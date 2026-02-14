桃機春節旅運大爆發 單日16.9萬人次創歷史新高

快訊

中央社／ 桃園14日電

春節連假出國熱潮，桃園國際機場12日運量達16.1萬人次，創疫情後單日新高，今天預估運量達16.9萬人次，再度刷新紀錄，也超越民國108年春節期間單日16.6萬人次，創歷史新高。

桃園國際機場股份有限公司表示，今天預估旅客運量共約16.9萬人次，預估明天約16.2萬人次、20日約16萬人次、21日約16.3萬人次、22日約16.4萬人次，顯示出國潮全面回溫。

機場公司預估，出境尖峰預計落在今天，單日出境旅客約8.8萬人次，入境高峰則在21日，約8.6萬人次；若以單日運量來看，最高峰原為108年春節期間所創下的16.6萬人次，今天預估運量達16.9萬人次，創下新紀錄。

不少網友分享在桃機的人潮畫面，現場湧現大批要出國的旅客、報到櫃檯大排長龍，入境部分也有大批返鄉過年旅客。

旅客楊先生說，他和家人要去日本玩，已經提早3個小時到機場，還是覺得很緊繃，辦理登機的隊伍長得看不到隊伍尾巴；旅客張小姐則說，這是她第一次出國見到這種盛況。

桃機除了加強推廣旅客可自助報到，航空公司也提早開櫃服務旅客，安檢、地勤等相關單位也增派人力，提領行李部分也針對尖峰時段進行調度。

