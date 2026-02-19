「皮革戒指」免費體驗！不只免門票 台南「文青古蹟景點」超有儀式感 還有「水晶DIY、時空糖膠囊」值得收藏

你有到平溪放過天燈嗎？新北市平溪天燈節是台灣著名的文化意象，每年平溪放天燈都吸引上萬民眾共同參加，看著北部山城平溪被溫暖光點照亮、橙紅色的天燈緩緩升向夜空，每一盞天燈都承載人們的祝福與期待。平溪天燈節被國際旅遊媒體譽為「人生必看一次的節慶」，不只是傳統習俗，也是旅者與在地人共同仰望心願的時刻！2026年的天燈節有哪些特色？本篇文章就來告訴你平溪天燈節攻略以及行程套裝推薦，別錯過今年的熱鬧盛會啦～

2026-02-18 10:00