快訊

經典賽／中華隊晉級劇本！明晚韓澳大戰是關鍵 滿足「2條件」前進邁阿密

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過

中華隊最帥外援！費爾柴德「顏值、實力在線」還有金髮辣妻 根本人生勝利組

聽新聞
0:00 / 0:00

台北車站商圈首間「設計型隱奢酒店」！PORTRAIT鉑萃酒店「兩大唯一」呈現靜謐奢適的旅宿體驗

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台北車站商圈首間設計型隱奢酒店。　圖：PORTRAIT 鉑萃酒店 ／提供
台北車站商圈首間設計型隱奢酒店。　圖：PORTRAIT 鉑萃酒店 ／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全新高質感酒店品牌－「PORTRAIT 鉑萃酒店」首度亮相，由深耕精密工程設計的福清營造總經理江國權以及活躍於時尚高奢精品領域的周明璟跨界合作，聯手打造台北市中正區城市核心地段擁有「兩大唯一」的設計型酒店！

從金屬與石材碰撞的現代隱奢美感，到獨立露臺房型的奢享空間，「PORTRAIT 鉑萃酒店」以各種細節重新定義城市旅宿，讓全球旅人在繁忙的台北城市裡，也能從踏進酒店的那一刻起，就在滿滿的細節中盡享精緻品味與氛圍，找到屬於自己的靜謐時光。

▲PORTRAIT 鉑萃酒店總經理江國權將歐洲多元文化融匯的魅力引入酒店經營思維。　圖：PORTRAIT 鉑萃酒店 ／提供
▲PORTRAIT 鉑萃酒店總經理江國權將歐洲多元文化融匯的魅力引入酒店經營思維。　圖：PORTRAIT 鉑萃酒店 ／提供

第一大唯一／台北車站商圈首間設計型酒店！坐落台北市中正區正核心地段，每一個細節都用心打造靜謐奢適的體驗

台北車站商圈增添全新樣貌！「PORTRAIT 鉑萃酒店」以獨具現代設計感的高質感風格將綠意美感融入於建築，顛覆一般五星級酒店的制式華麗，以精緻的設計與真誠細膩的服務，讓靜與美能被細細品味，在這裡不只是住宿停留，而是一場感官與心靈的對話。

「PORTRAIT 鉑萃酒店」擁有東西融合的靈魂和視角。總經理江國權長期旅居英國深耕精密工程設計，將歐洲多元文化融匯的魅力引入酒店經營思維；品牌長周明璟則在時尚精品圈與設計美學領域擁有豐富資歷，將高奢精品美學與細膩服務植入酒店DNA。兩人跨界攜手以對美學與服務的獨到見解，打造出兼具時尚品味與人文溫度的獨一無二高質感設計型酒店，並選址在串聯國際的城市脈動中心－台北車站商圈，提供給全球旅人們不僅是一個住宿選擇，更是一個能讓心靈沉澱、靈感與能量循環煥發的高質感場域。

▲PORTRAIT 鉑萃酒店品牌長周明璟將高奢精品美學與細膩服務植入酒店 DNA。　圖：PORTRAIT 鉑萃酒店 ／提供
▲PORTRAIT 鉑萃酒店品牌長周明璟將高奢精品美學與細膩服務植入酒店 DNA。　圖：PORTRAIT 鉑萃酒店 ／提供

第二大唯一／台北車站商圈唯一擁有獨立露臺房型，在繁囂城市盡享悠閒的靜謐時光，每一處景觀都令人難以忘懷

不僅以設計美學重新定義城市旅宿，「PORTRAIT 鉑萃酒店」在每個空間都充滿了美學設計細節與巧思，全棟80間客房以現代隱奢風格呈現，低調不失細膩質感。無論是具有品味的高端自由行旅客、往返國際的 Bleisure 商務休閒人士，或享受隱奢生活的深度旅人，都能在「PORTRAIT 鉑萃酒店」找到專屬的步調與節奏，是台北市核心地段最貼近心靈的選擇。

更難得可貴的是，「PORTRAIT 鉑萃酒店」擁有北車商圈唯一能享受陽光綠意與微風輕拂的獨立專屬露臺，滿足旅人們在城市中心渴望呼吸感的需求。旅客可以在專屬露臺裡悠閒地啜飲咖啡，感受繁忙城市中綠意盎然的景色。

除了美學，更要永續。酒店建築設計及環境友善的規劃，已符合申請國際 LEED、WELL 黃金級認證及綠建築銀級認證，採用節能與智慧建築科技，展現對 ESG 的重視，也是國際企業海外差旅的最佳選擇。

▲打造台北西區唯一有獨立露臺房型的高質感設計型酒店。　圖：PORTRAIT鉑萃酒店 ／提供
▲打造台北西區唯一有獨立露臺房型的高質感設計型酒店。　圖：PORTRAIT鉑萃酒店 ／提供

簡潔而富有層次的美學堆疊，從踏進酒店的那一刻就盡享精緻品味

「PORTRAIT 鉑萃酒店」創造獨一無二的設計風格，以簡潔而富層次的美學堆疊，將不同視覺及感官元素完美融合，打造充滿能量的奢享靜謐氛圍，讓住宿成為旅程中一場最精彩最驚艷的五感體驗。

「PORTRAIT 鉑萃酒店」相信，高級不必張揚，而是藏在細節中被悄悄感受。每一道光、每一份靜謐、每一次服務，都為旅人打造與台北城市最美好的連結。台北車站商圈全新設計型隱奢酒店，預計於2026年夏天正式亮相。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒店 台北車站

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

台北車站商圈首間「設計型隱奢酒店」！PORTRAIT鉑萃酒店「兩大唯一」呈現靜謐奢適的旅宿體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】全新高質感酒店品牌－「PORTRAIT 鉑萃酒店」首度亮相，由深耕精密工程設計的福清營造總經理江國權以及活躍於時尚高奢精品領域的周明璟跨界合作，聯手打造台北市中正區城市核心地段

搶先卡位！新加坡「迪士尼探險號」3／10夢幻首航 預訂航程「送4500元旅遊金」

【旅奇傳媒/編輯部報導】備受期待的新加坡「迪士尼探險號」將於03/10正式首航，帶領全球旅客展開一段魔法海上冒險！為歡慶首航，Klook 搶先推出最新限時優惠，即日起至03/31，透過 Klook 預

每日限5組！台北漢來「住一晚送一晚」 再送島語餐廳自助早餐

3月入春，台北漢來大飯店3月11日至3月31日推出「3月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住特價6,815元。即日起至3月31日同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，入住高樓層景觀的行政豪華客房，享買一晚送一晚優惠19,000元，可彈性選擇同一晚入住兩間或同一間連續入住兩晚，限量優惠每日5組。

2026台灣燈會在嘉義全攻略｜超級瑪利歐．星燦嘉年華燈區登場！白天逛景點吃美食，晚上沉浸星燦嘉年華

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦 2026年，一場會讓大小朋友都興奮不已的盛會：「2026台灣燈會在嘉義」即將登場！串聯16大燈區、展出超過600件創意作品，共同呈現「光躍台灣・點亮嘉義」的璀璨景象。

新莊「中港大排光雕展」3/6點燈！「英國達人秀」台灣火舞團開幕演出成焦點

新莊「中港大排光雕展」將於3月6日至29日展出，主題為「星耀中港 夢幻星河」。開幕演出由即將成真火舞團帶來，火焰藝術與光影交融，增添浪漫氛圍。展區規劃四大燈光主題場景，創造夜遊聖地。

2026「台北蚤之市」本週登場 ！松菸雙倉庫600坪海內外數萬件尋寶，百年家具、鐘錶工藝等統統有

2026年台北蚤之市即將於3月6日至3月8日在松山文創園區登場，展出來自200多家國內外古物商的數十萬件珍藏。活動免費入場，並設有專題講座和古物再生工作坊，讓民眾體驗物品的歷史與文化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。