跟隨生肖出發的能量旅行！開啟專屬於你的2026「Lucky之旅」

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行，是一種認識世界，也認識自己的方式。2026年，從北義湖畔到南極冰原，Heavens Portfolio 挑選出最契合十二生肖的度假地點，給旅人更多旅行靈感，希望大家都能在旅行中找到舒適、平衡與啟發，讓新的一年從旅程開始就充滿能量。

▲義大利科莫湖帕薩拉夸莊園。 圖：Heavens Portfolio／提供

生肖／鼠

生肖特質｜鼠年的人富有策略性、善於觀察且沉穩堅韌，他們重視遠見和調整心態的機會。

建議地點｜義大利科莫湖

住宿推薦｜帕薩拉夸

帕薩拉夸（Passalacqua）坐落於北義科莫湖畔，改建自18世紀的湖畔莊園，保留原有瑰麗裝飾與經典建築之餘，重新塑造成擁有鈷藍色湖景與逾兩萬平方公尺花園的浪漫度假勝地。其自然美景與溫馨恬靜的氛圍，正適合新年伊始沉澱併重整思緒，迎接能量飽滿的火馬年。 ­

▲義大利托斯卡尼 Castelfalfi 莊園。 圖：Heavens Portfolio／提供

生肖／牛

性格特徵｜堅定而持久，屬牛的人在以延續性、工藝和悠久傳統為根基的環境中茁壯成長。

建議地點｜義大利托斯卡尼

住宿推薦｜Castelfalfi

Castelfalfi 莊園坐擁托斯卡尼廣闊的丘陵、橄欖樹林和葡萄園美景，宛如牛的化身，蘊含著沉穩的力量與堅韌。莊園並非遺世獨立而是鄰近周邊村落，在莊園享受寧靜舒適的假期之餘，也能近距離感受在地人文風景與生活樣態。同時透過莊園安排的體驗，漫步於中世紀古道、走進葡萄園並品嘗在地佳釀、和莊園主廚一起動手做一道義大利料理，順應自然與當地風土節奏，更能讓牛兒們的身心獲得深度滋養。 ­

▲瑞士格勞賓登州。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

生肖／虎

生肖特質｜虎年生肖的人勇敢、好奇、充滿活力，他們渴望找到能反映自身活力的風景。

建議地點｜瑞士格勞賓登州

瑞士格勞賓登州（Graubünden）是瑞士最東也是最大州，地理位置完全延伸到巨大的阿爾卑斯山屏障的兩側，遼闊而多變的高山地景，從壯闊的高山隘口、靜謐的山谷，到深受世紀文化洗禮的古城聚落風貌，加上精心規劃的步道、腳踏車道，以及觀景火車路線，勾勒出愛好自然與冒險者的天堂。

其中，聖莫里茲（St. Moritz）以高海拔的奢華氛圍與世界級冬季運動聞名，而鄰近的龐特雷西納（Pontresina）擁有冰河健行步道與震撼人心的高山健行路線。國際交流重鎮達沃斯（Davos）結合了廣闊的戶外步道與豐富的季節活動，為旅程增添深度；弗林斯・拉克斯（Flims Laax）則以萊茵峽谷等地標型自然景觀，以及前衛的自由滑雪道、歐洲最具創新精神的山區運動文化脫穎而出。連同歷史悠久的庫爾（Chur）山城，格勞賓登州獨特的人文與自然地景，等待旅人以腳步開拓新視野，體驗瑞士高山之美。 ­

▲泰國蘇梅島薩穆加納私人別墅。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

生肖／兔

性格特質｜溫柔、直覺敏銳，與所愛之人關係深厚；屬兔的人重視能促進安全感和團聚的環境。

建議地點｜泰國蘇梅島

推薦住宿｜薩穆加納

薩穆加納 (Samujana) 的私人別墅坐落於蘇梅島北方寧靜的海岸之上，營造出一片靜謐祥和的氛圍；全別墅型房型，提供寬敞的私人起居空間、開放式的設計和全景海景，讓親友們能夠輕鬆舒適地歡聚一堂。

不僅在私人空間享受各式休閒娛樂，也可透過管家服務安排一趟跳島巡遊，預約一場黃昏池畔燒烤，或是請廚師到別墅準備一頓泰國美食饗宴，和旅伴們盡情享受。薩穆加納為屬兔旅客們提供了踏實穩定的團聚氛圍，在衝勁強勢的火馬年帶來一絲愉悅的安定感。 ­

▲法國蔚藍海岸昂蒂布伊甸豪海角度假飯店。 圖：Heavens Portfolio／提供

生肖／龍

性格特質｜龍富有魅力和遠見，在美麗、激情和創造力交會的地方，龍會茁壯成長。

建議地點｜法國蔚藍海岸

推薦住宿｜昂蒂布伊甸豪海角度假飯店

法國蔚藍海岸是以海岸線、光影與自然節奏聞名的靈感之地，文學家、影像創作者為其魅力流連忘返。

昂蒂布伊甸豪海角度假飯店（Hotel Du Cap-Eden-Roc）坐落在蔚藍海岸昂蒂布海岬之上，150年來以其宏偉的拿破崙三世建築、優雅的室內設計、占地32英畝如伊甸園般的環境和細緻的接待了無數的文豪、創作者們。無論是在 Eden-Roc Lounge 點一杯酒、望向海景，遙想當年海明威在此小酌的時光；或是走在飯店筆直通往海岸邊的花園大道上，迎向美麗的海岸線景致，相信都能為屬龍的朋友帶來更多正面能量。

▲White Desert南極旅程。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­ ­

生肖／蛇

性格特質｜屬蛇的人善於反思，富有洞察力，他們追求透過平衡與內在的和諧來實現意義深遠的轉變。

建議地點｜南極

推薦住宿｜White Desert

屬蛇的人擅長反思，重視內在秩序與長遠視角，因此旅遊對他們而言，不只是風景的更迭，而是一次調整自我狀態的過程。南極所提供的極致純粹與安靜，正好回應了屬蛇人對平衡、洞察與深層轉變的渴望。

White Desert 所規劃的南極行程，不僅僅是踏上南極大陸的插旗之旅，透過專業的解說員或是跟著科學研究員，都能從更廣且深入的角度認識南極。而其在當地營地所準備的舒適住宿空間，能讓旅客白天盡情探索戶外的自然奇景之後，獲得溫暖且高品質的旅宿款待。 ­

▲法國高雪維爾白馬莊園。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­

生肖／馬

性格特質｜屬馬的人自信而富有魅力，他們喜歡在充滿氣場、風格和活力的環境中盡情展現自我。

建議地點｜法國高雪維爾

推薦住宿｜高雪維爾白馬莊園

位於法國阿爾卑斯山塔朗泰斯山谷的高雪維爾（Courchevel），可說是世界滑雪場地的精品之選。

高雪維爾白馬莊園（Cheval Blanc Courchevel），是白馬莊園品牌的開山之作。坐落阿爾卑斯山脈高海拔高雪維爾1850滑雪勝地的頂峰，36間溫暖舒適的客房、套房以及度假小屋，可直接連通雪道，住客無須搭乘接駁，直接就能馳騁在雪質優良的雪道上，結束後可以最快的速度回到客房休息。

2026年初，法國頂級保養品牌嬌蘭（Guerlain）結合最新美容護膚科技與高級香氛體驗，在莊園旁打造了一座名為冬日蜂巢（La Ruche Hivernale）的療癒空間，能為活力充沛的「馬兒」們做最好的身心補給，以耀眼奪目的姿態邁入2026年。 ­

▲德國巴登巴登布萊納公園Spa飯店。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

生肖／羊

性格特質｜敏感而內省，屬羊的人重視療癒、清晰的想法和情緒健康。

建議地點｜德國巴登巴登

推薦住宿｜布萊納公園 Spa 飯店

巴登巴登布萊納公園 Spa 飯店（Brenners Park-Hotel & Spa）坐落在羅馬皇帝欽點的德國溫泉地、綠樹成蔭的里奇騰塔勒大道（Lichtentaler Allee）旁，已屆150多年。2024年10月，歷經兩年整修後，再次打開大門迎接全球旅客。

此次重啟大門之際，針對 Spa 與健康養生的服務，飯店更積極將科技診斷與整體療癒概念完美結合。從德國保養名品 Augustinus Bader 臉部護理與排毒療程，到燭光冥想、森林浴、草地瑜珈等，甚至有德國頂尖醫師團隊提供專業指導，Spa 中心可結合醫療中心共同服務，提供更細節的健康建議。對屬羊的朋友們來說，透過林蔭大道的自然療癒，加上飯店準備的舒適休憩空間和體驗，沉澱充電後更能面對未知的一年。

▲泰國曼谷137柱套房飯店。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­

生肖／猴

性格特質｜適應力強，想像力豐富，屬猴的人在擁有重新調整、重塑自我的空間時，能夠茁壯成長。

建議地點｜泰國曼谷

推薦住宿｜曼谷137柱套房飯店

泰國曼谷不僅是國際都會，也是座新舊並陳、充滿活力與創意的觀光大城，可滿足屬猴朋友的好奇心與靈活適應的性格。坐落在曼谷市中心巷弄內的曼谷137柱套房飯店（137 Pillars Suites and Residence Bangkok），近捷運站且收鬧中取靜的地理優勢，相當適合成為探索曼谷的落腳處。

飯店大廳與套房採用沉靜又優雅的色調，瞬間將車水馬龍的都會繁忙隔絕在外，而明亮且設備齊全的公寓式客房則提供家外之家的舒適。位於27樓的 Nimitr 餐廳暨露天酒吧，順應季節精選食材，並以現代烹調手法演譯泰國各區的在地美食；Jack Bain’s Bar Bangkok 以英式酒吧的風格，提供旅人一隅靜謐的小酌空間。27樓露天無邊際泳池則可享受沁涼，並同時眺望曼谷市景。 ­

▲瑞士洛桑美岸宮大飯店。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­

生肖／雞

性格特質｜屬雞的人注重細節，講究品味，欣賞傳統、優雅和結構。

建議地點｜瑞士洛桑

推薦住宿｜洛桑美岸宮大飯店

洛桑美岸宮大飯店（Beau-Rivage Palace）坐落於日內瓦湖畔，將一個半世紀的歷史宏偉與現代的舒適完美融合。飯店永恆經典的室內設計、無可挑剔的服務和寧靜的湖光三色，以及就近到舊城區漫步，都能為屬雞的旅客們帶來穩定和安心感，並帶著這份踏實，走進全新的一年。 ­

▲日本富良野Nozo Hotel。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­ ­ ­

生肖／狗

性格特質｜屬狗的人忠誠又懂得讀人心，當旅途節奏順暢、與人與景自然互動時，最容易感到快樂。

建議地點｜日本富良野

推薦住宿｜Nozo Hotel

日本北海道擁有豐富的自然美景、季節物產和多樣的觀光活動，適合全年獨旅或跟三五好友同行。Nozo Hotel 坐落於北海道的肚臍—富良野，周邊春夏季有燦爛的花卉、蔬果、薰衣草，還可以登山健行、泛舟、騎馬；冬季不過3、5分鐘步行，即可搭乘纜車進入擁有細柔粉雪的滑雪場。且飯店周邊有許多地方手作體驗工作坊，旅客安排行程相對便利，同時可享有與人的互動與季節變換的自然景致。 ­

▲日本廣島Azumi Setoda。 圖：Heavens Portfolio／提供 ­

生肖／豬

性格特質｜生肖屬豬的人溫暖而知足，偏愛舒適、純粹的旅程，在能讓身心安定、回歸本質的風景中獲得真正的滿足。

建議地點｜日本廣島

推薦住宿｜Azumi Setoda

Azumi Setoda 位於廣島外海，屬於瀨戶內海海域的生口島上，距離碼頭僅咫尺之遙。改建自百年商賈老宅，內部裝潢舒適簡單。承襲創辦人追求的傳統日式旅館的體貼服務理念，Azumi Setoda 以精心修復的空間、當季美食和溫和的文化體驗，邀請旅客放慢腳步，品味當下。對於屬豬的旅客來說，這裡如同溫柔的港灣，讓他們在靜謐的喜悅中重獲平衡。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野