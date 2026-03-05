快訊

就是這個月！TWICE連3天唱進大巨蛋 官方快閃店「台北限定」商品曝光

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
TWICE本月將在台北大巨蛋開唱。圖／Live Nation Taiwan提供
TWICE本月將在台北大巨蛋開唱。圖／Live Nation Taiwan提供

韓夯團TWICE本月20日至22日連續3天於台北大巨蛋開唱，這也是她們出道10年的重要里程碑，主辦單位Live Nation Taiwan特別打造「TWICE WORLD TOUR POP-UP STORE IN TAIPEI 官方快閃店」，將打造專屬應援與沉浸式裝置體驗空間，讓歌迷在踏入大巨蛋前，率先感受 TWICE魅力。

為呼應台北大巨蛋演出盛事，快閃店特別限量推出城市專屬 T-Shirt「台北限定款（TAIPEI EXCLUSIVE）」，包含經典黑、白兩色供粉絲收藏。現場除了同步販售多樣化的生活單品與全新品項，如專屬睡袍（ROBE）、卡帶造型 NFC鑰匙圈、以及9位成員的圖像應援扇（IMAGE PICKET）與零錢，店內更特別規劃了多處拍照打卡裝置，並展出成員親筆簽名球衣作為「鎮店寶」，讓粉絲能近距離欣賞。

現場也設置DIY掛繩手作區，讓歌迷能親自體驗創作樂趣，打造獨一無二的應援配件。全系列商品與體驗皆為限時限量供應，預計將吸引大批粉絲前往朝聖，提前為大巨蛋的盛大演出預熱。快閃店將於14日至23日登場，地點位於華山1914文化創意產業園區（中4A館）。

