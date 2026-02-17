走春玩高雄！跟著BLACKPINK、TWICE吃美食 火鍋、迷你西多士別錯過
2025年有許多重量級韓國巨星登台，偶像們品嚐的在地美食，也成為許多粉絲拉近偶像距離的必吃名單。天團「BLACKPINK」的成員在高雄演出時，即品嚐炸記西多士、50嵐珍珠奶茶、舊振南鳳梨酥等特色美食，另外「TWICE」成員則在子瑜領軍之下，一起品嚐「溫肚火鍋」，立刻成為粉絲們的朝聖餐廳。
回顧BLACKPINK的高雄巡迴演唱會，Rosé在大螢幕上熱情品嚐鹽酥雞，還有「50嵐珍珠奶茶」、舊振南的招牌商品「小金磚鳳梨酥」。至於Lisa則是在IG限動中打卡高雄的「炸記 迷你西多士」，隨著被眼尖的網友認出之後，立刻也讓50嵐、舊振南、炸記都成為粉絲們爭相搶購的追星美食。
同樣在高雄舉辦演唱會的TWICE，周子瑜的媽媽特別為團員們準備許多極具台灣特色的在地美食，讓大家可以在後台享用。離開台灣前，周子瑜更帶著團員MOMO、SANA前去品嚐火鍋。根據打卡照片中的細節，網友查出是高雄知名的「溫肚火鍋」，而且還點了招牌的阿公麻油雞釜飯。隨著店家資訊曝光，也讓頗具名氣的溫肚火鍋人氣更上一層樓。
除此之外，Super Junior成員圭賢過去也曾讚譽高雄「滿湯麵食」為「台灣第一牛肉麵」，另外I-DLE成員Minnie則曾大讚高雄「良麵館」的特色涼麵，同樣都大大提昇店家知名度。新年假期期間，高雄以「超人力霸王」為主題，舉行熱鬧的「冬日遊樂園」活動，勢必也將吸引許多大小粉絲前來共襄盛舉。走春高雄之餘，也可以把握機會，品嚐韓團偶像們也喜歡的特色美味，讓港都之旅更精彩。
【炸記】：高雄市前鎮區滇池街22之1號
【溫肚火鍋】：高雄市苓雅區新田路356號
【滿湯麵食】：高雄市前金區瑞源路42號
【良麵館】：高雄市苓雅區復興二路53號
