花東縱谷「春節交通疏導專頁」上線 走春萬馬奔騰不塞車

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年春節有9天連續假期，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）為讓遊客在連假期間能「快馬加鞭」避開車潮，享受優質旅遊，特別於官網建置「春節連假疏導專頁」，彙整各機關交通疏運資訊，還提供「2026年花東縱谷連續假期交通疏導路網圖」摺頁下載，並於鯉魚潭、鶴岡、羅山、鹿野、卑南等遊客中心，以及及花東縱谷各大旅遊景點、火車站、警察局等地點提供紙本摺頁供遊客索取。

為讓服務「馬」上就到，縱管處將透過中華電信區域廣播簡訊，於重要公路節點預先提醒遊客注意路況；春節連假期間每日08:30~17:30均有安排專人提供諮詢服務，讓遊客春節在花東旅遊享有安全、友善、貼心且便利的服務品質。

推薦走春路線 老馬識途玩縱谷

此外，為提供國人春節期間多元出遊選擇，縱管處也特別推薦2條旅遊路線，供遊客依自身旅遊步調自駕遊玩。「潭岸夜觀～奇遇鯉魚潭生態一日遊」及「花東縱谷南段一日遊」，兩者各分別串遊鯉魚潭風景區、鳳林小鎮及林田山林業文化園區，以及臺東縣武陵綠色隧道、二層坪水橋、鹿野神社、中興崗哨、山里火車站等景點，適合春遊期間漫遊縱谷，深度體驗。

另於春節期間，花東縱谷轄內及周邊亦有多處亮點可供走訪，包括大農大富平地森林園區、二層坪水橋、富里鄉農會的「第七屆稻草藝術季－富里喵樂園」，皆為適合闔家走春的熱門去處；活動方面則有花蓮縣政府02/07-03/08於花蓮市日出大道所舉辦之「2026花蓮太平洋燈會」，歡迎遊客前往賞燈，感受濃厚年節氛圍。

▲二層坪花海。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

電力加馬 旅遊縱谷更永續

為落實國家「2050淨零排放」政策，縱管處積極於轄區重要節點建置公共充電樁，打造友善的綠色旅遊路網。目前「安通鐵馬驛站」及「羅山遊客中心」已各設置1樁2槍之240kW高功率快充設備，並自01/07起以每度9元（全時段）費率開放使用。行駛台9線的電動車旅客可多加利用，透過高效能的電力補給，緩解長途旅遊的「里程焦慮」，讓低碳永續成為今年春節遊縱谷的新風尚。

雙重抽獎大回饋 龍馬精神好運來

縱管處目前正熱烈進行多項超值優惠與抽獎活動，提供遊客於花東旅遊期間多元參與及回饋機會。其中「花東出鏟的幸福」活動，鼓勵遊客走入花東在地店家消費，只要於活動期間內前往花東合作店家消費（光復地區另有消費加碼，且不限合作店家），即可參加專屬加碼抽獎，獎項包含 Toyota Yaris Cross 汽車、iPhone17 Pro Max、金豆及東京來回機票等豐富好禮。

另同步進行的台灣好湯「永續環島大富翁」活動，結合「數位轉型」與「永續旅遊」概念，遊客只要在指定溫泉區消費並使用多元支付方式，即可參加抽獎，有機會抽中日本東京來回機票與最新款 iPhone，鼓勵遊客在享受泡湯樂趣的同時，一起響應低碳無現金的永續旅遊新趨勢！

「花東出鏟的幸福」以支持在地店家、活絡地方經濟為核心，而「永續環島大富翁」則透過無現金支付與智慧旅遊機制，推動環境友善與永續觀光，兩項活動相輔相成，展現縱管處持續提升旅遊品質與服務能量的用心！

除了豐富的抽獎驚喜，縱管處自去年10月推出之「憩淘鯉魚潭－任務式旅遊行動（走讀・參與・連結）」活動，以環潭走讀、社區參與及環境教育為主軸，邀請遊客透過任務體驗深度認識鯉魚潭，完成指定任務即可兌換限定好禮，豐富春節旅遊體驗。

縱管處處長許宗民誠摯邀請全國民眾於新春佳節走訪花東縱谷，無論是花東縱谷美麗的自然景觀與人文風貌，或參與花東限定抽獎活動，皆能感受滿滿年節喜氣，期盼讓春節走春「馬路順、旅程穩、心情好」，開心出遊、平安返家。

