寒假春節帶孩子走進非洲原野 體驗沉浸式動物嘉年華！

「2026 SAFARI PARTY」盛大登場！派對動物大遷徙嗨翻六福村。　圖：六福村主題遊樂園／提供
「2026 SAFARI PARTY」盛大登場！派對動物大遷徙嗨翻六福村。　圖：六福村主題遊樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接2026年春季旅遊熱潮，六福村主題遊樂園推出多項限定優惠活動，結合深受親子喜愛的動物主題、寓教於樂的互動體驗與多元入園優惠票價方案，邀請全台遊客把握春節與寒假最佳出遊時機，輕鬆享受「主題樂園＋動物園一次滿足」的全家暢玩行程。

▲英式復古「奈洛比號」蒸汽火車，輕鬆飽覽草食動物生態。　圖：六福村主題遊樂園／提供
▲英式復古「奈洛比號」蒸汽火車，輕鬆飽覽草食動物生態。　圖：六福村主題遊樂園／提供

六福村主題遊樂園2026年將「好玩」與「生態教育」完美結合。全新登場的「SAFARI PARTY」在中央魔術廣場打造了八匹奔跑姿態的大型斑馬裝置藝術，象徵非洲原野旺盛的生命力與活力。此外，園方表演團隊精心策劃「派對動物大遷徙」，來自國外藝術表演者化身為各種動物角色，邀請遊客一同加入這場宛如動物嘉年華的互動派對。

另外也可免費搭乘耗資三億台幣打造的英式復古火車「奈洛比號」穿越草食動物區，近距離飽覽各種草食動物的優雅姿態，若要觀賞來自非洲草原的王者，可於「猛獸巴士站」乘坐遊園巴士親眼目睹孟加拉虎與非洲獅的霸氣！

最後還有廣受歡迎的草原聚場「動物見面會」讓大小朋友可以近距離與各種可愛動物互動，園方表示，來六福村主題遊樂園旅遊不僅是「看見」動物，更能透過搭乘、穿越、靠近的方式，體驗最真實的生態感動。

而針對春節及寒假期間，六福村主題遊樂園也推出最新票價優惠，給予最划算的遊園選擇：

・六福迎馬：六福村推出充滿祝福寓意的「六福迎馬」優惠，2026/1/24（六）- 02/15（日）假日限定，只要你姓「馬」，本人即可「免費」入園，再搭配 1 位購票同行者，就能一起暢玩六福村。

・65保安康：6與5就是「六福」！2026/01/24（六）- 02/15（日）假日限定，只要健保卡號中含有數字5或6任一碼，本人即可享 現場優惠價 $599入園！

・40歲以上平日專屬：2026/01/26（一）- 03/31（二）平日限定，年滿40歲（含）以上，本人憑身分證件即可享 現場優惠價 $400入園。

另外園方也請遊客把握「大學生現場優惠價」，只要出示大專院校學生證即可享優惠票價$599，以及「北北基相親優惠」$699，兩項優惠到02/13止！不僅如此，只要持有台灣各大電影院有效票根，06/26前都可用$699的優惠價格暢遊園區！

