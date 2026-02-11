「台灣好樂園+1，馬上就出發」全臺主題樂園聯手出擊 快揪團重溫感動同創新回憶

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年春節有9天連假，加上受惠於學制改革與補課調整，寒假創下史上最長紀錄，看準這波「冬日長假」旅遊商機，全臺主題樂園02/04共同宣布啟動「台灣好樂園+1，馬上就出發」冬日長假行銷活動，以「重返遊樂園，創造新回憶」為號召，邀請享有超長假期的大專院校學生、高中以下學生、親子家庭及樂齡族群，把握難得的長假時光，走進樂園重溫歡笑與感動。

▲「台灣好樂園+1，馬上就出發」優惠發布記者會。 圖：交通部觀光署／提供

交通部觀光署表示，今年春節有長達9天連假，加上學生族群擁有充裕的寒假假期，讓「深度玩樂園」的旅遊方式更有機會實現。同時，觀光署鼓勵民眾，不只來樂園玩一天，而是能帶著家人、或約上久未相聚的老同學，放慢步調，來一場不趕時間的青春巡禮與回憶之旅。

此外，因應遊客對於高 CP 值的旅遊期待，各家主題樂園紛紛端出誠意十足的冬日優惠方案，包括：小人國主題樂園的「金馬迎春三連發」、六福村主題遊樂園「屬馬免費」、尚順育樂世界「全館套票下殺 5 折」、西湖渡假村「12歲以下免費，動態實境恐龍特展」、麗寶樂園獨創「買樂園、送農場」跨園組合、劍湖山世界祭出「寒假門票買二送一」、遠雄海洋公園推出「玩一天送一天」、義大遊樂世界「官網購票送價值688元大禮包」、柳營尖山埤渡假村「福鴨獻瑞-寵物主人免門票」、雲仙樂園「平日住宿雙人房優惠專案」、小墾丁渡假村「買兩晚送一晚，四人同行暢遊四天三夜每人僅需750元」、小叮噹科學主題樂園更針對馬年推出「屬馬買一送一優惠」，呼應馬年新春氣氛。

▲「台灣好樂園」冬日優惠方案業者歡樂大合照。 圖：交通部觀光署／提供

▲「台灣好樂園」精彩表演。 圖：交通部觀光署／提供

同時，冬季期間也正值賞花與生態探索的黃金時節，適逢九族文化村迎來「40週年慶的盛大櫻花季」、杉林溪森林生態渡假園區的「櫻花與鬱金香花海綻放」、東勢林場推出「花樣森林DIY與生態導覽住宿專案」、頑皮世界「假日購票79折 再送抵用券」、綠舞莊園「門票+樂遊趣+卡比巴拉躍湖號」三大+1體驗、九九峰動物樂園「動物深度體驗探索+1」、原生應用植物園的「知識+1、共鍋+1、好禮+1」、野柳海洋世界的「寒假限定海洋手作體驗營」，讓親子旅遊更具教育與體驗價值。

交通部觀光署也提醒，為響應環保並紓解交通壓力，主題樂園結合「台灣好行」、高鐵及客運系統推出聯票優惠，遊客搭乘公共運輸入園，不僅可享門票折抵，也能免去塞車與停車困擾。2026冬日長假全民全齡約起來，快揪親朋好友們，馬上出發去全臺主題樂園，為2026年寫下屬於自己的難忘回憶。

