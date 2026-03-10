人人都是自拍神手！Insta360 Snap自拍螢幕解鎖手機主鏡頭美拍實力

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
補光版與美妝光學品牌AMIRO共同研發，提供3種色溫和5種亮度等級。圖／Insta360提供
自拍族與Vlog創作者又有新玩具！運動相機品牌Insta360推出全新手機創作配件「Insta360 Snap手機自拍螢幕」鎖定使用後置鏡頭時無法即時看到畫面的拍攝困擾，透過小巧磁吸式螢幕設計，使用者在自拍或錄影時，也能同步預覽畫面並精準構圖，讓手機最強大的後置鏡頭得以完整發揮，打造更直覺的高畫質自拍體驗。

過去許多人自拍時，為了方便取景，只能使用畫質較低的前置鏡頭，但多數智慧型手機最強的鏡頭其實配置在背面。Snap手機自拍螢幕透過USB-C連接手機後，可即時顯示後置鏡頭畫面，讓使用者在自拍、拍攝旅遊Vlog或日常紀錄時，不再需要在「畫質」與「取景」之間做出妥協。

以iPhone 17 Pro Max為例，其後置主鏡頭高達4,800萬畫素，前置鏡頭則只有1,800萬畫素，透過Snap手機自拍螢幕，即使自拍也能使用高畫素主鏡頭拍攝，畫面細節與清晰度明顯提升。加上即時預覽功能，無論單人自拍、多人合照或拍攝Vlog，都能輕鬆確認畫面構圖，不再擔心有人沒入鏡或畫面歪斜。

在硬體設計方面，Snap手機自拍螢幕採用USB-C有線連接，並可磁吸在手機背面，即插即用且無需額外充電，影像傳輸延遲僅約30毫秒，接近即時顯示效果。裝置同時支援全觸控操作與一鍵鏡像翻轉，並相容手機原生相機與多款主流第三方App，讓創作者能依照習慣自由拍攝。

同步推出2種版本，除了標準版外，另有與美妝光學品牌AMIRO合作推出的補光版，內建柔光補光燈並支援色溫與亮度調整，即使在昏暗室內或夜間場景，也能提供自然均勻的補光效果，讓人物膚色更明亮、畫面更具質感。對於經常自拍、拍攝旅遊紀錄或社群內容的創作者而言，提供了兼顧畫質與取景便利的全新自拍解決方案。

Insta360 Snap手機自拍螢幕方便即時預覽，使用手機後置鏡頭0.5倍超廣角拍攝，全員輕鬆完美入鏡。圖／Insta360提供
專屬保護皮套設計，收納安心，透過USB-C有線連接直覺方便。圖／Insta360提供
Insta360 Snap手機自拍螢幕標準版建議售價2,690元，補光版建議售價2,990元。圖／Insta360提供
