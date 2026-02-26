跨界應援！台中姆明五處打卡集點 送中台灣燈會限定「姆明一族永續郵票」

應景結合「棒球運動」精神，加碼推出「姆迷大滿貫」打卡活動！ 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年「WBC 世界棒球經典賽」即將開打，全台再度燃起熱血棒球魂！「中台灣燈會」正夯的北歐療癒巨星「姆明一族」（The Moomins）也跨界加入應援陣容。為回饋親自來到台中蒐集「姆明幸福足跡」的廣大粉絲，台中市政府應景結合「棒球運動」精神，加碼推出「姆迷大滿貫」打卡活動，邀請找尋並集滿五處姆明一族打卡點，前200位完成者，即可獲得限量「姆明一族永續郵票」送完為止！

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，2026年的台中熱鬧非凡，「中台灣燈會」特別邀請各地遊客化身為經典賽強棒，依照《姆明一族台中收藏地圖》選五處氣偶或視覺看板拍照打卡，如同完成了一場精彩的「大滿貫全壘打」後，可至「中台灣燈會」1號服務台（凱旋路及經貿五路口）出示打卡證明，即可獲得價值248元的「姆明一族永續郵票」，歡迎大家跟著收藏地圖，尋覓姆明的幸福足跡。

▲依照《姆明一族台中收藏地圖》選五處氣偶或視覺看板拍照打卡！ 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長說明，2026「中台灣燈會」與 Rights and Brands Asia（RBA）旗下長紅80週年的國際 IP「姆明一族」（The Moomins）跨界合作，以「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」為主題，取用「姆明」（Moomin）的諧音與馬年的意象，讓來到台中的朋友在新的一年，帶著溫柔與勇氣，向著幸福的方向「Moving on」。「姆明一族」年初亮相即引起打卡熱潮，超萌現身台中超過10個城市地標與生活場景，許多地方都能發現它們的可愛身影，除了台中市民廣場有21公尺高、全台最大的巨型姆明，台中國際會展中心、台中公園、高鐵台中站、火車站、台中捷運、台中陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場、各區公所也都有姆明一族驚喜現身，一起讓療癒系童話角色融入城市日常，也讓全城持續散發著「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」的溫暖氛圍！

陳局長進一步指出，「姆明一族」不只是台中城市行銷的萌隊友，更在中台灣燈會擁有自己的三大主題展區。主燈區「極光下的姆明谷」以有著紅瓦屋頂、藍莓色外牆的15公尺高「姆明家」為視覺焦點，搭配白雪森林、極光天幕與雪地小屋，讓人宛如置身歐洲童話小鎮；資深的姆迷也不可錯過16公尺寬在「河畔奇航」展區的划船姆明，以及「姆明一族」悠閒徜徉大自然的「露營時光」展區，即日起至03/03元宵節來到台中中央公園，通通都拍得到，而且一趟就可以完成三處打卡點，絕對是完成「姆迷大滿貫」的必來景點。

▲「姆明一族永續郵票」 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充，「姆迷大滿貫」打卡活動已正式啟動，為了推廣永續與美感教育，參加獎項特別祭出精美的「姆明一族永續郵票」，前200位完成五處打卡任務的遊客，至「中台灣燈會」1號服務台（凱旋路及經貿五路口）出示證明，即可將這份兼具收藏價值與環保意義的郵票帶回家。另預期打卡活動將掀起一波兌換熱潮，若200份獎項送完，後續抵達服務台完成任務的遊客也別失望，觀旅局將額外贈送「姆明小提燈」1盞，讓每位姆迷都能帶著溫暖的光芒回家。更多中台灣燈會資訊，歡迎至「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」臉書粉絲專頁查詢。

