春節返鄉不擔心 公路局備足運能推優惠最高享42折

春節連續假期已於14日展開，交通部公路局自2月13日下午起啟動春節優惠措施，票價最高享42折優惠。連假首日整體疏運情形順暢，各主要國道客運路線運作正常，場站秩序良好，目前班次與座位數供給充足，目前尚有70%預售票可購入，旅客可安心搭乘。

公路局表示，為鼓勵民眾多搭乘國道客運，今年春節針對88條西部中長程路線及東部國道客運路線推出6折優惠。同時，加入TPASS 2.0會員者，於連續假期期間搭乘西部中長途或東部國道客運2至3次可享15%回饋金，4次以上可享30%回饋金，連假期間優惠可疊加，整體折算後最高可達42折優惠。如臺北至高雄單程原價865元，6折優惠後為515元，現省350元；如登錄TPASS 2.0又單月搭乘優惠路線4次以上，將再回饋154元，即臺北至高雄單程僅要361元。

公路局指出，春節期間將持續掌握各路線現場候車情形，滾動檢討運能配置，並加強駕駛工時與行車安全管理，確保旅客平安往返。公路局也提醒民眾留意尖峰時段，善用公共運輸優惠措施，共同讓今年春節假期交通更加順暢、安全。