走春必訪／盤點全台5間財神廟！人氣旺、最知名、最大⋯⋯一次收

聯合新聞網／ 記者羅建怡／即時報導
趁著春節，不妨走走財神廟，沾染些好運氣。以下5家推薦各具特色的廟宇，適合開春求財運。

竹山紫南宮 — 南投｜最知名的求財廟

被譽為台灣最具代表性的求財聖地之一，每年農曆新春大量信眾來此求發財金、摸金雞母，相信可以帶來整年財運順遂。特色活動有：贈送生肖錢母、借發財金（需擲筊求同意）、摸金雞等。

●烘爐地南山福德宮 — 北台灣人氣旺的土地公財神廟

北台灣最熱門的土地公兼財神祈福聖地，此間供奉福德正神及五路財神，民眾喜到此摸元寶或大金元寶求好運與財運。 新春期間香火鼎盛，許多人會安排走春順道登高俯瞰台北景色。

●北港武德宮 — 雲林｜五路武財神信仰中心

位在雲林縣北港鎮的武德宮，廟中主祀五路武財神，新春時節信眾會來此求財運加持，特別是商業人士與正財、偏財運。這裡是具地方特色的財運祈福場域，也是雲林重要宗教景點。

●車城福安宮 — 屏東｜全台最大土地公廟之一

擁有深厚文化底蘊的土地公廟，除了求平安之外，也可招財祈福，民間信仰認為能帶來家運與財運興旺。廟宇建築壯觀，是南部農曆走春的重要拜訪點。

金山五路財神廟 — 北部｜專祀五路財神的求財廟宇

五路財神廟以「五路財神」為主題，包括文財神、武財神等多位財神，適合新春祈求財運、開運。傳統信仰裡常見「求三寶、得三寶」祈福儀式，加增迎財儀式感。

廟宇 走春 竹山 春節 金山

