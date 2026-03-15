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日本機票1580元起！樂桃航空「限時促銷+不另收燃油費」 飛東京、大阪、沖繩任你選
飛日本1,580元起！樂桃航空「輕鬆飛！」限時促銷倒數中，飛往東京、大阪、沖繩等熱門航點單程最低1,580元，把握最後促銷衝一波。
樂桃航空最新促銷「輕鬆飛！」活動進入倒數，Minimum票價單程1,580元起，且延續不另收取燃油費政策。適用航線有自台北出發飛往大阪、東京、沖繩等，搭乘期間落在3-10月間，促價票價、航點依官網顯示為準。
本次促銷僅至今(15)日23:59，優惠機票數量有限，售完為止。
樂桃航空 「輕鬆飛！」促銷資訊
販售期間：即起～2026/3/15 23:59
促銷內容：指定航線Minimum票價單程1,580元起
適用搭乘期間：2026年3月至10月期間，依航線有所不同
備註：促銷票價與相關使用規則依官網顯示為準
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