春節走春不無聊！K-POP、動漫IP快閃店齊發：SUPER RECORDS、朗萌綺盟、航海王、進擊的巨人

迎接春節假期，各式IP主題店、K-POP韓團偶像快閃店在各地展開，讓民眾過年萌萌走春，也可以沉浸在各種IP角色與偶像的療癒氛圍中。

《SUPER RECORDS》｜新光三越信義A9

為慶祝Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9樓登場。採售票制入場，售票平台為Klook，入場即隨機贈送台灣限定紀念票卡，9位成員設計入場時隨機贈送。

展區以成員們化身「秘密特務」為背景，結合歷年作品紀錄，還有與粉絲間的互動任務、小遊戲區及特別拍照點，並販售從韓國空運來台的官方周邊，你們各位台灣「欸噗」會去報到嗎？

Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》，台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9F登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》，台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9F登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》，台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9F登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS

《朗萌綺盟nandemo ikimono》｜誠品生活南西店

朗萌綺盟（Nandemo Ikimono / なんでもいきもの） 是由日本人氣插畫家、角落小夥伴設計師橫溝由里（よこみぞゆり） 所創作的全新療癒系IP。 主張「萬物皆有生命」，將生活中的平凡的事物像是食物、植物、建築或小物，賦予可愛的靈魂與情感。

這次《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店即起至2月28日在誠品生活南西店一樓可愛登場，快閃店規劃了7個拍照打卡點，南方小島、海苔飯糰、水獺或狐狸在這裡都化身成超萌小生物，一步步帶你走進萬物皆有生命的療癒世界。現場也集結超過100款可愛周邊，挑選一個角色小物，讓它成為你新春開始的溫柔陪伴。

《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店即起至2月28日在誠品生活南西店一樓登場。圖／主辦單位提供 《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店，現場集結超過100款可愛周邊。圖／主辦單位提供 《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店，現場集結超過100款可愛周邊。圖／主辦單位提供

《航海王主題館》移師高雄即日起至3月8日登場，主視覺以「五檔魯夫」為主題，結合限定的「高雄」元素，打造獨家在地化視覺。快閃店中央搶眼的「高雄」字樣霸氣登場，還有首次於高雄亮相的等身大魯夫公仔。

這次主題館網羅眾多周邊， 除了超人氣的公仔、一番賞、限量日貨之外，還有上百樣的獨家限定商品，最新的人氣五檔魯夫、懸賞圖系列以及熱播中的未來島商品等，以及限定福袋、服飾配件、海報、吊飾等各類新品，讓夥伴們滿載而歸。

《航海王主題館》網羅眾多周多商品， 還有上百樣的獨家限定商品。圖／夢時代提供 《航海王主題館》入口迎賓處更設置了首次於高雄亮相的等身大魯夫公仔。圖／夢時代提供 《航海王主題館》打造沉浸式熱血氛圍，還有粉絲必拍的打卡牆。圖／夢時代提供 《航海王主題館》移師高雄即日起至3月8日登場，主視覺以「五檔魯夫」為主題，結合「高雄」元素。圖／夢時代提供

《進擊的巨人：The Final Season》｜統一時代百貨高雄店

《進擊的巨人：The Final Season》快閃店即起至3月9日前在統一時代百貨高雄店1樓展開，四大拍照打卡點集結米卡莎、里維及約翰等主要角色的「天與地之戰」，還有紅磚牆前「米卡莎與阿爾敏」櫥窗區，最後不要忘了「經典回顧牆」，重溫調查兵團成員們聯手對抗世界末日的最終戰。

快閃店推出超過60款全新周邊商品，有身穿帥氣西裝系列的兩款艾連和里維「旋轉立牌」；分別有線條圖和全彩圖的「抽拉票根吊飾」；

兩款里維、艾連的「旋轉立牌」；還有艾連、里維、阿爾敏和米卡莎身穿西裝的四款加厚「角色鑰匙圈」、八款「劇照鑰匙圈」，以及自由之翼、艾連和兵長三款「小夜燈發光旅充」等周邊。