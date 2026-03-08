台北車站商圈首間「設計型隱奢酒店」！PORTRAIT鉑萃酒店「兩大唯一」呈現靜謐奢適的旅宿體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】全新高質感酒店品牌－「PORTRAIT 鉑萃酒店」首度亮相，由深耕精密工程設計的福清營造總經理江國權以及活躍於時尚高奢精品領域的周明璟跨界合作，聯手打造台北市中正區城市核心地段擁有「兩大唯一」的設計型酒店！

從金屬與石材碰撞的現代隱奢美感，到獨立露臺房型的奢享空間，「PORTRAIT 鉑萃酒店」以各種細節重新定義城市旅宿，讓全球旅人在繁忙的台北城市裡，也能從踏進酒店的那一刻起，就在滿滿的細節中盡享精緻品味與氛圍，找到屬於自己的靜謐時光。

▲PORTRAIT 鉑萃酒店總經理江國權將歐洲多元文化融匯的魅力引入酒店經營思維。 圖：PORTRAIT 鉑萃酒店 ／提供

第一大唯一／台北車站商圈首間設計型酒店！坐落台北市中正區正核心地段，每一個細節都用心打造靜謐奢適的體驗

台北車站商圈增添全新樣貌！「PORTRAIT 鉑萃酒店」以獨具現代設計感的高質感風格將綠意美感融入於建築，顛覆一般五星級酒店的制式華麗，以精緻的設計與真誠細膩的服務，讓靜與美能被細細品味，在這裡不只是住宿停留，而是一場感官與心靈的對話。

「PORTRAIT 鉑萃酒店」擁有東西融合的靈魂和視角。總經理江國權長期旅居英國深耕精密工程設計，將歐洲多元文化融匯的魅力引入酒店經營思維；品牌長周明璟則在時尚精品圈與設計美學領域擁有豐富資歷，將高奢精品美學與細膩服務植入酒店DNA。兩人跨界攜手以對美學與服務的獨到見解，打造出兼具時尚品味與人文溫度的獨一無二高質感設計型酒店，並選址在串聯國際的城市脈動中心－台北車站商圈，提供給全球旅人們不僅是一個住宿選擇，更是一個能讓心靈沉澱、靈感與能量循環煥發的高質感場域。

▲PORTRAIT 鉑萃酒店品牌長周明璟將高奢精品美學與細膩服務植入酒店 DNA。 圖：PORTRAIT 鉑萃酒店 ／提供

第二大唯一／台北車站商圈唯一擁有獨立露臺房型，在繁囂城市盡享悠閒的靜謐時光，每一處景觀都令人難以忘懷

不僅以設計美學重新定義城市旅宿，「PORTRAIT 鉑萃酒店」在每個空間都充滿了美學設計細節與巧思，全棟80間客房以現代隱奢風格呈現，低調不失細膩質感。無論是具有品味的高端自由行旅客、往返國際的 Bleisure 商務休閒人士，或享受隱奢生活的深度旅人，都能在「PORTRAIT 鉑萃酒店」找到專屬的步調與節奏，是台北市核心地段最貼近心靈的選擇。

更難得可貴的是，「PORTRAIT 鉑萃酒店」擁有北車商圈唯一能享受陽光綠意與微風輕拂的獨立專屬露臺，滿足旅人們在城市中心渴望呼吸感的需求。旅客可以在專屬露臺裡悠閒地啜飲咖啡，感受繁忙城市中綠意盎然的景色。

除了美學，更要永續。酒店建築設計及環境友善的規劃，已符合申請國際 LEED、WELL 黃金級認證及綠建築銀級認證，採用節能與智慧建築科技，展現對 ESG 的重視，也是國際企業海外差旅的最佳選擇。

▲打造台北西區唯一有獨立露臺房型的高質感設計型酒店。 圖：PORTRAIT鉑萃酒店 ／提供

簡潔而富有層次的美學堆疊，從踏進酒店的那一刻就盡享精緻品味

「PORTRAIT 鉑萃酒店」創造獨一無二的設計風格，以簡潔而富層次的美學堆疊，將不同視覺及感官元素完美融合，打造充滿能量的奢享靜謐氛圍，讓住宿成為旅程中一場最精彩最驚艷的五感體驗。

「PORTRAIT 鉑萃酒店」相信，高級不必張揚，而是藏在細節中被悄悄感受。每一道光、每一份靜謐、每一次服務，都為旅人打造與台北城市最美好的連結。台北車站商圈全新設計型隱奢酒店，預計於2026年夏天正式亮相。

