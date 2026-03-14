台北人放假都在這！陽明山花況美到犯規，每一角都好拍到不行

【FunTime小編群】說到賞花你會想到哪裡？離台北市區近、花季又長的「陽明山」絕對是許多人的首選地！陽明山一年四季都有不同花卉綻放，1~3月有櫻花、3~4月的海芋、5~7月的繡球花、8~9月則是金針花，10～12月還能欣賞滿山的芒草！無論哪個季節來訪，陽明山都能帶給你最美的花景～○花、○花幾月開～一起來解鎖陽明山花季的攻略資訊吧！

交通方式

自行開車

從台北市區出發：中山北路五段→右轉中正路→仰德大道→接仰德大道→陽金公路上山

走高速公路：中山高速公路北上→重慶北路交流道25公里處，台北出口下→重慶北路四段→右轉中正路→接仰德大道→陽金公路上山

小編小提醒：仰德大道於花季期間例假日將擴大實施交通管制，上山管制時間從07:00-16:00，下山管制則是14:00-18:00，建議假日前來的旅客可以搭乘公車上山！或是改從石牌路一路直走→行義路左轉上山，也可將車停在山下停車場，再搭公車上山；另外冬季的陽明山上有可能降雪，記得配合路口管制加裝雪鍊喔。

陽明山花季賞花專車路線資訊

花季專車124：陽明山站–陽明山國家公園管理處–小油坑–陽明山國家公園管理處–陽明山站

花季專車130：陽明山站–陽明山國家公園管理處–第一停車場–陽明山國家公園管理處–陽明山站

花季專車131：陽明山站–花鐘–陽明書屋–竹子湖–陽明山國家公園管理處–陽明山站

台鐵

搭乘台鐵至「台北站」下車，轉乘260公車至「陽明山」站或轉乘1717皇家客運至「陽明山國家公園管理處」站。

台北捷運

搭乘台北捷運淡水線至「劍潭站」下車，轉乘紅5公車至終點站即抵陽明山，或搭台北捷運北投線至「北投站」下車，轉乘小9公車及129公車（假日行駛）至「陽明公園服務中心」站下車。

陽明山櫻花季

陽明山櫻花季。圖／adobe stock

陽明山可以說是台北賞櫻的絕佳景點，1到3月花季期間可以看到眾多品種的櫻花，有寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻，開花順序大約是1月寒櫻→2月初八重櫻→3月初昭和櫻→3月中吉野櫻，部分花期會交錯盛開，各種粉櫻色深淺錯落，交織出粉嫩夢幻的畫面。其中「平菁街42巷」被譽為台北最美櫻花步道，是熱門打卡地點，每年的花季都吸引上萬名花迷前來朝聖！

花季時間

1月底到3月中

最佳賞花地點

陽明公園、平菁街、花卉試驗中心、花鐘

推薦行程路線

花鐘→陽明公園→平菁街→花卉試驗中心

陽明山海芋季

竹子湖。圖／adobe stock

陽明山竹子湖的海芋季，每年3月到5月總會吸引無數遊客前來朝聖。你或許見過黃色、橙色、粉色的海芋，但這裡的海芋卻是最經典的純白色，一整片綻放在山谷之間，為陽明山增添了一抹優雅與浪漫的氛圍～每年海芋季，小編總會忍不住去挑選幾朵，擺在家裡讓整個空間充滿高雅的氣息XD賞完海芋後，不妨造訪附近的蓬萊米原種田故事館、竹子湖觀景台等景點，從高處俯瞰山下的台北夜景，與白日裡的花田美景形成截然不同的景緻，為這趟陽明山之旅畫下最浪漫的句點～

花季時間

1月到5月（3月中到4月底為最佳花期）

最佳賞花地點

竹子湖（下湖區、頂湖區兩處）

推薦行程路線

蓬萊米原種田故事館→竹子湖周邊花田→竹子湖觀景台／陽明山山上茶館

竹子湖介紹

竹子湖。圖／adobe stock

全台灣最大的海芋田！竹子湖位在大屯山、七星山與小觀音山之間的小谷地，是陽明山重要景點之一，沿著陽金公路行經竹子湖派出所即可抵達。除了賞花之外，遊客也可以親自體驗「採海芋」的樂趣，竹子湖部分花田開放給遊客下田採花，只需約台幣100元，就能帶回6～7支新鮮的海芋，是走訪陽明山不可錯過的體驗活動

小編小提醒：帶回海芋後，記得勤換水、適時加冰塊降溫，修剪花莖，這樣能讓海芋保持鮮豔長達十天喔！

陽明山金針花季

陽明山金針花季。圖／klook

當夏季逐漸轉為秋天，陽明山的金針花季也悄然登場。雖然規模不同於花東地區壯闊的金針花海，但與高山草原、雲霧交織的景色，營造出獨特而迷人的秋日風情。陽明山的金針花主要分布在冷水坑、擎天崗及周邊步道，沿著蜿蜒的山徑漫步，一片片金黃色花海隨風搖曳，雖然每朵花綻放僅有一天，但花期長達數週，使整片山頭持續染上一抹金黃。如果想避開擁擠人潮，尋找一處靜謐而充滿秋意的秘境，陽明山的金針花季絕對值得一訪！

花季時間

8月初到9月底（8月為最佳賞花時間）

最佳賞花地點

曹家花田香、竹子湖故鄉金針花農園、竹子湖

推薦行程路線

擎天岡→冷水坑步道→曹家花田香／竹子湖故鄉金針花農園

延伸閱讀>>【陽明山花季】一年四季都精彩！花況時間、賞花景點全攻略

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