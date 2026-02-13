快訊

好市多高雄亞灣店已掛上 Logo 傳最快6月開幕 停車位數量創全台之最

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多也在官方社群透露，新高雄店將成為全台汽、機車停車位數量最多的好市多賣場。業者/提供
高雄亞洲新灣區再添大型商業設施。根據好市多（Costco）官方臉書揭露，新高雄亞灣店近期外牆已掛上紅色Logo，工程進入收尾階段，宣告開幕進度明朗。根據業界預期，新店最快6月開幕，保守估計則落在第3季，屆時營運28年的中華五路高雄店將正式搬遷，象徵亞灣區商業版圖再升級。

好市多新店坐落於前鎮區第80期市地重劃區，位處亞洲新灣區核心地段，土地所有權人為東南水泥，區位條件具高度指標性。賣場採單棟地上四層設計，總樓地板面積約1.4萬坪；一樓為主要賣場空間，部分區域挑高延伸至二樓，並規劃小型辦公區；三樓設置輪胎中心，三樓、四樓及屋頂層（RF）則為停車空間。好市多亦在官方社群指出，新高雄店將成為全台汽、機車停車位數量最多的據點，強化停車容量與動線規劃，提升整體購物便利性。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，新高雄店擁有全台最強容車量，規劃1010席汽車位及400 席機車位，提供最寬敞便利的停車空間，打造最舒適的購物體驗。至於開幕確切日期，將再正式發布通知。

好市多新高雄亞灣店周邊商業機能亦同步成形。鄰近的「東南米樂PLAZA」街邊型購物廣場預計於2026年中完工，未來將與好市多形成串聯效應，打造結合量販、百貨與休閒機能的複合式消費聚落。市場觀察指出，隨著亞灣區重大建設與人口移入持續推進，新高雄店不僅是據點搬遷，更是好市多深化南台灣布局的重要一步。

