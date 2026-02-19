快訊

「皮革戒指」免費體驗！不只免門票 台南「文青古蹟景點」超有儀式感 還有「水晶DIY、時空糖膠囊」值得收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／東興洋行粉專
圖／東興洋行粉專

免費體驗「皮革戒指」！台南正夯「文青景點」春節不打烊，免門票參觀，還能算出生命密碼來自製「皮革戒指」，台南人走春安排起來！

圖／東興洋行粉專
圖／東興洋行粉專

圖／東興洋行粉專
圖／東興洋行粉專

台南市定古蹟「東興洋行」除了除夕當日公休外，其餘過年期間都有營業。入場免費，結合走春、拍照與各式體驗一站滿足。其中，被網友狂PO分享的，就是「專屬皮革戒指」免費體驗，先以生日計算自己的生日密碼，再親手敲到皮革戒指上，超有儀式感。

圖／東興洋行粉專
圖／東興洋行粉專

圖／東興洋行粉專
圖／東興洋行粉專

圖／東興洋行粉專
圖／東興洋行粉專

另外，還有「時空糖膠囊」能付費體驗，找出自己的性格能量並封存進膠囊罐裡；也有敲敲水晶原礦DIY、皮革商品等可以逛好逛滿。此外，過年期間限定「綠藻球罐」同樣值得收藏，把一顆會呼吸的小生命帶回家。

圖／東興洋行粉專
圖／東興洋行粉專

圖／東興洋行粉專
圖／東興洋行粉專

圖／東興洋行粉專
圖／東興洋行粉專

東興洋行（免費入場）

地址：台南市安平區安北路233巷3號（王城里活動中心旁）

開放時間：10:00–18:00（2/16除夕公休，其餘過年期間皆有營業）

電話：06-3911105

走春 免門票 文青 春節 台南旅遊 名勝古蹟

