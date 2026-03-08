搶先卡位！新加坡「迪士尼探險號」3／10夢幻首航 預訂航程「送4500元旅遊金」

快訊

新加坡「迪士尼探險號」擁有家庭泳池、水滑梯和互動戲水區。　圖：Disney CRUISE LINE／提供
新加坡「迪士尼探險號」擁有家庭泳池、水滑梯和互動戲水區。　圖：Disney CRUISE LINE／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】備受期待的新加坡迪士尼探險號」將於03/10正式首航，帶領全球旅客展開一段魔法海上冒險！為歡慶首航，Klook 搶先推出最新限時優惠，即日起至03/31，透過 Klook 預訂任一新加坡迪士尼探險號航程，即可獲得150美元（約台幣4,500元）新加坡旅遊金，飯店、景點到行程體驗統統都適用，讓旅客從海上到陸地一次玩透透，旅遊金數量有限，送完為止。

▲感受《小美人魚》與《海底總動員》等迪士尼、皮克斯的海洋故事，匯集豐富多元的美食體驗。　圖：Disney CRUISE LINE／提供
▲感受《小美人魚》與《海底總動員》等迪士尼、皮克斯的海洋故事，匯集豐富多元的美食體驗。　圖：Disney CRUISE LINE／提供

此外，Klook 也同步開賣2027年01~08月航期，橫跨寒暑假及多個連假檔期，讓旅客可搶先卡位，提前規劃親子或好友團的海上假期！

首個亞洲迪士尼郵輪　提供世界級娛樂與沉浸式海上之旅

「迪士尼探險號」已率先抵達新加坡濱海灣郵輪中心，在夜空中繽紛綻放的煙火盛大迎接下，新加坡成為「迪士尼郵輪」在亞洲的首個母港，開啟亞洲郵輪旅遊體驗的新篇章。航程涵蓋3晚及4晚可選擇，適合家庭及各年齡層旅客。融合迪士尼、皮克斯與漫威超過百年的故事精華，旅客可享受世界級娛樂表演、精緻餐飲體驗，以及充滿巧思與美感的住宿空間。延續「迪士尼郵輪」一貫的夢幻與舒適體驗，將沈浸式的迪士尼故事體驗帶給全球更多旅客。

▲「迪士尼探險號」03/03已率先抵達新加坡濱海灣郵輪中心，接受夜空中繽紛綻放的煙火盛大迎接。　圖：Disney CRUISE LINE／提供
▲「迪士尼探險號」03/03已率先抵達新加坡濱海灣郵輪中心，接受夜空中繽紛綻放的煙火盛大迎接。　圖：Disney CRUISE LINE／提供

7大主題區、海上最長雲霄飛車　前所未有的迪士尼冒險

郵輪提供7大主題區供旅客探索與體驗，航程設計讓旅客能在海上度過多日的充實旅程。此外，也推出多項亞洲首創與獨家體驗，包括地區特色美食、獨特購物體驗以及原創娛樂內容。除了國際美食之外，旅客可享用亞洲經典餐點，包括人氣十足的「珍珠奶茶」，更設有充足的購物空間，讓旅客盡情選購獨家商品。

▲Town Square天花板裝飾著公主的彩色玻璃壁畫。　圖：Disney CRUISE LINE／提供
▲Town Square天花板裝飾著公主的彩色玻璃壁畫。　圖：Disney CRUISE LINE／提供

郵輪上也包含首次亮相的迪士尼世界商店（World of Disney）、國家地理服飾（National Geographic Store）以及達菲與朋友商店（Duffy and Friends Shop）。娛樂亮點包括專為「迪士尼探險號」打造的全新音樂劇《Remember》，以及將帶來原創歌曲的《Duffy and the Friend Ship》表演。甚至還有刺激的漫威主題遊樂設施，即號稱海上最長的雲霄飛車「Ironcycle Test Run」，等著大家來挑戰！

