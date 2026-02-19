聽新聞
0:00 / 0:00
「皮革戒指」免費體驗！不只免門票 台南「文青古蹟景點」超有儀式感 還有「水晶DIY、時空糖膠囊」值得收藏
免費體驗「皮革戒指」！台南正夯「文青景點」春節不打烊，免門票參觀，還能算出生命密碼來自製「皮革戒指」，台南人走春安排起來！
台南市定古蹟「東興洋行」除了除夕當日公休外，其餘過年期間都有營業。入場免費，結合走春、拍照與各式體驗一站滿足。其中，被網友狂PO分享的，就是「專屬皮革戒指」免費體驗，先以生日計算自己的生日密碼，再親手敲到皮革戒指上，超有儀式感。
另外，還有「時空糖膠囊」能付費體驗，找出自己的性格能量並封存進膠囊罐裡；也有敲敲水晶原礦DIY、皮革商品等可以逛好逛滿。此外，過年期間限定「綠藻球罐」同樣值得收藏，把一顆會呼吸的小生命帶回家。
東興洋行（免費入場）
地址：台南市安平區安北路233巷3號（王城里活動中心旁）
開放時間：10:00–18:00（2/16除夕公休，其餘過年期間皆有營業）
電話：06-3911105
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。