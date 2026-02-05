蘇花路廊春節最高湧2.1萬車次 公路局推板橋花蓮客運6折票價分流

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，國道客運「1918」推出春節優惠，13日至22日提供6折票價，單程票價330元；228連假2月26日至3月1日則享85折優惠。圖／葛瑪蘭客運提供
今年春節連續假期自2月14日起至2月22日共9天，公路局東區養護工程分局表示，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18日）有較大南下車流；北返車潮則集中於初三至初五（19至21日），預估車流量最高約2萬車次，因此推出國道假日客運板橋往花蓮路線6折票價優惠，盼緩解車潮。

東工分局預估，春節連假前段2月13日至16日為南下返鄉潮，17日初一南下車流最大，單日就有1萬6600輛次，清晨5時起出現車潮，預估下午4時後才紓解；18日初二上午6時至中午12時南北向車流量也多。連假後段以北返為主，21日初五北上交通量上看2萬1000輛次，車輛集中在晚上10時至隔天凌晨1時。

台8線關原至天祥（114.6K至167.7K）路段每天上午7時至下午4時30分不實施交通管制，下午4時30分至6時管制區內只出不進，晚間6時至翌日上午7時全面夜間封路。天祥至閣口（167.7K至184.5K）每日上午7時至下午5時30分單向輪放，並於結束後保留30分鐘淨空；天祥往閣口及閣口往天祥方向每日各6次放行，含上午與傍晚雙向時段。下午5時30分至6時只出不進，晚間6時至翌日上午7時夜間封閉。

東工分局指出，連假中段2月18日至19日，蘇花路廊將出現前往宜蘭、花蓮各大風景區的旅遊車潮；後段2月20日至22日，多為北上返工車潮。因應大量車流，春節期間台9線、台9丁線蘇花路廊將實施時段性車種管制，禁止21公噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩。

為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，台北區監理所花蓮監理站表示，國道客運「1918」推出春節優惠，13日至22日提供6折票價，單程票價330元；228連假2月26日至3月1日則享85折優惠。

由葛瑪蘭汽車客運營運的國道客運路線「1918」線去年6月上路，周六、周日及國定假日提供1班往返，春節及228連假期間，會視預約狀況增加班次。花蓮監理站表示，受天候狀況及施工交管等因素影響，初期營運較困難，現逐漸好轉。

1918客運發車時間為板橋站上午10時、花蓮轉運站下午4時，停靠站有南港轉運站西站、宜蘭縣蘇澳鎮馬賽路、鎮立游泳池、蘇澳轉運站、南澳郵局、花蓮縣新城火車站、北埔站及花蓮轉運站，每班車有30個座位。

台8線關原至天祥、天祥至閣口路段春節連假調整交管措施。圖／公路局提供
公路局預估東區養護工程分局預估，春節連假17日初一南下車流最大，單日就有1萬6600輛次；連假後段以北返為主，21日初五北上交通量上看2萬1000輛次。圖／公路局提供
公路局預估東區養護工程分局預估，今年春節連假第1天及初一至初二（17至18日）有較大南下車流；北返車潮則集中於初三至初五（19至21日），預估車流量最高約2萬車次。圖／警方提供
