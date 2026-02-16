春節走春不無聊！K-POP、動漫IP快閃店齊發：SUPER RECORDS、朗萌綺盟、航海王、進擊的巨人

快訊

聯合新聞網／ 記者江佩君／即時報導
圖／各業者提供
圖／各業者提供

迎接春節假期，各式IP主題店、K-POP韓團偶像快閃店在各地展開，讓民眾過年萌萌走春，也可以沉浸在各種IP角色與偶像的療癒氛圍中。

《SUPER RECORDS》｜新光三越信義A9

為慶祝Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9樓登場。採售票制入場，售票平台為Klook，入場即隨機贈送台灣限定紀念票卡，9位成員設計入場時隨機贈送。

展區以成員們化身「秘密特務」為背景，結合歷年作品紀錄，還有與粉絲間的互動任務、小遊戲區及特別拍照點，並販售從韓國空運來台的官方周邊，你們各位台灣「欸噗」會去報到嗎？

Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》，台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9F登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS
Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》，台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9F登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS
Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》，台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9F登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS
Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》，台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9F登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS
Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》，台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9F登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS
Super Junior出道20周年的紀念特展《SUPER RECORDS》，台灣站2月11日起至2月22日在新光三越信義A9 9F登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS

《朗萌綺盟nandemo ikimono》｜誠品生活南西店

朗萌綺盟（Nandemo Ikimono / なんでもいきもの） 是由日本人氣插畫家、角落小夥伴設計師橫溝由里（よこみぞゆり） 所創作的全新療癒系IP。 主張「萬物皆有生命」，將生活中的平凡的事物像是食物、植物、建築或小物，賦予可愛的靈魂與情感。

這次《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店即起至2月28日在誠品生活南西店一樓可愛登場，快閃店規劃了7個拍照打卡點，南方小島、海苔飯糰、水獺或狐狸在這裡都化身成超萌小生物，一步步帶你走進萬物皆有生命的療癒世界。現場也集結超過100款可愛周邊，挑選一個角色小物，讓它成為你新春開始的溫柔陪伴。

《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店即起至2月28日在誠品生活南西店一樓登場。圖／主辦單位提供
《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店即起至2月28日在誠品生活南西店一樓登場。圖／主辦單位提供
《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店，現場集結超過100款可愛周邊。圖／主辦單位提供
《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店，現場集結超過100款可愛周邊。圖／主辦單位提供
《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店，現場集結超過100款可愛周邊。圖／主辦單位提供
《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店，現場集結超過100款可愛周邊。圖／主辦單位提供

航海王主題館》｜夢時代

《航海王主題館》移師高雄即日起至3月8日登場，主視覺以「五檔魯夫」為主題，結合限定的「高雄」元素，打造獨家在地化視覺。快閃店中央搶眼的「高雄」字樣霸氣登場，還有首次於高雄亮相的等身大魯夫公仔。

這次主題館網羅眾多周邊， 除了超人氣的公仔、一番賞、限量日貨之外，還有上百樣的獨家限定商品，最新的人氣五檔魯夫、懸賞圖系列以及熱播中的未來島商品等，以及限定福袋、服飾配件、海報、吊飾等各類新品，讓夥伴們滿載而歸。

《航海王主題館》網羅眾多周多商品， 還有上百樣的獨家限定商品。圖／夢時代提供
《航海王主題館》網羅眾多周多商品， 還有上百樣的獨家限定商品。圖／夢時代提供
《航海王主題館》入口迎賓處更設置了首次於高雄亮相的等身大魯夫公仔。圖／夢時代提供
《航海王主題館》入口迎賓處更設置了首次於高雄亮相的等身大魯夫公仔。圖／夢時代提供
《航海王主題館》打造沉浸式熱血氛圍，還有粉絲必拍的打卡牆。圖／夢時代提供
《航海王主題館》打造沉浸式熱血氛圍，還有粉絲必拍的打卡牆。圖／夢時代提供
《航海王主題館》移師高雄即日起至3月8日登場，主視覺以「五檔魯夫」為主題，結合「高雄」元素。圖／夢時代提供
《航海王主題館》移師高雄即日起至3月8日登場，主視覺以「五檔魯夫」為主題，結合「高雄」元素。圖／夢時代提供

《進擊的巨人：The Final Season》｜統一時代百貨高雄店

《進擊的巨人：The Final Season》快閃店即起至3月9日前在統一時代百貨高雄店1樓展開，四大拍照打卡點集結米卡莎、里維及約翰等主要角色的「天與地之戰」，還有紅磚牆前「米卡莎與阿爾敏」櫥窗區，最後不要忘了「經典回顧牆」，重溫調查兵團成員們聯手對抗世界末日的最終戰。

快閃店推出超過60款全新周邊商品，有身穿帥氣西裝系列的兩款艾連和里維「旋轉立牌」；分別有線條圖和全彩圖的「抽拉票根吊飾」；

兩款里維、艾連的「旋轉立牌」；還有艾連、里維、阿爾敏和米卡莎身穿西裝的四款加厚「角色鑰匙圈」、八款「劇照鑰匙圈」，以及自由之翼、艾連和兵長三款「小夜燈發光旅充」等周邊。

《進擊的巨人：The Final Season》快閃店即起至3月9日前在統一時代百貨高雄店1樓展開。圖／主辦單位提供
《進擊的巨人：The Final Season》快閃店即起至3月9日前在統一時代百貨高雄店1樓展開。圖／主辦單位提供
《進擊的巨人：The Final Season》快閃店即起至3月9日前在統一時代百貨高雄店1樓展開。圖／主辦單位提供
《進擊的巨人：The Final Season》快閃店即起至3月9日前在統一時代百貨高雄店1樓展開。圖／主辦單位提供
《進擊的巨人：The Final Season》快閃店推出超過60款全新周邊。圖／主辦單位提供
《進擊的巨人：The Final Season》快閃店推出超過60款全新周邊。圖／主辦單位提供

快閃店 新光三越 誠品 航海王 夢時代 SUPER JUNIOR

