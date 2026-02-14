全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名
英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，日本與韓國並列第二。台灣名次升至第32，可免簽證通行135個國家和地區。
總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley Passport Index），是全球首創且最具權威性的護照排名，依據持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行評比。該指數涵蓋199本護照與227個旅行目的地，為用戶提供最全面、最可靠的全球通行和旅行資訊。
根據恒理護照指數最新排名，新加坡再度蟬聯榜首，持星國護照者可免簽前往192個旅行目的地，日本與韓國並列第二，可免簽進入187個國家和地區。
瑞典和阿拉伯聯合大公國（UAE）並列第三，可免簽進入186個旅行目的地。
比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙和瑞士並列第4，可暢行無阻前往185個目的地；奧地利、希臘、馬爾他和葡萄牙並列第5，可免簽進入184個國家與地區。
台灣名列第32，較上次評比前進1個名次，可免簽證通行135個國家和地區。
美國維持在第十名不變，可免簽進入179個目的地。美國曾在2025年底首度跌出十名之外。
中國護照免簽僅82國，與波札那並列第56名。
伊拉克和敘利亞各居第99及100名，可免簽證通行29和26個國家。敬陪末座的仍是阿富汗，排名第101，僅可免簽前往24個國家和地區。
