「台灣好樂園+1，馬上就出發」全臺主題樂園聯手出擊 快揪團重溫感動同創新回憶

交通部觀光署黃易成主秘與台灣觀光遊樂區協會李吉田理事長歡樂啟動。　圖：交通部觀光署／提供
交通部觀光署黃易成主秘與台灣觀光遊樂區協會李吉田理事長歡樂啟動。　圖：交通部觀光署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年春節有9天連假，加上受惠於學制改革與補課調整，寒假創下史上最長紀錄，看準這波「冬日長假」旅遊商機，全臺主題樂園02/04共同宣布啟動「台灣好樂園+1，馬上就出發」冬日長假行銷活動，以「重返遊樂園，創造新回憶」為號召，邀請享有超長假期的大專院校學生、高中以下學生、親子家庭及樂齡族群，把握難得的長假時光，走進樂園重溫歡笑與感動。

▲「台灣好樂園+1，馬上就出發」優惠發布記者會。　圖：交通部<a href='/search/tagging/1013/觀光' rel='觀光' data-rel='/1013/125020' class='tag'><strong>觀光</strong></a>署／提供
▲「台灣好樂園+1，馬上就出發」優惠發布記者會。　圖：交通部觀光署／提供

交通部觀光署表示，今年春節有長達9天連假，加上學生族群擁有充裕的寒假假期，讓「深度玩樂園」的旅遊方式更有機會實現。同時，觀光署鼓勵民眾，不只來樂園玩一天，而是能帶著家人、或約上久未相聚的老同學，放慢步調，來一場不趕時間的青春巡禮與回憶之旅。

此外，因應遊客對於高 CP 值的旅遊期待，各家主題樂園紛紛端出誠意十足的冬日優惠方案，包括：小人國主題樂園的「金馬迎春三連發」、六福村主題遊樂園「屬馬免費」、尚順育樂世界「全館套票下殺 5 折」、西湖渡假村「12歲以下免費，動態實境恐龍特展」、麗寶樂園獨創「買樂園、送農場」跨園組合、劍湖山世界祭出「寒假門票買二送一」、遠雄海洋公園推出「玩一天送一天」、義大遊樂世界「官網購票送價值688元大禮包」、柳營尖山埤渡假村「福鴨獻瑞-寵物主人免門票」、雲仙樂園「平日住宿雙人房優惠專案」、小墾丁渡假村「買兩晚送一晚，四人同行暢遊四天三夜每人僅需750元」、小叮噹科學主題樂園更針對馬年推出「屬馬買一送一優惠」，呼應馬年新春氣氛。

▲「台灣好樂園」冬日優惠方案業者歡樂大合照。　圖：交通部觀光署／提供
▲「台灣好樂園」冬日優惠方案業者歡樂大合照。　圖：交通部觀光署／提供

▲「台灣好樂園」精彩表演。　圖：交通部觀光署／提供
▲「台灣好樂園」精彩表演。　圖：交通部觀光署／提供

同時，冬季期間也正值賞花與生態探索的黃金時節，適逢九族文化村迎來「40週年慶的盛大櫻花季」、杉林溪森林生態渡假園區的「櫻花與鬱金香花海綻放」、東勢林場推出「花樣森林DIY與生態導覽住宿專案」、頑皮世界「假日購票79折 再送抵用券」、綠舞莊園「門票+樂遊趣+卡比巴拉躍湖號」三大+1體驗、九九峰動物樂園「動物深度體驗探索+1」、原生應用植物園的「知識+1、共鍋+1、好禮+1」、野柳海洋世界的「寒假限定海洋手作體驗營」，讓親子旅遊更具教育與體驗價值。

交通部觀光署也提醒，為響應環保並紓解交通壓力，主題樂園結合「台灣好行」、高鐵及客運系統推出聯票優惠，遊客搭乘公共運輸入園，不僅可享門票折抵，也能免去塞車與停車困擾。2026冬日長假全民全齡約起來，快揪親朋好友們，馬上出發去全臺主題樂園，為2026年寫下屬於自己的難忘回憶。

主題樂園 觀光 連假

旅奇傳媒 TR Omnimedia

