快訊

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

是否持續提供台灣武器？川普證實正和習近平溝通 「很快會做決定」

賴總統初一龍山寺參拜許三願 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

走春玩高雄！跟著BLACKPINK、TWICE吃美食　火鍋、迷你西多士別錯過

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
圖/翻攝自Threads、摘自lalalalisa_m@IG
圖/翻攝自Threads、摘自lalalalisa_m@IG

2025年有許多重量級韓國巨星登台，偶像們品嚐的在地美食，也成為許多粉絲拉近偶像距離的必吃名單。天團「BLACKPINK」的成員在高雄演出時，即品嚐炸記西多士、50嵐珍珠奶茶、舊振南鳳梨酥等特色美食，另外「TWICE」成員則在子瑜領軍之下，一起品嚐「溫肚火鍋」，立刻成為粉絲們的朝聖餐廳。

回顧BLACKPINK的高雄巡迴演唱會，Rosé在大螢幕上熱情品嚐鹽酥雞，還有「50嵐珍珠奶茶」、舊振南的招牌商品「小金磚鳳梨酥」。至於Lisa則是在IG限動中打卡高雄的「炸記 迷你西多士」，隨著被眼尖的網友認出之後，立刻也讓50嵐、舊振南、炸記都成為粉絲們爭相搶購的追星美食。

同樣在高雄舉辦演唱會的TWICE，周子瑜的媽媽特別為團員們準備許多極具台灣特色的在地美食，讓大家可以在後台享用。離開台灣前，周子瑜更帶著團員MOMO、SANA前去品嚐火鍋。根據打卡照片中的細節，網友查出是高雄知名的「溫肚火鍋」，而且還點了招牌的阿公麻油雞釜飯。隨著店家資訊曝光，也讓頗具名氣的溫肚火鍋人氣更上一層樓。

除此之外，Super Junior成員圭賢過去也曾讚譽高雄「滿湯麵食」為「台灣第一牛肉麵」，另外I-DLE成員Minnie則曾大讚高雄「良麵館」的特色涼麵，同樣都大大提昇店家知名度。新年假期期間，高雄以「超人力霸王」為主題，舉行熱鬧的「冬日遊樂園」活動，勢必也將吸引許多大小粉絲前來共襄盛舉。走春高雄之餘，也可以把握機會，品嚐韓團偶像們也喜歡的特色美味，讓港都之旅更精彩。

【炸記】：高雄市前鎮區滇池街22之1號

【溫肚火鍋】：高雄市苓雅區新田路356號

【滿湯麵食】：高雄市前金區瑞源路42號

【良麵館】：高雄市苓雅區復興二路53號

BLACKPINK來台開唱時，團員Rosé「吃播」大嗑鹹酥雞等在地美味。圖/翻攝自Threads
BLACKPINK來台開唱時，團員Rosé「吃播」大嗑鹹酥雞等在地美味。圖/翻攝自Threads
Lisa在限動分享高雄炸物小店「炸記」的「迷你西多士」。圖/摘自lalalalisa_m@IG
Lisa在限動分享高雄炸物小店「炸記」的「迷你西多士」。圖/摘自lalalalisa_m@IG
TWICE在高雄演出後，周子瑜帶著團員MOMO、SANA前去品嚐溫肚火鍋。圖／擷取自溫肚火鍋untōo粉絲頁
TWICE在高雄演出後，周子瑜帶著團員MOMO、SANA前去品嚐溫肚火鍋。圖／擷取自溫肚火鍋untōo粉絲頁

在地美食 火鍋 50嵐 鳳梨酥 演唱會 BLACKPINK SUPER JUNIOR

相關新聞

走春玩高雄！跟著BLACKPINK、TWICE吃美食　火鍋、迷你西多士別錯過

2025年有許多重量級韓國巨星登台，偶像們品嚐的在地美食，也成為許多粉絲拉近偶像距離的必吃名單。天團「BLACKPINK」的成員在高雄演出時，即品嚐炸記西多士、...

開門就秒殺！ 全台海拔最高「粉紅拉麵店」 南投櫻花季「免門票」賞爆香水櫻、用餐再送限量黃金糖

邊吃拉麵邊賞滿山粉嫩櫻花海！ 位於南投清境附近的「星嵐拉麵」，以「全台海拔最高拉麵店」著稱，近期正逢粉紅香水櫻浪漫炸裂，整座玻璃屋被包圍在粉嫩花海中，彷彿一秒飛到日本賞櫻吃拉麵！

出國重要提醒！日、越旅遊「沒隨身攜帶護照」恐被開罰 內行教「3要點」絕對不能忽略

出國小心被開罰！許多人出國旅遊時，為了怕護照遺失，習慣將正本鎖在飯店保險箱，只帶影本或手機照片出門。但要注意了！近期日本與越南頻傳因「未隨身攜帶護照」而遭盤查甚至開罰的事件。尤其越南已於2025年底實施新法規，若被要求查驗時拿不出正本，最高恐面臨200萬越南盾的罰款！

今年也要朝聖「8000坪粉紫花海」！追花聖地「瑰蜜甜心玫瑰園」開園資訊1次看 最美「麝香木粉紅山丘」打卡Ｎ年都不膩

8000坪粉紫花海！朝聖「麝香木粉紅山丘」抄筆記，2026開園日確定，過節穿美美、打卡滿山滿谷的浪漫花景發IG限動最對味！

走春必訪／盤點全台5間財神廟！人氣旺、最知名、最大⋯一次收

走春必訪／盤點全台5間財神廟！人氣旺、最知名、最大⋯⋯一次收

春節走春不無聊！K-POP、動漫IP快閃店齊發：SUPER RECORDS、朗萌綺盟、航海王、進擊的巨人

迎接春節假期，各式IP主題店、K-POP韓團偶像快閃店在各地展開，讓民眾過年萌萌走春，也可以沉浸在各種IP角色與偶像的療癒氛圍中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。