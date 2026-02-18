過年走春打卡必逛！「4大超商特色門市」可愛、應景、文青風全都有

過年走春想要為自己的社群帳號，超商特色門市絕對是個好去處，趁著採買補給食物、飲料、日用品或春節禮盒時歇歇腳，還能順便拍照打卡，可愛、吉祥應景、文青風全都有，讓你的手機相簿滿載而歸。

全台首間「DINOTAENG主題店」，不僅有專屬主題櫃販售限定周邊商品，還有各區經典場景迎賓。DINOTAENG以「QUOKKA」為主角，描繪住在Marshville村莊的居民們日常生活故事，BOBO和MARSH等好友更賦予DINOTAENG生命力與活力。

7-ELEVEN「開源門市」以DINOTAENG的療癒畫風打造門市風格，還有超可愛的QUOKKA與BOBO在門口迎賓；休憩區、牆面處處可見色彩繽紛的DINOTAENG與朋友們跟你打招呼，拍照打卡可愛滿點。

●7-ELEVEN「夏都門市」（台南市北區成功路114號1樓）

全台首間7-ELEVEN「三麗鷗綠色主題店」，Hello Kitty、布丁狗、大眼蛙、KUROMI、美樂蒂及大耳狗喜拿等6位明星全數換上綠色主視覺，搭配企鵝、北極熊、花朵、樹苗、綠色系風格等圖素主題，門市內天花板還有美樂蒂與Hello Kitty環繞地球的大型燈箱。

店內主題櫃上也有布丁狗與Hello Kitty坐鎮，擁抱愛心象徵守護地球，並推出全新限定商品，包括「環保飲料杯提袋」、「環保小提袋」、「環保托特包」、「環保折疊鏡」等森林系主軸的實用小物，邀請粉絲一起落實「地球永續、你我日常」的生活理念。

緊鄰知名「泡麵土地公」石龍宮，成為香客與旅客必訪的趣味店舖。店外最吸睛的莫過於一尊手拿筷子、坐在「全家」泡麵上的土地公裝置，搭配廟宇拱門、金幣與金元寶佈置，畫面可愛又討喜。

店內設有舒適的休憩區，並以燈籠造型燈罩點綴空間，營造古色古香的氛圍。準備前往石龍宮參拜的民眾，不妨先到「中寮石龍店」一次購足整箱泡麵，再帶著滿滿心意前往。

●全家便利商店「台中美美店」（台中市西區中興里美村路一段177號）

店如其名的超美「全家」，外觀是以「全家」標誌性的藍、綠、白色幾何圖形設計，再搭配燈箱，在夜晚中閃閃發亮，是台中街頭讓人印象深刻的地標。

走進店舖裡，除了挑高空間之外，不論買鮮食或挑飲料，抬頭都能看到超美的畫作；二樓的休憩區也同樣吸睛，設有寬敞的座位區，還有像是知名畫作《星夜》般的牆面，每一個角落都是小小的藝術空間。

●全家便利商店「田中新苗店」（彰化縣田中鎮大社路一段956號）

以「Fami!ce霜淇淋」為主題打造特色店舖，店外設置大型馬賽克霜淇淋裝置藝術，繽紛色彩在白天吸睛亮眼，夜間點燈後更顯夢幻，成為熱門拍照亮點。

店內設計也別具巧思，延續霜淇淋元素設計，窗貼以繽紛的霜淇淋插畫營造歡樂氛圍，同步規劃象徵可口霜淇淋的波浪造型牆與可愛的霜淇淋造型吊燈，怎麼拍都不會融化，喜歡「全家」Fami!ce霜淇淋的粉絲一定要朝聖。

來自韓國的粉紅小海狸Loopy進駐萊爾富共13家門市，呆萌滿分的Loopy包場店內外，從櫥窗、牆面、貨架到桌椅都可以看到Loopy的身影，粉絲拍照打卡千萬別錯過。

萊爾富「Loopy萌店」包括：三重向日葵、台中忠孝夜市、中山錦東、高雄濱海、大樹義大、松山撫遠、文山貓空、中正善導寺、萬華內江、大安龍陣、中山榮耀、中壢海華、板橋民生站等門市。

OKmart「高雄駁二藝術門市」融入工業風設計，以黑紅配色展現時尚潮流質感，結合懷舊磚牆與水泥牆面，營造出獨具特色的美式復古風格。門市整體氛圍與駁二藝術特區的文創氣息相互呼應，成為高雄地區備受矚目的潮流打卡新亮點。