設計旅店超吸睛！精選台灣「6家新開幕飯店」 最高折1000元

【旅奇傳媒/編輯部報導】看準連假出遊需求，Klook 特別搜羅6間台灣話題新開幕飯店，橫跨台北、台南、高雄到屏東，從都會中的療癒旅宿、設計感飯店，到南國度假氛圍酒店，皆於去年底至今年2月陸續開幕，為假日旅行提供更多新鮮靈感。

▲「嵨開安旅」與 AVATA Wellness 合作，提供瑜伽與身心療癒課程。 圖：Klook／提供

台北｜嵨開安旅

今年1月開幕，距離捷運忠孝復興站步行約3分鐘，是台灣首間以「健康療癒」為核心的主題飯店。名稱「嵨開」源自日本山伏修驗道哲學「Uketamo（承もう）」，意指「接納一切」，希望旅人在此卸下城市緊繃，回歸身心平衡。飯店與 AVATA Wellness 合作，提供瑜伽與身心療癒課程，餐飲則結合當季小農食材與優質蛋白質，將現代設計美學與療癒體驗融合，打造東區少見的靜謐空間。

▲Oani綠洲客房配備醫療級空氣清淨系統，深層淨化空氣。 圖：Klook／提供

台北｜Oani 綠洲

去年12月開幕，位於西門町核心地段，距離捷運西門站僅約2分鐘步行距離，卻彷彿隱身城市中的一處安靜綠洲。飯店以自然材質與柔和光線營造如水波擴散的視覺節奏，讓人一踏進飯店就自然放鬆。客房配備醫療級空氣清淨系統「克立淨 CS101 Max」，透過專利電漿滅菌技術深層淨化空氣；台灣香氛品牌 P.Seven 也為 Oani 特調木質草本香氛，層次柔和像是雨後的土壤混合木片的溫度，住客可挑選一款香氛、噴在擴香石上帶回，放鬆之餘也帶走一段氣味記憶，增添一份溫柔的儀式感。

▲「露夏旅社」呈現復古藝術風格，彷彿走進一座靜謐美術館。 圖：Klook／提供

台南｜露夏旅社

今年2月全新開幕，距離花園夜市步行不到10分鐘，地點便利。旅社以墨綠色調搭配木質元素，呈現復古藝術風格，彷彿走進一座靜謐美術館。

▲全新面貌回歸的「福爾摩沙花園酒店」營造出海島度假氛圍，適合在假期中慢慢享受。 圖：Klook／提供

台南｜福爾摩沙花園酒店

今年2月以全新面貌回歸的「福爾摩沙花園酒店」，承襲原「台南商務會館」的西班牙城堡式建築輪廓，保留經典外型，同時注入更多自然與生活感細節，營造屬於台南的海島度假氛圍。館內設有戶外游泳池、SPA、蒸氣室與健身中心等設施（實際開放依照飯店官網公告為主），適合旅人在假期中慢慢享受。

▲「嬉月地景酒店」整體以內斂沉穩的米色與黑色系為主軸。 圖：Klook／提供

高雄｜嬉月地景酒店

今年2月剛盛大開幕，步行至駁二藝術特區僅需8分鐘，距離捷運鹽埕埔站約2分鐘，兼具觀光與交通便利性。飯店整體以內斂沉穩的米色與黑色系為主軸，營造低調優雅的高級質感，是南下高雄旅行的新亮點。

▲「泊思．紅柴居」－「淺灘區」房型以沙灘為設計靈感，採用柔和奶茶色調。 圖：Klook／提供

屏東｜泊思．紅柴居

去年10月於恆春重新開幕的設計旅店，空間以「引海入室」概念出發，規劃出三種主題房型：「淺灘」、「深海」與「防風林」。「淺灘區」以沙灘為設計靈感，採用奶茶色調，整體氛圍安靜、柔和，偏向喜歡清淡風格的旅人。「深海區」以藍色牆面搭配跳色家具，視覺層次較強，空間感更有個性；「防風林區」則取材自在地紅柴木，呈現原生材質的溫潤與安定感，適合想遠離城市、感受南國慢活的旅人。

