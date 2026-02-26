快訊

不只粉紅風暴！ 武陵農場「粉白櫻花」交織盛放 上帝視角看「福爾摩沙櫻」美翻

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
武陵農場內全場多數區域櫻花已綻放，粉白美景遊客驚艷。圖／取自武陵農場臉書
一年一度的「武陵農場櫻花季」即將迎來尾聲！ 武陵農場內超過2萬株櫻花綻放，民眾瘋狂上山朝聖，除了經典的粉色隧道，更有一群「白色驚喜」正低調綻放，稀有的白色山櫻花在山林間點綴出如同珍珠般的清麗美景，形成罕見的「紅白櫻花對抗賽」。

武陵農場內全場多數區域櫻花已綻放，霧社櫻也是白色櫻花的品種。圖／取自武陵農場臉書
台中武陵農場櫻花季從2月13日一路美到3月1日，近日由於天氣轉晴，主力品種「紅粉佳人」與「昭和櫻」已陸續進入綻放期，瞬間化身粉色浪漫天堂！

武陵農場內全場多數區域櫻花已綻放，粉白美景遊客驚艷。圖／取自武陵農場臉書
粉白美景遊客驚艷。圖／取自武陵農場臉書
一片粉色浪漫中，最受矚目的莫過於純白潔淨的「福爾摩沙櫻」。這款白花山櫻花雖然與一般紅山櫻同屬，卻選擇了最純粹的白色。官方形容，官方粉專形容它們綻放時，就像在翠綠山林中灑落無數珍珠，格調完全不同於常見的桃紅系，瞬間上演一場紅白對抗賽，視覺衝擊超強！

從「上帝視角」往下看，白色花海宛如春雪覆蓋枝頭，搭配周邊綠意與粉紅櫻花對比，畫面夢幻到不行，讓網友直呼「這才是隱藏版神景」！

珍貴的「福爾摩沙櫻」。圖／取自武陵農場臉書
「白花山櫻」綻放，林間點綴了無數珍珠。圖／取自武陵農場臉書
武陵農場 賞櫻

