫威角色的「Marvel Landing」，可以發現不一樣的小驚喜。 圖：可樂旅遊／提供

▲紀念品商店販售各式各樣「迪士尼探險號」限定主題商品，從米奇造型配件、角色T恤，到飾品與絨毛玩偶，通通都能找得到。 圖：可樂旅遊／提供

▲達菲與好友系列商品在船上首次登場，旅途中也能參加「達菲與好友探索任務」，完成即可兌換專屬的小驚喜。 圖：可樂旅遊／提供

旅客在「迪士尼探險號」除了可以品嘗各式各樣的國際風味菜餚、亞洲美食和迪士尼特色餐飲，以及精彩絕倫的舞台演出之外，航程中的夜晚還能欣賞以獅子王為主題的原創海上煙火秀《The Lion King: Celebration in the Sky》。

同樣不能錯過紀念品商店，像是迪士尼、皮克斯、漫威與達菲與好友系列商品，旅途中也能參加「達菲與好友探索任務」，跟著線索在船上各處尋找遺失物品，完成任務後即可兌換專屬的小驚喜，為旅程留下可愛又難忘的回憶。

▲「迪士尼探險號」每間艙房都有不同的主題布置，仔細觀察就能找到喜愛的卡通明星身影。 圖：可樂旅遊／提供

▲船上將舉辦各式各樣精彩的表演活動，可以和米奇船長、米妮船長一起參加派對，在海上開心慶祝奇幻旅程。 圖：可樂旅遊／提供

為提供旅客舒適且方便的迪士尼探險號之旅，可樂旅遊推出「迪士尼探險號」團體及自由行商品，除新加坡來回機票、首晚新加坡住宿、迪士尼探險號船票外，皆可享新加坡樟宜機場至飯店、飯店至郵輪碼頭、郵輪碼頭至樟宜機場等3段當地交通接駁，船上也都會安排隨船中文領隊提供旅客必要協助。

目前已開放預訂2027年3月前出發之航次，每人最低41,888元起，台北、高雄皆可出發，使用中國信託信用卡或簽帳金融卡全額付款，還可再享最高5,000元回饋。

▲同樣為兒童設計的「Marvel Super Hero Academy」，可以讓小朋友換上喜歡的超級英雄服裝，一起和漫威英雄組隊打擊邪惡勢力。 圖：可樂旅遊／提供

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