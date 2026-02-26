即刻下訂！星宇航空攜手日清食品3款聯名杯麵

星宇航空（2646）26日宣布與日清食品攜手開賣聯名杯麵，以星宇航空亞洲航點為靈感，並由日清食品研發生產，推出三款代表性的口味：日式豚骨、港式XO醬海鮮、泰式冬蔭功。

結合亞洲航點在地飲食特色與日清的製麵工藝，層次豐富、風味鮮明，讓亞洲之旅的滋味輕鬆走入日常，即日起可於星宇小舖購買。

此次聯名最大亮點為量身打造三款不同的聯名杯身，日清食品更特別為星宇航空研發「飛機造型魚板」。

每一杯杯麵中皆藏有數片微型飛機魚板，隨熱水沖泡後浮出，為聯名杯麵增添了許多獨特與趣味性。無論是作為療癒消夜或是居家備糧，都能在三分鐘內開啟一段味蕾之旅。

在風味上，精選最具代表性的三條亞洲航線作為風味發想。「日式經典豚骨」，醇厚白湯搭配Ｑ彈麵體，讓人彷彿置身日本街頭享受正宗拉麵；「港式XO醬海鮮味」，以濃郁海鮮風味為基底、融合港式經典醬料，呈現出多層次的鮮香與精緻感；「泰式冬蔭功味」則追求酸辣平衡、極具南洋風情，酸中帶辣的清爽口感，完美還原了道地的泰式靈魂。