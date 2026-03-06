2026台灣燈會在嘉義全攻略｜超級瑪利歐．星燦嘉年華燈區登場！白天逛景點吃美食，晚上沉浸星燦嘉年華

udn走跳旅遊／柚香魚子醬的蹦蹦

2026年，一場會讓大小朋友都興奮不已的盛會：「2026台灣燈會在嘉義」即將登場！串聯16大燈區、展出超過600件創意作品，共同呈現「光躍台灣・點亮嘉義」的璀璨景象。

這次不只是燈會回歸嘉義，也是「國際知名企業 – 日本任天堂股份有限公司」首度與台灣在地合作推出的大型活動，最大亮點就是全球首度登場的10米高主燈瑪利歐角色燈飾，陪伴無數人成長的經典遊戲世界，童趣又溫暖的回憶瞬間被點亮！白天可以先走訪周邊景點、品嚐在地小吃，慢慢感受嘉義的文化底蘊與生活節奏。

待天色漸暗，踏入「超級瑪利歐．星燦嘉年華燈區」，熟悉的角色元素、跳躍的星光與節奏鮮明的音樂交織在一起，像是真的踏入一個立體化的遊戲關卡。那種從現實走進冒險世界的臨場感，會讓人忍不住四處探索，期待下一個轉角就出現驚喜。

2026台灣燈會在嘉義｜活動時間與整體資訊

活動日期：2026/03/03 (二) – 2026/03/15 (日)，總共13天。

營運時間：

假日（3/3開燈 + 週五、六、日），共7天：10:00~22:00。

平日（周一至周四），共6天：14:00~22:00。

每日展區亮燈時間（不分平、假日）：17:00。

活動地點：嘉義縣政府前廣場及周邊場域。

「喔熊馬抵嘉」小提燈發放資訊：請見下圖備註。

官方網站：https://2026taiwanlanternfestival.org/

2026台灣燈會在嘉義｜交通接駁與即時資訊平台

前往2026嘉義燈會有多種交通選擇：自行開車、搭乘大眾運輸工具都方便，燈會現場也有提供免費接駁車！

交通接駁與停車場詳細資訊：https://2026taiwanlanternfestival.org/Traffic

即時停車與接駁排隊時間詳細資訊：https://2026taiwanlantern.boats/

在燈會前先感受嘉義｜美食景點行程安排推薦

這次魚編特地安排「2026台灣燈會在嘉義」的行程，白天選擇先在燈會周邊走走逛逛，探訪文化景點、品嚐在地小吃，慢慢感受嘉義的城市節奏；等夜幕降臨，再走進燈區，可以完整體驗從白天到夜晚的不同風景。

國立故宮博物院南部院區

來嘉義看燈會，我會很推薦把故宮南院排進白天行程。

南院的建築本身就非常有設計感，流線型的建築搭配大片水景與草地，隨手一拍都很有國際感。戶外園區空間寬敞，很適合慢慢散步拍照，整體氛圍舒服不壓迫。

而且在2026台灣燈會期間，下午3時後即可免費參觀故宮南院！如果你們是下午才抵達嘉義，也可以善用3點後免費入館時段，先看展再接燈會行程。

蒜頭糖廠蔗埕文化園區

這裡很適合親子，結合了台糖特有的五分車，園區保留了許多老糖廠建築與鐵道元素，整體氛圍很有復古感。

推薦你們可以在園區慢慢散步拍照，還能搭乘五分車小火車，順便吃個古早味冰品哦！

新口味熱炒

這間是不少在地人常吃的小吃店，食材相當新鮮，口味扎實又不花俏，很適合安排在中午時段。

重點是像我一個人也能來吃，如果想要與家人朋友聚餐也有大圓桌！而且這一區其實距離糖廠不遠，可以順道排在一起。

2026台灣燈會在嘉義｜超級瑪利歐．星燦嘉年華燈區

GET THE STAR! 超級瑪利歐主題燈區

一走進超級瑪利歐．星燦嘉年華燈區，你會立刻被這股歡樂氣息抓住！迎面而來的，是 10 公尺高的GET THE STAR! 超級瑪利歐主題燈區！超級壯觀又吸睛，馬上就想停下來拍照。

無敵星迎賓之路

跳躍的「無敵星」搭配炫目的光影，整個燈區就像把遊戲世界搬到現實中，每一個角落都充滿驚喜。

碧姬公主星星拍照點

從碧姬公主星星拍照點、耀西拍照點到超級瑪利歐銀河拍照點，風格從活潑繽紛到宇宙冒險一次呈現！每個拍照點都有不同的小巧思，隨便拍都能出片～

耀西拍照點

超級瑪利歐銀河拍照點

「Nintendo Switch 2 」 遊戲體驗區

燈區貼心分成「親子專區」和「一般遊戲區」，小朋友或大朋友都能輕鬆享受玩遊戲的樂趣，邊玩邊拍，完全不無聊！

超級瑪利歐角色見面會

瑪利歐、路易吉、碧姬公主、耀西通通輪番現身，每週五到週日都會和大家見面合影～拍照、打卡、尖叫一次滿足，超級療癒！

Nintendo 授權商品販售區

想收藏限量周邊嗎？這裡有台灣燈會限定的超可愛商品，絕對讓粉絲們尖叫！

？磚塊小提燈

想拿到超可愛的「？磚塊」小提燈，可以參加「100大景點集章」活動！

怎麼參加？

① 加入「慢遊嘉義」官方 LINE

② 點選「超級瑪利歐．星燦嘉年華－景點集章贈」集章卡

③ 前往嘉義縣指定景點，手機定位集滿 5 處

④ 於指定期間預約兌換

集章期間：1/1–3/15

兌換期間：3/3–3/15

小提燈採「線上預約＋燈會期間現場預約」雙軌制，每日數量有限，額滿為止。

記得依預約時段到現場，出示本人 LINE 帳號畫面核銷（截圖無效），逾時不保留！

2026台灣燈會在嘉義｜光耀台灣展區

主燈展演：《光沐－世界的阿里山》

這次燈會的主燈展演《光沐 – 世界的阿里山》，由姚仲涵、盧彥臣、陳威志打造，是一場結合藝術裝置與科技藝術的聲光劇場。

展演時間：18:00-22:00 每半小時展演，1次3分鐘。

場次：18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30，共8場。

想看主燈的朋友可以到現場依限定場次排隊入場觀賞，名額有限，記得配合工作人員引導哦！

這座主燈以太陽、神木與水霧為象徵，從「世界的阿里山」出發，帶你展開一段台灣故事之旅：從海洋誕生、生命演化，到文明的形成。

光，是這個作品的主角！在節奏與色彩的變化中，光線化作山海、雲海與星河，引領大家穿梭時光長河。裝置以阿里山為起點，把來自台灣島嶼的光之訊號傳向世界，也象徵著台灣面向未來、照亮世界的能量。

副燈：《天驥夢飛揚》

展演時間：18:00-22:00 每半小時1次，1次2分鐘。

場次：18:05/18:35/19:05/19:35/20:05/20:35/21:05/21:35，共8場。

呼應2026馬年，這件作品以馬為主角，在東方文化中，馬象徵進取、前行與追夢，十二生肖裡的活力代表！回顧歷史，馬不只是交通工具，更帶領人類拓展疆域、探索未知，是勇於開創的象徵。

作品中，昂首的姿態、流暢的線條、迎風飛揚的鬃毛，讓「躍馬奔騰」的瞬間栩栩如生。作者巧妙地把「夢想飛揚」化作縱躍雲端的飛馬，七彩流光隨行，讓人都能感受到追夢旅程中那份耀眼又不滅的希望。走進燈區，每個人就像跟著這匹飛馬一起奔向自己的夢想，氣氛既壯麗又夢幻。

副燈：《火鳥啟靈光》

展演時間：18:00-22:00 每半小時1次，1次2分鐘。

18:10/18:40/19:10/19:40/20:10/20:40/21:10/21:40，共8場。

另一座副燈則以神木與鄒族神話中的鳥類為核心，想帶大家感受人、動物與自然之間的連結。這裡的生態不是抽象理念，而是每一次呼吸、每個互動裡真實存在的生命律動。

踏入這個燈區的你，不只是旁觀者，而是共舞的參與者。光影裡，傳統工藝與現代科技交錯，呈現人與環境、物種之間的多重對話。每個轉角、每道光線都像在提醒我們：社會、環境與生命彼此協力、共存共榮。

這是一個人人都是主角的共生舞台，走進去就像踏上一段穿越時空的奇幻旅程，每一次互動都能感受到與自然、動物共鳴的節奏，讓人既感動又充滿想像。

「2026台灣燈會」主題燈幕-旭日東昇

這件作品描繪阿里山層巒疊翠與旭日東昇的壯麗景象，象徵嘉義邁向新時代的起點。當金黃日光從山後緩緩升起，光線沿著山勢層層流動，就像脈動一般，把「光躍台灣」的節奏感與生命力完美呈現。

作品中，山與海的線條融合自然意象與當代光影語彙，展現嘉義扎根土地、擁抱科技的城市精神。走進燈區，你彷彿能感受到希望、新生與持續前行的力量，彷彿整個城市都在向世界發出邀請：一同見證臺灣的光與蛻變。

另外還有像是逐鹿光溯源、光照林野間、農漁慶豐收、環島樂遊趣、團聚光抵嘉、科技嘉年華、北回歸嘉徑、傳統小花燈與年年有餘等特色小展區可以邊走邊逛！真的很殺底片耶～

2026台灣燈會在嘉義｜點亮嘉義展區

「點亮嘉義」展區本身也規劃了多個特色主題，把城市發展與土地故事用光影呈現出來，每一區都有不同面向的嘉義。

產業光廊以嘉義產業發展為主軸，結合科技、製造與地方特色，打造出具有現代感的光影廊道。拍照取景時，線條與光束效果都很有畫面感。

永續海洋呼應環境保護與海洋議題，運用藍色光影與動態元素，營造出海洋流動的視覺感受。除了好拍，也帶有對自然永續的思考。

好神抵嘉則融合了在地信仰文化與節慶意象，將廟宇元素、民俗符號轉化為燈藝創作。走進燈區，可以看見熟悉的文化記憶被重新詮釋，既保留傳統韻味，也多了當代表現形式。

2026台灣燈會在嘉義｜TECH WORLD館

2025年大阪世博，台灣代表館「TECH WORLD 館」超級亮眼！世博每五年才舉辦一次，去年以「設計充滿生命光輝的未來社會」為主題，而我們的 TECH WORLD 館主打 「連結世界，共創未來美好生活」，核心理念就是「共好」！

三大劇場特別於2026台灣燈會在嘉義重現，讓大家在嘉義就能感受台灣的科技、文化與自然之美～

生命劇場｜感受台灣生態韌性

一踏進生命劇場，就像走進一片活生生的花海！這裡強調人與人共好，用先進的互動科技展現台灣多元生態和生命韌性。

你知道台灣被北回歸線穿過，但卻擁有超大片森林，還有千年以上的神木嗎？這些都是生命韌性的最佳象徵！

透過工研院研發的花株互動系統，搭配 560 株會動的機械花，還有560台 Chromebook 同步播放畫面，花海隨風搖曳，科技瞬間變成律動的藝術，超級療癒～

走一圈，彷彿在和台灣的自然與生命做朋友，每一個小細節都讓人驚呼：「原來我們的島這麼美！」

自然劇場｜與台灣山水共好

接下來是自然劇場，這裡要帶你看台灣的大山大水～

從玉山開始說起，你知道玉山高度還在因板塊運動慢慢變化嗎？這就是大自然的奇蹟！

透過環形螢幕、4K 雷射投影，還有專屬台灣的氣味，你會完全被帶入山水之中，好像真的聞得到森林的味道、感受山河的力量。

這裡不只是眼睛看到的美，更是五感全開的體驗，讓人深刻感受人與自然共好的概念。

未來劇場｜科技與生活的共好想像

最後就是未來劇場，這裡帶你穿越到 2060 年的未來世界～

劇場用一面 13 公尺長、2.4 公尺高的超長 Mini LED 螢幕，搭配立體影像，把你直接帶進未來生活。

故事主角是一位小女孩和她的機器人朋友，從日常生活到環境保護，再到科技應用，讓你想像當半導體科技全面融入生活，人類會有什麼樣的選擇與挑戰。

台灣不只是美景、好山好水，我們的晶片也是全世界共好的邀請函！

2026台灣燈會在嘉義｜特色市集

今年台灣燈會回到嘉義，市集以「哩馬來嘉」為主題，把在地風土、創意設計和燈光藝術完美融合。從全國經典美食小吃，到嘉義 19 個商圈特色品牌、優鮮產品、觀光工廠、伴手禮、文創、青創品牌，一次滿足你的味蕾與拍照欲望。

讓你們邊賞燈邊大快朵頤，完全停不下來！

中央山形草地還設計了 野餐區，用星光點點、棧板桌椅和星芒帳，彷彿置身夢幻星空野餐～

市集還有可容納 700 人以上的共食區，以及觀光工廠互動專區，吃、玩、拍照一次滿足！

好康小提醒

免費美食券 50 元 每人每日限領一張，數量有限，送完為止！

兌換方式多元：拍照打卡、現場租借環保餐具（租金 50，押金 150，歸還退押金再送美食券）、或者憑當日大眾運輸票根。

發放時間：

開燈日 3/3：14:00、18:00

平日：14:00、18:00

假日：11:00、17:00

馬年限定發光髮箍 可愛爆表，每日限量送完為止～

猜燈謎互動：主持人現場出題，開燈日 3/3：12:00、16:00、20:00；假日 13:00、15:00、19:00；平日透過完成指定社群任務領取，超有趣！

