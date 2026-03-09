快訊

為中華隊歡呼！礁溪老爺周年慶推「英雄同名」餐飲優惠 與球員同名用餐最高5折 住房折扣中

圖片提供＝礁溪老爺酒店
【文・廖苡安】

隨著世界棒球賽事熱潮升溫，礁溪老爺酒店於周年慶期間推出結合棒球應援的多項優惠活動，即日起至2026年3／18限時推出「英雄同名」餐飲優惠，凡姓名與中華隊球員名字3字相同或同音者，至館內雲天自助餐廳用餐最高可享5折優惠；若為2字同音則享8折優惠，吸引球迷旅客參與應援活動。

配合賽事期間，飯店亦於館內醴泉酒吧設置大螢幕實況轉播，讓旅客能在飯店內同步觀賞比賽，並推出棒球主題造型蛋糕、特色飲品及限定餐點，營造飯店版棒球應援氛圍。

此外，礁溪老爺也同步推出周年慶住房優惠方案，即日起至2026年5／31推出多項住房專案。包括「風格假期」三天兩夜方案，三人入住含早餐14,888元起，平均每人每晚約2,500元，旅客可選擇入住飯店客房或體驗露營車住宿。另有「微醺輕旅」兩天一夜住房專案，平日雙人9,899元起，除含早餐外，並加贈醴泉酒吧Happy Hour一小時無限暢飲，旅客亦可加購雲天自助晚餐買一送一優惠。

針對追求高端度假體驗的旅客，飯店亦推出「享．老爺」住房專案，入住精緻老爺套房22,550元起、豪華老爺套房31,999元起，房型約36坪並設有半露天浴池。專案除含早餐外，亦包含岩波庭無菜單料理晚餐，並加贈每人價值3,300元的30分鐘背部放鬆療程。

除了住宿與餐飲優惠，飯店也透過社群平台推出互動活動，即日起至3／17於官方Facebook粉絲專頁參與「應援照片分享」活動，上傳棒球應援照片並完成指定任務，即有機會抽中價值16,500元的雙人露營車住宿券。

礁溪老爺表示，透過結合棒球賽事與周年慶優惠，不僅希望營造輕鬆熱鬧的旅遊氛圍，也期望吸引更多旅客於春季前往宜蘭體驗溫泉度假。另預告4月將推出雲天自助餐廳午餐券「買10送1」優惠，每張909元，為喜愛自助餐的旅客提供更實惠的用餐選擇。

3／18前雲天自助餐廳週年慶優惠

．「英雄同名」活動：

活動日期：即日起至3／18

全名同音：享5折優惠（需另加一成服務費）。

兩字同音：享8折免服務費。

．「尋找 Team Taiwan 英雄」活動：

活動日期：即日起至3／18

身分證或居留證首字母符合E.A.M.T.A.I.W.A.N 任一字母，或姓名含 「中、華、隊、必、勝、挺、台、灣」 任一字者：午、晚餐享原價 8 折(需另加一成服務費)。

中華隊 老爺酒店

TTN旅報

追蹤

