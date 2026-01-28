奇美博物館埃及大展開幕 英團隊推必看4作品

中央社／ 台南28日電
奇美博物館與大英博物館共同合作推出年度特展「埃及之王：法老」，29日將正式開展，28日開幕記者會搶先曝光展區，珍貴展品包含「未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像」。中央社
奇美博物館與英國大英博物館（British Museum）合作推出年度特展「埃及之王：法老」，大英博物館團隊今天出席開幕活動，並特別介紹4件進場後值得仔細品味的珍貴藏品。

「埃及之王：法老」自明天起至2027年1月10日在奇美博物館展出，展出珠寶、陪葬品、石雕、棺木、文書信件等280件珍貴文物，被譽為台灣史上最大規模法老文物特展，大英博物館團隊特別來台出席開幕活動，分享此次展覽特色。

大英博物館專案策展人克羅（Kelly Accetta Crowe）接受媒體聯訪時，被問及是否能從展品中挑出3件「一定要看」的文物深入介紹，克羅說，這個問題就像要求母親從自己的孩子中挑出1個最喜愛的，她覺得每件都很珍貴。

克羅表示，首先應介紹被放在此次展場入口處的「塞提二世王權坐像」，除了是大英博物館保存最完整的法老雕像，也是極少數王者以坐姿手持權杖造型，此外，觀眾若仔細觀察雕像膝蓋處，可以感受到當時工匠的高超技藝。

她說，第2件想特別提到的則是「未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像」，這件文物在1839年由大英博物館購入時，並沒有任何資料，不知道雕像人物身分及在哪裡出土，是後來透過持續考古發現才有新的認識，釐清相關脈絡，就像經常有謎題需要破解一般。

克羅表示，第3件想分享的是「家族檔案文書」，這件不完整的莎草紙兩面都有書寫，一面是一名當時以獨特潦草筆跡聞名的書吏，抄錄史上有名的卡疊石戰役，背面則是另一名書吏抄錄解夢書籍的工整文字，形成強烈對比，尤其看到潦草的字跡，會讓人覺得與書寫者非常貼近，是很特別的感受。

她說，除了以上3件，她還想增加介紹「阿蒙霍特普三世在位時期製作的聖甲蟲：獵獅」這件藏品，這是當時王者賜予埃及與外邦官員的外交禮物，用以紀念重要事件，某種程度來說像是現代人透過網路社群媒體，向大家介紹自己的生活點滴。

克羅表示，很多人提到古埃及文明時，容易出現「古埃及人都怎麼樣」這種概括說法，但若從文物仔細觀察，就能發現每件代表的特質與生命元素不同，也是這些文物令人著迷之處。

